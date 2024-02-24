Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1971
Eu não pude deixar de afixar )) Eu chorei até chorar )
Max, envia-me um código Python simples com carregamento de dados e aprendizagem, porque eu não tenho uma pista sobre estes tutoriais
Em que tutoriais?
Oh merda, eu estava lendo algum tipo de artigo legal de algum guru de treinamento, mas todos os exemplos não funcionam porque o artigo era de 2008)) Eu não tenho mais essa sintaxe)
Vi alguns vídeos que me ensinaram a declarar variáveis durante 2 horas ...
Já não me apetece mais )), preciso que tais tarefas sejam motivadas...
Você usa OOP?
Python é em princípio OOP, todos os objetos estão lá ) Você quer dizer classes? Bem, às vezes, se você precisar. Principalmente desnecessário.
python é em princípio OOP, todos os objectos estão lá )
Sim R é exatamente o mesmo lá também todos os objetos, mas aulas eu só descobri alguns dias atrás)))) quando eu olhei o código do "nosso" programador
O que queres dizer com aulas?
Sim, o R também tem tudo, eu nem sabia, é embaraçoso.
A propósito, a minha primeira impressão de pitão não é tão boa ...
não pense que estou a fazer publicidade nem nada, mas em R, os desenhos são +- 2 vezes mais curtos do que em python e legíveis.
mas eu vou fazer um giz até à inexperiência.
R é mais curto em média, sim. Mas tens de memorizar todo o tipo de rabiscos. Em python é mais clássica a sintaxe familiar, mas não excessivamente complicada com todos os tipos de parênteses e outras coisas.
não funcionou, talvez no mt precise de fazer outra coisa.
pandas e mt bíblias instaladas
a partir da data deimportação
data de importação no início.
os erros de tempo devem ser ignorados.
você pode executá-lo em linhas com shift+enter e verificar
abriu o terminal, mas acho que não fez mais nada e cometi 4 erros.
em tensorflow-em keras-em theano -em mxnet-em pyTorch- etc ....
O que é esta listagem, do que se trata?
Eu não vio botão-"converter milhões de linhas de código , criando e treinando uma rede profunda convolucional em mql!!! porque eu sou um trader e eu quero".
Não se trata de criar, em termos do processo de aprendizagem, mas sim dos resultados - não se confunda. Todas estas linguagens são boas para encontrar uma solução, mas é melhor aplicar o modelo já em MQL.
Mas o mundo inteiro usa-o, é provavelmente um jogo aleatório.
:)
O método aí descrito funciona melhor em amostras multiclasse, e quando existem duas ou três classes, a solução parece redundante.