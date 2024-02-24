Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2797
Esperarei por uma resposta mais substantiva, não por uma resposta.
É assim que você pode escrever uma resposta para um livro inteiro e sua resposta é: você não respondeu, a resposta não é substantiva, é uma retratação))))
Existe um padrão no caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica.
Aleksey Vyazmikin, 2022.10.21:46
Na verdade, sugiro fazer o download do arquivo no link. Há 3 arquivos csv no arquivo:
A amostra em si contém 5581 colunas com preditores, o alvo na coluna 5583 "Target_100", as colunas 5581, 5582, 5584, 5585 são auxiliares e contêm:
O objetivo é criar um modelo que "ganhe" mais de 3.000 pontos na amostra exam.csv.
A solução deve ser feita sem espiar o exame, ou seja, sem usar os dados dessa amostra.
Para manter o interesse, é recomendável falar sobre o método que permitiu alcançar esse resultado.
As amostras podem ser transformadas da maneira que você quiser, incluindo a alteração da amostra de destino, mas você deve explicar a natureza da transformação, de modo que não seja um ajuste puro à amostra do exame.
Você usa o pacote rattle:: rattle() do R, ele fornece respostas a todas as perguntas da postagem e a muitas outras perguntas adicionais e úteis, você fica surpreso com os resultados e nos conta brevemente sobre os resultados .
O Rattle tem tudo: pré-processamento, representação gráfica da capacidade preditiva dos preditores, 6 modelos, avaliação do modelo .
Você precisa gastar um pouco menos de tempo para obter resultados que o surpreendam do que para postar no fórum. Mas o resultado será seu, de seus conhecimentos e habilidades, e não de outra pessoa.
Caso contrário, vamos ao mercado e você ficará feliz, embora seja pago.
Não é o Graal, apenas algo comum - Bablokos!!!!
Aleksey Nikolayev, 2022.10.11 21:16
Se você pensar nisso de repente, aqui está um bom livro sobre os fundamentos do R e como um livro de referência.
Se eu puder descontar)))) Para mim, este é melhor do que os outros)))
Aqui e prove que você é capaz de alguma coisa, e não apenas agite o ar aqui - não houve nenhuma evidência sua da presença de soluções completas, apenas uma declaração de que você encontrou uma maneira graal de selecionar preditores. Acho que seu chocalho é apenas um brinquedo - não é muito útil para uma amostra complexa como esta.
Apenas sugeri uma tarefa desse tipo na forma de uma competição, para que não se confundam, mas que realmente possam mostrar suas habilidades e, assim, obter respeito.
Você não deve "sentir", mas publicar o código e os resultados do código.
Muito ganancioso! E ganancioso por causa da preguiça.
Depois, você se deita no sofá e "sente" com o bolso mais leve, mas com o resultado.
Portanto, não seja preguiçoso - tente resolver o problema!
E sobre o "feeling", escrevo com base no fato de que o experimentei e ou o usei incorretamente ou ele realmente não é útil em amostras complexas.
Tenho meu próprio método de extração de informações úteis, por isso quero compará-lo com outros.