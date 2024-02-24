Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2399

Novo comentário
 
Valeriy Yastremskiy:

Posso dar-lhe uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Tem uma boa classificação de dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.

Se puder, por favor, envie-me isso.

 
Valeriy Yastremskiy:

Posso dar-lhe uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Há uma boa classificação dos dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.

Obrigado! Sim, não pequeno)

 
Valeriy Yastremskiy:

Posso dar-lhe uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Tem uma boa classificação de dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.

Deixa-me dar uma vista de olhos.

 
Valeriy Yastremskiy:

Posso dar-lhe uma brochura (não pequena de todo) do JP Morgan em inglês (e tradução automática)) Há uma boa classificação dos dados e diferentes abordagens para trabalhar com eles.

Eu me inscrevo + será algo para ler)

 

esta é a previsão da rede neural para o BTCUSD nas últimas 24 horas.


 
Evgeny Dyuka:

Esta é a previsão da rede neural para o BTCUSD nas últimas 24 horas.


Flechas roxas são o quê? Vermelho verde não é mau)

[Excluído]  
Evgeny Dyuka:

esta é a previsão da rede neural para o BTCUSD nas últimas 24 horas.


Não aprendeste a fazer testes de costas?

 
Valeriy Yastremskiy:

Flechas roxas são o quê? Vermelho verde não é mau)

setas translúcidas fracas - menos qualidade do que as brilhantes, "certeza" menos preditiva
 
Maxim Dmitrievsky:

Alguma vez te ensinaram a fazer testes de costas?

ainda não há nenhum backktest, é muita coisa para projetar na história
mas será como é muito necessário
[Excluído]  
Evgeny Dyuka:
ainda não há nenhum backtest, demasiada confusão para projectar na história
mas será como é muito necessário

Os testes de fundo são um bom lugar para começar) de que adianta olhar para as setas?

1...239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406...3399
Novo comentário