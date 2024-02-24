Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2070

Aleksey Vyazmikin:

Existem apenas 24% de unidades, e a estratégia tem sido rentável há 7 anos em minutos!

Eu não posso usar o CatBoost para aprender, ele tem todos os zeros, só o algoritmo genético em R de alguma forma captura a lógica, mas é ruim.

Que tipo de estratégia é esta?)
 
Porquê todos os zeros? Parece estar a dar probabilidades por classes. Troque se a probabilidade de um for 30% ou 40% e olhe para o saldo.
 
Alexander Alekseyevich:
Que tipo de estratégia é esta?)

Após o aparecimento de um novo segmento WP, aguardamos o recuo e ficamos na direção do vetor WP, paramos no ponto de aparecimento de um novo vetor WP.

 
elibrarius:
Porquê zeros? Parece dar probabilidades por classe. Troque se a probabilidade de um for 30% ou 40% e olhe para o saldo.

Eu estava pensando em tentar dessa forma uma vez que eu resolva o artigo, mas acho que ele fará muito barulho - raramente fazer tais compensações dão estabilidade.

 

Então quem vai ensinar esta estratégia, ele pode ganhar, eu acho que sim :) Eu posso derramar uma amostra - para tentar minhas forças, se você puder ensinar e compartilhar o segredo - eu vou compartilhar a estratégia no código!


Basicamente em 1 indicador.
 
Como você ensina sem conhecer a estratégia em código)?

 
Por amostragem, como todos aqui ensinam...

 
Eu faço redes em mt, é um pouco diferente) eu não posso colocar a amostragem lá, leva mais tempo para treinar, mas tem suas vantagens)))))

Vai ser um ano no apartamento)

 
Essa não é a pior opção possível :)))

