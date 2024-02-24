Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2182
simplesmente adicionou ou subtraiu um número de todas as características do conjunto de dados, dependendo da etiqueta. O modelo tornou-se um teste ainda mais profundo da história
É algo com que se tem de dormir. Algumas coisas primitivas, ao que parece. Há uns 10 pontos de cinco dígitos, apenas espalhem as classes, afinal de contas. Não sei como fazê-lo melhor, pois os atributos têm uma dispersão de valores diferente. Provavelmente, um número diferente faz sentido para cada coluna. Ou talvez não.
Eu visualizo-o mais tarde.
Oh, certo.
foi
tornou-se .
É importante não exagerar.
Eu tenho uma foto como esta:
então eu larguei as alocações fora do lugar na moldura de dados original (amarelo na figura acima)
Então nós temos isto.
Coloquei tudo numa floresta aleatória e corri-a no testador.
A tentar das 06.20 às 08.20. Não demasiadas, mas não muito más.
Idéia interessante! Com o vosso método, tentei usar o sinal incremental MA para distribuir funcionalidades
Por que você não aceita isso?
Ontem Maximka postou um grail pronto com base nestas fotos e colocou um bot no sinal. por que você não pega?
Estou à procura do meu, não se meta no caminho, por favor.
Idéia interessante! Com o seu método tentei usar o sinal incremental MA para espalhar as distribuições das características
Havia um desses mágicos aqui. Ele gravou vídeos com transformações semelhantes. Movido clusters, fez outras transformações geométricas. Não sei o que ele queria dizer, mas eles dizem que é um feliz dono do Graal.
Vejo de passagem as menções do Trickster neste fio. 2182 páginas... com os seus heróis, paixões, tradições, graal, altos e baixos. Sim, ele já tem o seu próprio mundo de fantasia separado))))
Descreva as regras para mudar algo com algo e para a genética .... empurrar - ensinar - ver resultado... empurrar - ensinar - ver resultado
============================
Tenho uma pista se existe uma maneira pronta de construir tais canais em R ou Python.
C-ca como podes não adorar este R, ele tem tudo...
Não consegue calcular a linha de regressão nos canais p? e 2std
Sim, só estou à procura de um já feito com um mínimo de código
Nunca fiz uma destas antes.
Pense na facilidade e elegância com que um canal pode ser construído, você não precisa marcar nenhum extremo e colocar um canal em cima dele, etc.
Estou a pensar, em vez de incrementos e zeros e equilíbrios e outras coisas, porque não fazer o AMO desenhar canais...
Os prós:
1) a previsão é estacionária no sentido de que não vacila e não recalcula a cada candelabro
2) a previsão leva em conta a volatilidade e a volatilidade do mercado
3) a previsão é muito clara e fácil de interpretar ... vender para cima, comprar para baixo... + entradas precisas
4) muito fácil de programar
5) é possível escalar um modelo para diferentes TF
Bem pensado - Eu já o uso :)
A questão é que pontos usar para construir um canal, e que informações levar para os preditores.