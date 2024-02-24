Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2053
E foi assim que o catbust foi treinado com os mesmos dados (em 5 segundos)
52: aprender: 0,7964708 teste: 0,7848837 melhor: 0,7860866 (27) total: 604ms restante: 5,09s
Conjunto de dados da fonte:
Modelo treinado (a segunda metade do comércio é a amostra de teste):
Nem sempre, é claro, dependendo da amostragem (e é aleatória, ou seja, precisa de sobreamostragem). Às vezes, assim:
34: aprender: 0,5985972 teste: 0,5915832 melhor: 0,5927856 (9) total: 437ms restantes: 5,81s
Maxim, tenho uma pergunta, quais são os valores em seus gráficos e você fez um gráfico de convergência?
O número de negócios, por y lucro em pips
a única coisa que resta é salvar o modelo na metáfora e verificá-lo no seu testador.
o número de negócios, y lucro em pips.
Eu tenho muita experiência com este tipo de negociação.
Lembras-te da última vez que falámos sobre feiticeiros? no paternoster, eu coloquei-o em treino no mesmo dia, ainda está a aprender. Está a demorar muito tempo.
a rede está escrita em metatrader? ) Eu já comentei este tópico
já comentei isso em meta, mas no lado positivo)))) ele não recicla)), faça um gráfico dos erros da sua rede, eu gostaria de ver)
resultado correto 0,59
você não pode apenas experimentar uma série cronológica, não é como a íris de fischer ))))
você está olhando para o futuro ... a amostragem é estritamente para a pista, primeiro dividir, depois amostrar
e não o contrário, como você fez
não se pode usar algoritmos que demorem tanto tempo a reeducar-se... pode ficar cinzento.
O que você quer dizer com resultado correto? estes são erros para diferentes conjuntos de dadosnão linhas de tempo, mas etiquetas. ver os vídeos
Não se pode usar algoritmos que demoram tanto tempo a aprender.
Akurashi eu assumo que isso é precisão de previsão? e logloss? não deve haver aprendizagem em um teste, e o erro deve ser o mesmo independentemente do número de passes? ou -+ pelo menos, mas não deve diminuir
Entendo correctamente que estás a treinar a rede para prever séries cronológicas, certo?