Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1973
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então, o que há lá em cima? Já descobriste um pouco sobre a lógica do guião?
Então, o que é? Já descobriste um pouco a lógica do guião?
Não, eu ainda não entendi a lógica da NS, ainda não cheguei lá.
Vou enviar-lhe o meu exemplo de aprendizagem a partir de citações. Mas primeiro, leia um livro sobre a sintaxe, pelo menos de passagem, senão vai ficar confuso )
O principal é trabalhar com listas (a la arrays), como separá-las, selecionar elementos, etc.
e anéis
ou vais ser estúpido.)
Não há mais para onde ir))
Bem, o principal é trabalhar com listas (a la arrays), como separá-las, selecionar elementos, etc.
É verdade, é confuso. Em P, tudo é separado, uma matriz é uma matriz, um vector é um vector, uma folha é uma folha, mas em Python é tudo numa pilha ((( mas vou tentar fazer isso )
Não há mais para onde ir))
é simples, é a linguagem mais simples.
Não há mais para onde ir ))
É verdade, é confuso... Em R tudo é separado, uma matriz é uma matriz, um vetor é um vetor, uma folha é uma folha, enquanto em python é tudo em uma pilha (( mas vou tentar
Em python, tudo em um array é uma lista. Pode haver tanto elementos numéricos como outros. Também há tuple, dicionário, conjunto... mas esses raramente são usados. As listas são usadas principalmente.
Se você precisar de dataframes, use o pacote Pandas, ele tem uma grande quantidade e muito mais. Nunca tinha visto um pacote destes.
Se você quer uma lista unidimensional é um vetor, se você quer uma lista bidimensional é uma matriz, etc.
Quanto mais longo o caminho, maior o atraso.
reescreva-o em mql - uma rede profundamente convolucional, levará dois ou três anos para escrever o código .... Mas, ao mesmo tempo, você ganhará Décimo de segundo para transferir os dados, porque é muito importante quando você troca minutos!
Então faça isso! :)
Bem, reescreva-o em mql - uma rede profundamente convolucional, levará apenas dois ou três anos para escrever o código .... Mas ao mesmo tempo, para isso você ganhará Décimo de segundo na transferência de dados, porque é tão importante quando você troca minutos!
Então faça isso! :)
Queria falar-lhe dos Canais de Cachimbo como alternativa à transferência de dados, mas afinal esta questão não é abordada em R, infelizmente.
Mas encontrei um artigo sobre a obtenção de estatísticas macroeconómicas via R - pode ser útil incluir dados fundamentais no conjunto de dados.
Também encontreiaqui algumas informações interessantes:
"14. fast R constrói
Revolution Analytics, mais tarde comprado pela Microsoft, fez um trabalho tremendo otimizando o R. O seu produto Revolution R é agora conhecido como Microsoft R Open.
Um dosbenefícios desta construção é o uso daIntel Math Kernel Library, que acelera significativamente as operações de matriz (perceptível quando se trabalha com matrizes grandes).
Onde descarregar:https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation
Instruções de instalação:https: //mran.microsoft.com/download
"
"
15. JIT-compiler
Nos dias da versão 2.13 do interpretador R, um de seus principais desenvolvedores criou o pacotecompilador, o que melhorou muito a performance do R ao executar código com loops. Os efeitos do seu uso são por vezes tão notáveis que o pacote está agora incluído no pacote standard R, e para todas as funções standard o bytecode é gerado na fase de compilação dos respectivos pacotes.
"
Você já tentou algum destes - há realmente um ganho de desempenho?
agora até o metatrader não corre )))) ahah, sinto-me como um nerd indefeso))
Ouve-me, eu tenho o ECLIPS descoberto e tu também podes. Limpe o seu baba fraco e continue a trabalhar :-)
Podes dar-me um link para o código fonte no Githab? Talvez haja lá alguma teoria.
Olá, Maxim Dmitrievsky. Acabei de ler o teu e-mail. Não há nada no githab. Peguei no código de rede simples e modifiquei-o para mim. O que foi decisivo para mim foi remover lixo da história do tick. Python
mas não acho que tenha feito mais nada, 4 erros novamente.
A propósito, é um erro do analisador de pacotes. Eu arranjei-o desta maneira:
O padrão lá é o jedi nas configurações. Eu instalei o Pylance e mudei 'jedi' na parte inferior para Pylance em configurações de estúdio via busca. Agora ele vê todos os campos do pacote e não dá nenhum erro.