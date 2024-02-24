Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1971

Novo comentário
 

Eu não pude deixar de afixar )) Eu chorei até chorar )

 
Maxim Dmitrievsky:

Max, envia-me um código Python simples com carregamento de dados e aprendizagem, porque eu não tenho uma pista sobre estes tutoriais

 
Maxim Dmitrievsky:

Em que tutoriais?

Oh merda, eu estava lendo algum tipo de artigo legal de algum guru de treinamento, mas todos os exemplos não funcionam porque o artigo era de 2008)) Eu não tenho mais essa sintaxe)

Vi alguns vídeos que me ensinaram a declarar variáveis durante 2 horas ...


Já não me apetece mais )), preciso que tais tarefas sejam motivadas...

Você usa OOP?

[Excluído]  
mytarmailS:

Oh merda, eu estava lendo algum tipo de artigo legal de algum guru da aprendizagem, mas todos os exemplos não funcionam porque o artigo foi publicado em 2008)) Eu não tenho mais essa sintaxe)

Eu estava a ver vídeos e eles ensinaram-me a declarar variáveis durante 2 horas ...


Já não me apetece mais )), preciso que tais tarefas sejam motivadas...

Você usa OOP?

Python é em princípio OOP, todos os objetos estão lá ) Você quer dizer classes? Bem, às vezes, se você precisar. Principalmente desnecessário.

 
Maxim Dmitrievsky:

python é em princípio OOP, todos os objectos estão lá )

Sim R é exatamente o mesmo lá também todos os objetos, mas aulas eu só descobri alguns dias atrás)))) quando eu olhei o código do "nosso" programador

Maxim Dmitrievsky:

O que queres dizer com aulas?

Sim, o R também tem tudo, eu nem sabia, é embaraçoso.



A propósito, a minha primeira impressão de pitão não é tão boa ...

não pense que estou a fazer publicidade nem nada, mas em R, os desenhos são +- 2 vezes mais curtos do que em python e legíveis.

mas eu vou fazer um giz até à inexperiência.

[Excluído]  
mytarmailS:

Sim, o R é exactamente o mesmo, também tem todos os objectos mas só aprendi as aulas há uns dias atrás)))) quando olhei para o código do "nosso" programador

Sim, o R também tem tudo, eu nem sabia, vergonha para mim.



A propósito, a minha primeira impressão de pitão não é tão boa ...

não pense que estou a fazer publicidade nem nada, mas em R , os desenhos são +- 2 vezes mais curtos do que em python e legíveis

mas vamos contar à minha inexperiência.

R é mais curto em média, sim. Mas tens de memorizar todo o tipo de rabiscos. Em python é mais clássica a sintaxe familiar, mas não excessivamente complicada com todos os tipos de parênteses e outras coisas.

 
Maxim Dmitrievsky:

não funcionou, talvez no mt precise de fazer outra coisa.


pandas e mt bíblias instaladas

[Excluído]  
mytarmailS:

não funcionou, talvez algo mais precise de ser feito em mt


pandas e mtbibbles instalados

a partir da data deimportação

data de importação no início.

os erros de tempo devem ser ignorados.


você pode executá-lo em linhas com shift+enter e verificar

mt5.initialize() deve abrir o terminal e retornar True.
 
Maxim Dmitrievsky:

a partir da data deimportação

Importar primeiro, caso contrário a data não consegue entender

os erros de tempo devem ser ignorados.


você pode executá-lo em linhas com shift+enter e verificar

mt5.initialize() deve abrir o terminal e retornar True

abriu o terminal, mas acho que não fez mais nada e cometi 4 erros.


 
mytarmailS:

em tensorflow-em keras-em theano -em mxnet-em pyTorch- etc ....

O que é esta listagem, do que se trata?

mytarmailS:

Eu não vio botão-"converter milhões de linhas de código , criando e treinando uma rede profunda convolucional em mql!!! porque eu sou um trader e eu quero".

Não se trata de criar, em termos do processo de aprendizagem, mas sim dos resultados - não se confunda. Todas estas linguagens são boas para encontrar uma solução, mas é melhor aplicar o modelo já em MQL.

mytarmailS:

Mas o mundo inteiro usa-o, é provavelmente um jogo aleatório.

:)

O método aí descrito funciona melhor em amostras multiclasse, e quando existem duas ou três classes, a solução parece redundante.

1...196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978...3399
Novo comentário