Existem apenas 24% de unidades, e a estratégia tem sido rentável há 7 anos em minutos!
Eu não posso usar o CatBoost para aprender, ele tem todos os zeros, só o algoritmo genético em R de alguma forma captura a lógica, mas é ruim.
Que tipo de estratégia é esta?)
Após o aparecimento de um novo segmento WP, aguardamos o recuo e ficamos na direção do vetor WP, paramos no ponto de aparecimento de um novo vetor WP.
Porquê zeros? Parece dar probabilidades por classe. Troque se a probabilidade de um for 30% ou 40% e olhe para o saldo.
Eu estava pensando em tentar dessa forma uma vez que eu resolva o artigo, mas acho que ele fará muito barulho - raramente fazer tais compensações dão estabilidade.
Então quem vai ensinar esta estratégia, ele pode ganhar, eu acho que sim :) Eu posso derramar uma amostra - para tentar minhas forças, se você puder ensinar e compartilhar o segredo - eu vou compartilhar a estratégia no código!
Basicamente em 1 indicador.
Como você ensina sem conhecer a estratégia em código)?
Por amostragem, como todos aqui ensinam...
Eu faço redes em mt, é um pouco diferente) eu não posso colocar a amostragem lá, leva mais tempo para treinar, mas tem suas vantagens)))))
Vai ser um ano no apartamento)
Essa não é a pior opção possível :)))