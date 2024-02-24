Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2061

Rorschach: Eu quero provar "cientificamente" o significado do resultado. Para isso, uso a lei dos grandes números e 4*sko. Isto pode ser usado para um TS com SL e TP desiguais, e quantos negócios são necessários?

Simulação para o primeiro sistema a partir do arquivo. Linhas vermelhas piores e melhores resultados para 100.000 iterações. O limite inferior vai para o mais depois de 2500 negócios (40 anos).

Use a fórmula sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4

3796,3/69,4=54,7, o que parece ser um resultado significativo.

ou tenho de dividir a expectativa pelo sko?

Eu adicionei o sko ao modelo:

10000-3754=6246 // desvio máximo para 572 operações em 100000 iterações

69,4*sqrt(572)=1659,8 //sco para 572 negócios

6246/1659.8=3.76

Parece que estou a contar a coisa errada.


Simulação para expectativa=0. Em geral, o resultado está dentro da margem de erro.


 
mytarmailS:

A solução é esta: fazer um padrão extremo e olhar para a correlação entre o preço actual e o padrão...

Quantas barras em ambos os lados do padrão? Já calculou que percentagem de movimento permanece depois de identificar o padrão até ao próximo extremo ZZ?

 
Evgeniy Chumakov:


Para um ziguezague, seria suficiente ensinar a rede neural a prever o comprimento do ombro - mais longo do que o anterior ou mais curto (pois o alvo precisa de longos).

É assim que meu sistema funciona, a previsão é dada quando um novo segmento ZZ aparece. Como todos os sistemas - o resultado financeiro depende muito das condições do mercado, ou seja, se haverá ZZ's suficientes para ultrapassar um determinado limiar. Se o limiar for pequeno, os negócios lucrativos serão abundantes, mas há um problema com paradas - coloquei-as num ponto de ocorrência de um novo intervalo ZZ, até agora não encontrei nenhuma outra variante para a entrada inicial.

 
Aleksey Vyazmikin:

Quantas barras em ambos os lados do padrão? Calculou que percentagem de movimento permanece depois de identificar o padrão para o próximo extremo ZZ?

10 de cada lado (BALDA)

Não, não tenho, podes contá-lo, já agora, é interessante ver...

Estou preso aos meus padrões até agora, é interessante.

 
mytarmailS:

10 de cada lado (tirei-o da BALDA)

Não, não tenho, podes contá-lo, já agora, é interessante ver...

Ainda estou preso nos meus modelos, o interessante acabou por ser

Se eu conseguir determinar a profundidade da correção como uma porcentagem da ZZ anterior, pode ser interessante. Entretanto, eu deveria considerar um ponto de saída no MA (96-128) ou no aparecimento de um novo intervalo de ZZ.

Enquanto estou ocupado a endireitar a estratégia sobre o Mach - estou a fazê-lo pelo artigo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Se conseguirmos determinar a profundidade da correção como uma porcentagem da seção ZZ anterior, pode ser interessante. Entretanto, devemos considerar um ponto de saída por MA (96-128) ou no aparecimento de um novo intervalo de ZZ.

Enquanto estou ocupado em endireitar a estratégia na minha máscara - estou fazendo isso para o artigo.

Eu não uso ZZ em absoluto

 
mytarmailS:

Eu não uso um zz em tudo.

É claro que você também identifica pequenos movimentos, mas é essencialmente a mesma ZZ com um valor menor.

mytarmailS:

Treinado...

Cinza é o dado original, azul é do modelo

Também inserido um pedaço de tabuleiro para ilustrar como o modelo se desvanece com os novos dados


Faz alguma coisa já. Quero uma lamba, não me consigo fartar dela. Não há dinheiro para isso na fábrica 😔
estratégias são geralmente testadas com monte carla, se você precisar muito
mytarmailS:

Oh, merda..... se você soubesse o que há na minha frágil alma )))) Eu não acredito em nada...

Este chapéu entende o apartamento, mas é triste sobre a tendência.


Tente filtrar por tempo, por exemplo na sessão asiática / do Pacífico, funciona no apartamento

