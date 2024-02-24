Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1967
Eu não sei... Já o li quatro vezes e ainda não percebi, talvez o professor seja um apoio?
+ há mais votações a decorrer a partir das camadas.
Bem sim, a memória em LQV na forma das últimas saídas dos neurónios LQV , mas como eu entendo a memória é apenas um passo atrás...
E esta fantástica analogia com a chaleira e o café? É o grão inteiro...
Ele não te disse nada?
Onde será que ensinam estas coisas? É como cibernética, robótica, e...
Os DataSynthians são apenas educadores físicos no instituto tecnológico).
há também o LVQ dinâmico - - dlvq
https://www.rdocumentation.org/packages/RSNNS/versions/0.4-2/topics/dlvq
Detalhes
dlvq : Os dados de entrada devem ser normalizados para utilizar o DLVQ.
Aprendizagem DLVQ: um vector médio (protótipo) é calculado para cada classe e armazenado num módulo oculto (recentemente criado). A rede é então utilizada para classificar cada padrão usando o protótipo mais próximo. Se um padrão for mal classificado como classe y em vez da classe x, o protótipo classe y é afastado do padrão e o protótipo classe x é movido em direcção ao padrão.Este procedimento é repetido iterativamente até que não haja mais mudanças na classificação. Em seguida, novos protótipos são introduzidos na rede para cada classe como novas unidades ocultas e inicializados pelo vetor médio de gabaritos mal classificados nessa classe.
Arquitetura de rede: a rede tem apenas uma camada oculta contendo uma unidade para cada protótipo. Os protótipos/unidades ocultas também são chamados de vetores de livro de código. Como o SNNS gera unidades automaticamente e não requer uma especificação prévia do número de unidades, o procedimento no SNNS é chamado LVQ dinâmico .
As funções de inicialização, aprendizagem e actualização por defeito são as únicas adequadas para este tipo de rede. Os três parâmetros da função de aprendizagem definem duas taxas de aprendizagem (para casos classificados correcta / incorrectamente) e o número de ciclos para os quais a rede é treinada antes de calcular os vectores médios.
Referências
Kohonen, T. (1988), Auto-organização e memória associativa, Vol. 8, Springer-Verlag.
Meu, eu li este LVQ, é igual ao Kohonen (SOM) mas com um professor.
https://machinelearningmastery.com/learning-vector-quantization-for-machine-learning/#:~:text=The%20Learning%20Vector%20Quantization%20algorithm,those%20instances%20should%20look%20like.
Provavelmente devido às ligações esparsas, de alguma forma nem todos os neurónios estão sempre activos, por isso a memória pode demorar mais tempo a reter... Além disso, há a memória associativa (que conjuntos de características pertencem a que cluster). O livro de códigos é assim chamado.
Bem, é tudo da teoria do controlo, provavelmente ensinam-na na universidade. O artigo original é de 2015 de alguns chineses. Eu não tenho acesso a ele. Este provavelmente já é um refazer.
Acontece que a quantificação vectorial é realizada primeiro com base em dados nus e depois com resultados tidos em conta, sendo o resultado mais exacto. Ao menos um filtro para um resultado negativo aparece. Conjuntos de características para diferentes clusters, é como dividir uma linha em diferentes segmentos estáveis.
É difícil imaginar de onde vem a longa memória. Por exemplo, na iteração anterior, o último neurônio produziu um zero, adicione-o ao vetor de entrada do primeiro neurônio na iteração seguinte. Iteração. É + 1 dimensão, ou seja, colocamos características num novo espaço e obtemos um estado condicional mais complexo que depende da acção anterior. O primeiro neurónio funcionou e enviou um vector de unidade para o último neurónio. Este último voltou 0 ou 1 para o primeiro. Suponha que existem apenas 2 clusters. Onde é que a memória vai mais fundo do que um passo atrás?
Suponha que haja um terceiro neurônio que leva outro valor +1. Um estado condicional ainda mais complexo. E assim, em ordem ascendente, a memória é armazenada... difícil de imaginar :)
rede associativa
https://www.rdocumentation.org/packages/RSNNS/versions/0.4-2/topics/assoz
Isto é o mesmo que agrupamento, não é? E a imagem associativa é o protótipo de um agrupamento.
bem, sim, mas não tem memória das acções anteriores do agente, isso é diferente
Vou ler a pasta de novo, depois mexo no código.
Mas nos neurónios não há informação explícita sobre a sequência de padrões passados, apenas através da gravação de sinais de saída. E apenas 1 (corrente) padrão foi processado. Isto é, estados condicionais mais complexos são codificados por um grupo de neurónios de alguma forma.
Maxim Dmitrievsky:
Tanto a acção anterior como as fichas são empurradas para 1 vector.
Mas nos neurónios não há informação explícita sobre a sequência, apenas através da gravação dos sinais de saída. E apenas um padrão foi processado.
Bem, pode ser reduzido a um único vector, pela mesma umap. Eu comprimi 2k chips dessa maneira )
Bem, pode ser consolidado em um único vetor, pela mesma umap. Foi assim que eu comprimi 2k chips)
é isso que esta camada faz.