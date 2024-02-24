Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2059
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não é interessante na sua forma pura.
Bem, eu já olhei para isso. Ou há poucos negócios ou algo como o seu. Tentou adicionar condições - depois sobretreinamento
Compramos num determinado dia da semana e numa determinada hora com SLs e TPs diferentes. Em 10 anos existem sistemas no lado positivo, onde o lucro é várias vezes o máximo de drawdown.
O mesmo sistema tem funcionado numa base anual e mensal. Podemos ver que algumas combinações de parâmetros aparecem com mais frequência do que outras.
Pergunta aos Conselheiros Especialistas: Caros Conselheiros Especialistas, quero provar "cientificamente" o significado deste resultado. Para este fim, uso a lei dos grandes números e 4*sko. Pode ser usado para TS com SL e TP desiguais, e quantos negócios são necessários?
depende do seu objectivo
- se você quiser provar seu valor ao fórum, acho que mais de 100 negócios por ano + testar? 3-5-10 anos?
- se de um ponto de vista puramente científico, então.... Você entende o processo que está pesquisando?
ZS: ... nos dedos, você fez as estatísticas, por exemplo estudou que durante os últimos 10 anos o número de carros carburador estava diminuindo e o número de carros injetores estava aumentando, conseguiu as proporções de crescimento e declínio, fez uma previsão para 10 anos à frente..... e aqui Ilon Musk com seu Teslas pegou e mexeu com suas estatísticas e fez uma bagunça
depende do objectivo
- se provares que estás certo no fórum, acho que mais de 100 negócios por ano + teste para... não sei... 3-5-10 anos?
- se de um ponto de vista puramente científico, então.... Você entende o processo que está pesquisando?
ZS: ... nos dedos, você fez as estatísticas, por exemplo estudou que durante os últimos 10 anos o número de carros carburador estava diminuindo e o número de carros injetores estava aumentando, conseguiu as proporções de crescimento e declínio, fez uma previsão para 10 anos à frente..... e aqui Ilon Musk com seu Teslas pegou e mexeu com suas estatísticas e fez uma bagunça
Você pode fazer um teste de aleatoriedade primeiro.Eu não gosto de todo o tipo de afiações.
Bem, tenho estado a olhar para isto. Ou os ofícios são poucos ou algo parecido com o seu. Tentei adicionar condições - e depois requalificar-me.
Não me consigo fartar destas fotografias.
A entrar duas vezes por semana a uma determinada hora. As contas não são acções de um cêntimo.
Podíamos começar com um teste de aleatoriedade.
Não vai, vai haver claramente uma correlação entre os incrementos.
Você pode começar por fazer o teste de aleatoriedadeEu não gosto de todo o tipo de afiações.
https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests
Neste caso,"fazer um teste de aleatoriedade" é, perdão, um completo disparate, um disparate.
Não me consigo fartar destas fotografias.
A entrada é duas vezes por semana a uma determinada hora. As contas não são acções de um cêntimo.
E se algo corresse mal, com uma média de um lote x10, a julgar pelo ranho pendurado?
Compramos num determinado dia da semana e numa determinada hora com SLs e TPs diferentes. Em 10 anos existem sistemas em lucro, onde o lucro é várias vezes maior do que o máximo de drawdown.
O mesmo sistema tem funcionado numa base anual e mensal. Podemos ver que algumas combinações de parâmetros aparecem com mais frequência do que outras.
Pergunta aos Conselheiros Especialistas: Caros Conselheiros Especialistas, quero provar "cientificamente" o significado deste resultado. Para este fim, uso a lei dos grandes números e 4*sko. Pode ser usado para TS com SL e TP desiguais, e quantos negócios são necessários?
Existe aqui um problema implícito com a estimativa de significância - estimativa de amostragem tendenciosa. A razão é que a melhor de todas as opções possíveis é selecionada. Aqui está um exemplo de modelo simples.
Deixe que os retornos em cada comércio tenham uma distribuição normal padrão (média zero e variância unitária). O número de diferentes séries de negócios é 120 = 24 horas * 5 dias úteis. Cada série tem 150 negócios - cerca de três anos. O código em R:
resultado:
média dos melhores passes = 0,3418549
equidade do melhor passe:
Naturalmente, isto não é uma garantia de nenhum lucro possível a preços reais)
Quem me dera viver assim...
E se algo corresse mal, com uma média de um lote x10, a julgar pelo ranho pendurado?
Sobre isso. Há muitas coisas a escolher, o autor, a declaração do corretor, o relatório do testador.