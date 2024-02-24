Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2399
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Posso dar-lhe uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Tem uma boa classificação de dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.
Se puder, por favor, envie-me isso.
Posso dar-lhe uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Há uma boa classificação dos dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.
Obrigado! Sim, não pequeno)
Posso dar-lhe uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Tem uma boa classificação de dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.
Deixa-me dar uma vista de olhos.
Posso dar-lhe uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Há uma boa classificação dos dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.
Eu me inscrevo + será algo para ler)
esta é a previsão da rede neural para o BTCUSD nas últimas 24 horas.
Esta é a previsão da rede neural para o BTCUSD nas últimas 24 horas.
Flechas roxas são o quê? Vermelho verde não é mau)
esta é a previsão da rede neural para o BTCUSD nas últimas 24 horas.
Não aprendeste a fazer testes de costas?
Flechas roxas são o quê? Vermelho verde não é mau)
Alguma vez te ensinaram a fazer testes de costas?
mas será como é muito necessário
ainda não há nenhum backtest, demasiada confusão para projectar na história
mas será como é muito necessário
Os testes de fundo são um bom lugar para começar) de que adianta olhar para as setas?