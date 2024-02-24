Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2795

mytarmailS #:

Acredito que

Pessoalmente, gosto de prever saltos/extremos e muitas outras coisas....

Na verdade, a resposta está na superfície - "o que você programa, você prevê".

a pergunta: o que você está procurando??? e depois a afirmação: você não sabe o que está procurando!!!

:))))) engraçado, perspicaz, atencioso )

Se você tem um milhão e não quer me dar metade dele, então você não tem um milhão.

O que posso dizer?

Caixa de areia!

Sem detalhes específicos).

Adeus.

 
Uladzimir Izerski #:

Para obter uma resposta específica, você precisa formular uma pergunta específica...
É tão simples quanto isso.
 

É uma ideia interessante prever algo dentro de um modelo de mercado.


Porexemplo, temos o bolinger como um modelo de mercado e fazemos previsões dentro desse modelo...

O bolinger tem três indicadores: limite superior, limite inferior e média.

Prevemos a linha que o preço cruzará em um futuro próximo.

Cruzar significa que a linha estará entre a máxima e a mínima do candle.

Portanto, prevemos três classes.

O modelo aprende muito bem com esses dados; com novos dados, o erro não cai e se comporta de forma estável.

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction   -1    0    1
        -1 3647  721   10
        0   817 5013  948
        1    22  655 3167

Overall Statistics
                                         
               Accuracy : 0.7885         
                 95% CI : (0.7818, 0.795)
    No Information Rate : 0.4259         
    P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16      
                                         
                  Kappa : 0.6745         
                                         
 Mcnemar's Test P-Value : 8.019e-14      

Statistics by Class:

                     Class: -1 Class: 0 Class: 1
Sensitivity             0.8130   0.7846   0.7678
Specificity             0.9305   0.7950   0.9377
Pos Pred Value          0.8330   0.7396   0.8239
Neg Pred Value          0.9210   0.8326   0.9141
Prevalence              0.2991   0.4259   0.2750
Detection Rate          0.2431   0.3342   0.2111
Detection Prevalence    0.2919   0.4519   0.2563
Balanced Accuracy       0.8717   0.7898   0.8528

Além disso, no mercado, o modelo enxerga as tendências muito bem e nunca comete um erro na direção da tendência, embora esteja atrasado, mas se comporta muito, MUITO mais adequadamente do que o mesmo zigue-zague.

Eu já experimentei o canal Donchian em vez do Bolinger.

Portanto, experimente, você vai gostar.


É difícil explicar, mas a questão é que não fazemos previsões abstratas de cima para baixo, mas "prendemos" a AMO na estrutura de algum modelo e fazemos previsões internas, como se reduzíssemos os graus de liberdade da AMO....

 
Uladzimir Izerski #:

Aqui está outra variante do que e como você pode prever

 
mytarmailS #:

Previsão de qual linha o preço cruzará em um futuro próximo...

Em que momento você faz a previsão?


mytarmailS #:

Aleksey Vyazmikin #:


Aparentemente, o problema aqui é que ninguém ouve os outros, então todo mundo fica andando em círculos....

Você pode dizer um pensamento de mil maneiras, mas apenas uma é compreendida por todos)))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Você pode dizer um pensamento de mil maneiras, mas apenas uma é compreensível para todos)))))

Portanto, a política deve ser invertida - não nos esforços do orador, mas nos esforços do ouvinte.

Não é tão difícil fazer uma pergunta ou fazer uma pergunta - é apenas uma atitude megalomaníaca de muitas pessoas que pensam em sua singularidade....

 
Aleksey Vyazmikin #:

Em que momento você faz uma previsão?

Bem... a partir do momento atual, você faz uma previsão - qual das três linhas será a primeira a ser cruzada no futuro.

Aleksey Vyazmikin #:

Sim, sim, sim, sim, sim, claro. apenas ZZ tem akurasi 55-58 e eu tenho 79, mas não há diferença... é claro... ))

 
mytarmailS #:

Bem, de agora em diante, a previsão é qual das três linhas será a primeira a ser cruzada no futuro.

Sim, sim, sim, sim, sim... é claro... mas o ZZ Akourasi tem 55-58 anos e eu tenho 79, mas não há diferença...

Bem, se o objetivo for apenas números...

Se a previsão for feita em cada barra, ainda haverá uma distorção, porque está claro que a tendência tem mais probabilidade de continuar do que de terminar, ou seja, encontrar acima/abaixo do valor médio dará automaticamente 60% do resultado correto.

No canal Donchian, coloco 80% e 20% até o limite (o limite superior é 100% e o limite inferior é 0%) - esses são pontos para prever e tomar uma decisão de negociação. Stops e trawl na borda oposta do canal.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Não, bem, se o objetivo for apenas números.....

sem comentários))))

