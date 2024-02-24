Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2071
Essa não é a pior opção possível :)))
Eu desligava-o ao fim de um mês. Seria aborrecido))
Estou a treinar-me para não tocar no TS - muito difícil.
Não é uma resposta, apenas um tópico sobre padrões.
Fez padrões em ZigZag tipo Morse (longo - curto, etc. 54 padrões)
Às vezes você pode ver como as mesmas combinações de letras se alternam em uma linha.
E este é um histograma das frequências de eventos do braço longo e curto do ZigZag (longo com um sinal +, curto com um sinal -) . A propósito, o padrão X tem sido máximo entre os 'longos', e entre os 'curtos', na maioria das vezes L e P.
É bom se tudo funcionar para ti.
Tenho procurado uma ligação entre o padrão e uma decisão depois de o ter detectado - descobri que a decisão de comprar ou vender ainda é 50/50,
tentei com paragens curtas, tive mais lucros do que tive com paragens, mas o número de negócios é muito pequeno, se bem me lembro consegui cerca de 10 por ano - não me parece que sejam bons resultados estatísticos quando recebo 3-4 perdas em 10 negócios, o resto são lucros
ZZY: Eu tentei procurar padrões (combinações, como você disse código Morse) por Renko, pior ainda que por ZigZag. Talvez porque Renko acrescenta um atraso para tomar uma decisão depois que um padrão é encontrado
Igor Makanu:
que a decisão adicional é comprar ou vender, ainda é 50/50,
Eu não estava procurando comprar ou vender, mas pela condição de que o joelho atual seja maior do que o anterior.
Eu não estava procurando comprar ou vender, mas pela condição de que o joelho atual seja maior do que o anterior.
Eu testei tudo com o testador de estratégia MT - você obtém o resultado imediatamente (ou melhor, não)
Então quem vai ensinar esta estratégia, ele pode ganhar, eu acho que sim :) Eu posso derramar uma amostra - para tentar minhas forças, se você puder ensinar e compartilhar o segredo - eu vou compartilhar a estratégia no código!
Basicamente em 1 indicador.
Então quem vai ensinar esta estratégia, ele pode ganhar, eu acho que sim :) Eu posso carregar uma amostra - para experimentar a minha mão, se você puder ensiná-la e compartilhar o segredo - eu vou compartilhar a estratégia em código!
Basicamente em 1 indicador.
Bom trabalho! Bom trabalho...
Penso que é melhor não procurar um padrão depois do padrão, mas procurar um preço de ricochete relacionado com este padrão, é muito mais difícil de formalizar, mas funciona melhor na minha opinião...
É como ensinar o algoritmo para fazer pedidos a alguns preços, dependendo do padrão atual
Eu tentei treinar sobre a história a partir do artigo do sabre, onde tanto a expectativa mínima quanto o tempo com a moeda são conhecidos, o resultado é zero. Até agora, os sistemas clássicos estão batendo o MO
Como você define ombro longo e ombro curto?