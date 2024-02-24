Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2795
Acredito que
Pessoalmente, gosto de prever saltos/extremos e muitas outras coisas....
Na verdade, a resposta está na superfície - "o que você programa, você prevê".
a pergunta: o que você está procurando??? e depois a afirmação: você não sabe o que está procurando!!!
:))))) engraçado, perspicaz, atencioso )
Se você tem um milhão e não quer me dar metade dele, então você não tem um milhão.
O que posso dizer?
Caixa de areia!
Sem detalhes específicos).
Adeus.
É uma ideia interessante prever algo dentro de um modelo de mercado.
Porexemplo, temos o bolinger como um modelo de mercado e fazemos previsões dentro desse modelo...
O bolinger tem três indicadores: limite superior, limite inferior e média.
Prevemos a linha que o preço cruzará em um futuro próximo.
Cruzar significa que a linha estará entre a máxima e a mínima do candle.
Portanto, prevemos três classes.
O modelo aprende muito bem com esses dados; com novos dados, o erro não cai e se comporta de forma estável.
Além disso, no mercado, o modelo enxerga as tendências muito bem e nunca comete um erro na direção da tendência, embora esteja atrasado, mas se comporta muito, MUITO mais adequadamente do que o mesmo zigue-zague.
Eu já experimentei o canal Donchian em vez do Bolinger.
Portanto, experimente, você vai gostar.
============
É difícil explicar, mas a questão é que não fazemos previsões abstratas de cima para baixo, mas "prendemos" a AMO na estrutura de algum modelo e fazemos previsões internas, como se reduzíssemos os graus de liberdade da AMO....
Aqui está outra variante do que e como você pode prever
Previsão de qual linha o preço cruzará em um futuro próximo...
Em que momento você faz a previsão?
Já experimentei o canal Donchian em vez do bolinger.
O canal Donchian é quase síncrono com o ZZ padrão - o momento de cruzar a fronteira == o momento do surgimento de um novo segmento ZZ.
Como é o caso, tenho usado essa estratégia desde o início no MO.
Aparentemente, o problema aqui é que ninguém ouve os outros, então todos andam em círculos....
Você pode dizer um pensamento de mil maneiras, mas apenas uma é compreendida por todos)))))
Portanto, a política deve ser invertida - não nos esforços do orador, mas nos esforços do ouvinte.
Não é tão difícil fazer uma pergunta ou fazer uma pergunta - é apenas uma atitude megalomaníaca de muitas pessoas que pensam em sua singularidade....
Em que momento você faz uma previsão?
Bem... a partir do momento atual, você faz uma previsão - qual das três linhas será a primeira a ser cruzada no futuro.
O canal Donchian é quase sincronizado com o ZZ padrão - o momento da travessia da fronteira == o momento do surgimento de um novo segmento ZZ.
Por isso, usei essa estratégia desde o início no MO.
Aparentemente, o problema aqui é que ninguém ouve os outros, então todos andam em círculos....
Sim, sim, sim, sim, sim, claro. apenas ZZ tem akurasi 55-58 e eu tenho 79, mas não há diferença... é claro... ))
Bem, de agora em diante, a previsão é qual das três linhas será a primeira a ser cruzada no futuro.
Sim, sim, sim, sim, sim... é claro... mas o ZZ Akourasi tem 55-58 anos e eu tenho 79, mas não há diferença...
Bem, se o objetivo for apenas números...
Se a previsão for feita em cada barra, ainda haverá uma distorção, porque está claro que a tendência tem mais probabilidade de continuar do que de terminar, ou seja, encontrar acima/abaixo do valor médio dará automaticamente 60% do resultado correto.
No canal Donchian, coloco 80% e 20% até o limite (o limite superior é 100% e o limite inferior é 0%) - esses são pontos para prever e tomar uma decisão de negociação. Stops e trawl na borda oposta do canal.
Não, bem, se o objetivo for apenas números.....
sem comentários))))