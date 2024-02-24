Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2184
a sério...
Comigo é 100 vezes mais fácil
Eu vejo os canais como imagens com o algoritmo, é mais fácil para mim até agora + é escalável para diferentes TF
Bem, sim, é útil usá-los para agregação. Eu acho que seria útil construir por ZZ - para descrever a natureza do movimento de preços.
Então, quais são os cortes?
Não analisei a eficácia dos preditores a nível global - até agora já o fiz, e vejo que existe uma dependência da estratégia.
Em geral, agora continuo a trabalhar na selecção de preditores e na sua utilidade para um determinado TS. Na análise de quantum escolho 100 preditores entre 4 e o resultado é comparável, mas no último caso já entendo a validade da seleção, pois seleciono sem treinamento - simplesmente por análise, como escrevi anteriormente, mas com o propósito de melhorar o resultado - nem sempre é melhor, do que simplesmente procurar grades com o mesmo número de quanta para todos os preditores de modelos.
Por exemplo, você pode selecionar um preditor de forma bastante simples - pegue os preditores e veja como a resposta (porcentagem 1) muda em cada quantum de cada amostra (mesmo que seja uma amostra de treinamento e teste).
Se o delta médio pelo módulo de desvios de cada quantum é pequeno então ou a quantização está correta e o preditor é útil, mas se não, então até um bom preditor é inútil, e provavelmente não é útil em nada.
Regra dosníveis de Fibonacci:)
É diferente aqui, olhando para todas as TFs 132 barras padrão. (Ou 144 como sugerido). Depois de 1000 barras, parece-me que a memória da série está perdida. Isto é, é necessário olhar para o estado das grandes TFs. Mas até agora não tenho ideia de como preparar dados de diferentes TFs.
Tenho outra ideia - o canal é construído para um dia e é demasiado aborrecido para o grande para o reconstruir :)
Este é um tópico da série MoD?
Claro que é.
Estou pensando, em vez de incrementos e zeros e equilíbrios e outras coisas, por que não fazer AMO para desenhar canais.
Eu sei qual é o modus operandi. Mas o que é AMO?
Escala com significado, a pequena TF é uma decifração da maior.
Eu não entendo o ponto....
é uma lei da natureza, é um axioma...
Eu sei o que é AMO. Mas o que é AMO?
mesma coisa ) algoritmo de aprendizagem de máquinas AMO
É que nem sempre é correcto escrever MO...
por exemplo - eu treinei "aprendizagem de máquinas" para etiquetas de classe
Treinei "aprendizagem de máquinas" para os rótulos das aulas.
Isso não é muito extravagante, pois não?
Mas AMO está bem.
não obtenha a point....
é uma lei da natureza, é um axioma...
Na lógica manual do extrema)))) Extremos em um TF baixo mostram o comportamento dentro de uma vela de um TF alto. E se não for uniforme, ou seja, caótico, em vez de igual à tendência, por exemplo, não há sinal para o início da tendência. A tendência no TF superior consiste em tendências para cima e para baixo das mais baixas. Isto é uma boa confirmação.
É o mesmo nos canais. Mas não te posso dizer como se fazem os dados.
Já está claro que é obra de um macaco. Ninguém duvidou disso.
Se o teu mártir não se vender esta semana, tens sorte.
Já estou farto de ti. Na verdade, eu faço sempre.
Já estou farto de ti. Como sempre, na verdade.
Vá lá, meu, mostra-me aquele graal a que tens chamado graal.
Escreves artigos, publicas artigos de outras pessoas aqui e fodes o cérebro das pessoas, mas não fazes merda nenhuma no mercado...
e especialmente não me venhas com tretas, é inútil, eu não gosto de falar contigo.
;)
alguém conhece a tecnologia para representar vários valores por um com a possibilidade de converter de volta para vários
com pouca ou nenhuma perda de precisão