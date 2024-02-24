Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2053

Maxim Dmitrievsky:

E foi assim que o catbust foi treinado com os mesmos dados (em 5 segundos)

52: aprender: 0,7964708 teste: 0,7848837 melhor: 0,7860866 (27) total: 604ms restante: 5,09s

Conjunto de dados da fonte:

Modelo treinado (a segunda metade do comércio é a amostra de teste):


Nem sempre, é claro, dependendo da amostragem (e é aleatória, ou seja, precisa de sobreamostragem). Às vezes, assim:

34: aprender: 0,5985972 teste: 0,5915832 melhor: 0,5927856 (9) total: 437ms restantes: 5,81s



Maxim, tenho uma pergunta, quais são os valores em seus gráficos e você fez um gráfico de convergência?

Alexander Alexeyevich:

Maxim, tenho uma pergunta, quais são os valores nos seus gráficos sobre os eixos?

O número de negócios, por y lucro em pips

a única coisa que resta é salvar o modelo na metáfora e verificá-lo no seu testador.

 
Maxim Dmitrievsky:

o número de negócios, y lucro em pips.

Eu tenho muita experiência com este tipo de negociação.

alexander alexievich:

Lembras-te da última vez que falámos sobre feiticeiros? no paternoster, eu coloquei-o em treino no mesmo dia, ainda está a aprender. Está a demorar muito tempo.

a rede está escrita em metatrader? ) Já comentei sobre este assunto

 
Maxim Dmitrievsky:

a rede está escrita em metatrader? ) Eu já comentei este tópico

já comentei isso em meta, mas no lado positivo)))) ele não recicla)), faça um gráfico dos erros da sua rede, eu gostaria de ver)

 
Maxim Dmitrievsky:

resultado correto 0,59


você não pode apenas experimentar uma série cronológica, não é como a íris de fischer ))))

você está olhando para o futuro ... a amostragem é estritamente para a pista, primeiro dividir, depois amostrar

e não o contrário, como você fez

Alexander Alexeyevich:

no mete, mas no lado positivo)))) não recicla)), faça um gráfico dos seus erros de rede, eu gostaria de ver)

não se pode usar algoritmos que demorem tanto tempo a reeducar-se... pode ficar cinzento.


mytarmailS:

o resultado correto é 0,59


você não pode apenas experimentar uma série cronológica, não é a íris de Fisher ))))

você está olhando para o futuro... a amostragem pode ser estritamente rastreada, primeiro a divisão, depois a amostragem

não o contrário, como você fez.

O que você quer dizer com resultado correto? estes são erros para diferentes conjuntos de dados

não linhas de tempo, mas etiquetas. ver os vídeos
 
Maxim Dmitrievsky:

Não se pode usar algoritmos que demoram tanto tempo a aprender.


Akurashi eu assumo que isso é precisão de previsão? e logloss? não deve haver aprendizagem em um teste, e o erro deve ser o mesmo independentemente do número de passes? ou -+ pelo menos, mas não deve diminuir

 
Maxim Dmitrievsky:

O que você quer dizer com resultado correto? estes são erros para diferentes conjuntos de dados

não é uma amostragem de séries cronológicas, mas de etiquetas. Veja os vídeos

Entendo correctamente que estás a treinar a rede para prever séries cronológicas, certo?

