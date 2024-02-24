Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2177
Acrescentei um Sig. Faço-o amanhã.
Há alguns negócios de outro tipo de teste, eles não contam.
Está bem. . .
agora vou copiá-lo para os 5R e vamos
Está bem. . .
Vou só reescrever isto para um 5 e depois vamos embora.
Tudo de bom para um bom negócio. Mas está na hora de fazer uma pausa dos efeitos excitantes das injecções sobre o corpo. Tenha uma profissão sábia.
Se precisar de alguma coisa, por favor, avise-me se eu puder ajudar.
Eu simplesmente adicionei ou subtraí um número de todas as características do conjunto de dados, dependendo da etiqueta. O modelo está a ter um teste de história ainda mais profundo
Vou ter de dormir sobre o assunto. Algumas coisas primitivas, ao que parece. São como 10 pontos de cinco dígitos aqui, apenas separam as classes umas das outras, acontece. Não sei como fazê-lo melhor, pois os atributos têm uma dispersão de valores diferente. Provavelmente, um número diferente faz sentido para cada coluna. Ou talvez não.
Eu visualizo-o mais tarde.
Oh, certo.
foi
tornou-se .
desde que não exageres.
Na verdade, nós removemos o preço que tocava o MA, certo?
deslocou os incrementos médios
Eu tenho alguns movimentos no meu insumo, todos eles tocaram o preço. Eu tenho mais de um muving na entrada e é isso.
O incremento é um delta do MA (ou OHLC?), significando essencialmente visualmente que o preço deixou de tocar no MA como eu o entendo. Ou o MA tornou-se uma banda larga. Pura e visualmente. Entendo que o turno aconteceu em ambas as direcções.
Em resumo, tudo funciona, na verdade, faz sentido substituir os MA por outros MA para tentar. Eu tenho alguns muwings na entrada e é só isso.
E qual é o significado do alvo?
A diferença entre o MA e o preço
Bem, sim, por isso a minha visualização na minha cabeça está correcta.Você tem o resultado para comparação?
oh, então... estou farto disto )) e não apenas uma bebida de fim-de-semana como uma pessoa normal
Bem, estou a estudar há 2 meses, teste há 5 anos. É como um modelo confiável é suposto ser.
e assim por diante... Às vezes começa a funcionar em 2010 com um par de meses de treino.