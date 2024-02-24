Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1058
E é assim que realmente é, o apoio não se torna resistência, surgem novas resistências.
Aqui está um nível que se torna um nível de resistência, depois um nível de suporte.
A esse nível de preço, só vejo uma resistência, tudo o resto é barulho para mim.
É aquele em que se compra de "apoio à esquerda" na esperança de crescimento.
O que és tu, um longo prazo?
Nonível de preços que me mostrou, não vi mais nada.
Este é aquele em que eles estavam comprando do "suporte à esquerda" esperando por um aumento
Bem, se eles estavam comprando, então alguém deve ter vendido para eles? - É tudo relativo, tal como os níveis de apoio. Vi um vídeo online recentemente do Prival, agora ele parece estar a negociar com sucesso os rts? mas já está a ensinar....
Bem, até ele disse lindamente que os níveis estão apenas na história e ninguém saberá onde o próximo nível pode aparecer.
Lembrei-me do grailer , comuniquei com ele há muito tempo, até encontrei a sua marcação, se procuro alguma lógica nas tabelas de preços, parece que precisa de haver um ciclo: compra-venda, alguém o vê no ZigZag, o homem desenhou a marcação triangular, nas suas palavras o preço volta sempre ao ponto de partida e voltará - só uma questão de tempo, aqui está uma imagem da sua marcação, ele era interessante, as suas previsões mais trabalhadas do que não, mas infelizmente, como todos os grapplers ... negociação sem stoplosses
Acho que ele tem um canal no YouTube. Acidentalmente vi o vídeo dele, onde ele me ensina a fazer um bot em nitpicking.
Em resumo, ele fez um graal com equidade para o céu em cinco minutos. Na verdade, há um bug na nitza, que ele não levou em conta.
Isso foi hilariante))))
Sim, eu vi isso, mas vês como a história se repete... você encontra o graal e então você tem que aprender porque ninguém quer correr o risco.
Não estou a falar disso, estou a falar do indicador de multidões. Não é suposto ser uma grelha, mas sim dados.
SSA. Na SSA, é só normalizar um pouco o preço. Leia no arquivo...
Provavelmente sou burro, mas não percebo que conclusões devo tirar disto?Eu preciso ver a grade de forma diferenciada, ou o que, minha cabeça já dói) explique, por favor.
Onde você consegue um indicador de multidão no mercado?
Do mercado? - elementar. Não do mercado - nem pensar.
explicar?
Não importa o que eu tenho ou de onde eu tirei. Tudo o que importa é o que tu tens. Você está postando vídeos sobre o mercado com um olhar de espertinho na cara,
e não há dados. Na verdade, estás apenas a dizer tretas que são irrelevantes para a teoria que apresentaste. Isso não tem nada de mal,
mas a teoria está apenas a pingar com...
Está desmoronando porque funcionou exatamente como eu disse e mostrei nas fotos?
Talvez seja o teu telhado que está a cair do feiticeiro.