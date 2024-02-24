Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2057
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
acabou de se sentar, escreveu um parser.
aqui está o modelo, você precisa alimentar 15 últimos incrementos nele, em cada bar. Os incrementos são contados como preço menos a média oblíqua de 5 períodos. A função double catboost_model(const double &features[]) deve ser escrita no
Se o sinal for superior a 0,5 então compre, se for inferior - venda. O período de tempo é de 15 minutos.
Fui treinado de 1 de Setembro até agora.
Eu não posso fazer isso de qualquer maneira... eu vou deixar aqui ))
Estou na estrada agora mesmo, vou tentar em 2 horas)
Já tentei, está a chover a cântaros.
então eu vou descobrir porquê.
acabou de se sentar, escreveu um parser.
aqui está o modelo, você precisa alimentar 15 últimos incrementos nele, em cada bar. Os incrementos são contados como preço menos a média oblíqua de 5 períodos. A função double catboost_model(const double &features[]) deve ser escrita no
Se o sinal for superior a 0,5 então compre, se for inferior - venda. O período de tempo é de 15 minutos.
Fui treinado de 1 de Setembro até agora.
Eu não posso fazer isso de qualquer maneira... eu vou deixar aqui ))
Este modelo é via pythorch? É auto-gerada? Ou como? Só não usei aplicações de terceiros, fiz tudo no MT. Não vai funcionar corretamente))) talvez seja por isso que você obtém resultados diferentes
analisar o código do modelo (tradução de python para mql) e escrevê-lo em .mqh
consertado... consertando um, quebrando o outro. Agora não está a ganhar no OOS :D
Além disso, os spreads subestimam a rentabilidade. Mas o modelo é facilmente portado. Podes pegar em variantes...
consertado... consertando um, quebrando o outro. Agora não está a ganhar no OOS :D
Além disso, os spreads subestimam a rentabilidade. Mas o modelo é facilmente portado. Podes escolher opções...
Se você não sabe o que fazer com ele, não se preocupe, eu vou tentar usá-lo ...
se você adicionar dias, horas, etc. às ficções, isso não faz nada:
bestTest = 0,4918224299
Estou só a atirá-la para que ninguém se meta com ela.
se você adicionar dias, horas, etc. às ficções, isso não faz nada:
bestTest = 0,4918224299
Só para te poupar o trabalho.
Maxim, você pode fazer o mesmo modelo e ensiná-lo da mesma maneira, mas com duas saídas? Uma para comprar, a segunda para vender, o resultado deve ser melhor
Não há padrões detectados
ou mudar para carrapatos ou fazer algo acima do normal
há 2 classes como está.
A propósito, o RNN parece fazer um trabalho melhor... mas o código está em bruto lá.
não são detectados padrões
ou mudar para carrapatos ou construir algo em cima de
classe 2 como ela é
A propósito, o RNN parece fazer um trabalho melhor... mas o código é grosseiro lá.