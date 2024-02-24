Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2267
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
E em que página nascerá a forma da ideia e algo que valha a pena?
é apenas mediante pagamento adiantado
Não entendi nada sobre o ruído e o filtro e as combinações de mash-ups. Mas talvez isto seja para o melhor.
Digamos que há uma máscara condicional, como representante dos filtros. Para fazer a engenharia reversa, você precisa aplicá-la ao ruído ou a um único pulso. Depois obtemos um espectro dele, e o espectro mostra todos os seus parâmetros, frequências de corte, etc.
Talvez este método também funcione em malhas.
Camarada, és um idiota para toda a vida.
vá vender os seus indicadores de porcaria no mercado de vários milhões de dólares
Acalma-te porque não vais escapar, nunca.
aqui está outro para que entenda o que eles dizem.
"Eu entendo que você desenvolve seus horizontes praticando a escrita de código em diferentes línguas, o que leva a muitos objetos estrangeiros no programa, mas não seja rude - este é o seu jeito doloroso, não o meu".
Acalma-te porque não o farás, nunca.
Aqui está outro, só para que entenda o que eles dizem.
"Eu entendo que você desenvolve seus horizontes ao praticar a escrita em diferentes línguas, o que leva a um monte de corpos estrangeiros no programa, mas não seja rude porque é o seu jeito doloroso, não o meu".
ler acima
Suponha que há uma forma de onda condicional como representante dos filtros. Para inverter a engenharia, você precisa aplicá-la ao ruído ou a um único pulso. Depois obtemos um espectro a partir dele, e do espectro podemos ver todos os seus parâmetros, frequências de corte, etc.
Talvez tal método também funcionasse em malhas.
Ah... acho que... Eu só queria ensinar a grelha a trocar algum martingale )
E por que página nascerá a forma de pensamento e algo que valha a pena?
Você não entende nada, este tópico só é útil para recrutar sectários do grande pensador.
Você não entende nada, este tópico é apenas para o recrutamento dos grandes sectaristas pensadores.
ah... acho que... Eu só queria treinar a grelha para trocar algum tipo de martingale )
Para o fazer com lógica normal ou com uma grelha separada para esta tarefa
Faça a lógica normal ou uma grelha separada para esta tarefa
tudo igual ao habitual, apenas marcações com a média em mente. É um layout completamente diferente, o que é interessante.
Está tudo bem, despeje-o no mercado com um faturamento mensal de trilhões de dólares.
eu não sei como mcl ((
Estagiário de 5k
teste 40k
Tenta o meu critério por ti próprio com gmm, em teoria deve funcionar melhor.