Lembras-te que eu disse que se tudo saísse fabulosamente, então algo estava errado... O resultado deve ser uma média.... Necessidade de verificar tudo cuidadosamente.... Max se for OOS, ou é uma coincidência, verificada por repetidas optimizações de janelas deslizantes, ou uma espreitadela algures..... Tome-a como uma prática quando tiver tais resultados para duvidar. Afinal, você entende que estamos trabalhando contra gigantes do mercado com poder de computação e equipes de especialistas, você não pode simplesmente pegar e jogar perfeitamente. Não é real.... A equidade deve crescer a um ângulo de 45 graus, num bom caso o lucro a prejuízo é de 3:1 IMHO
elibrarius:
Há uma sensação de incerteza... de que o resultado nem sequer pagará a electricidade.

Eu só não tenho tempo para isso agora.

 
Decidi instalar a SmartICS e lembrei-me que tenho uma máquina virtual com NSH na XP, e o que achas? Eu iniciei o Windows, cliquei no ícone da HP e ele inicializou sem problemas, mas este software é de pouca utilidade, nem que seja para conectar suas bibliotecas lá....
Mihail Marchukajtes:
eu só o faço e pronto, não tenho emoções) eu gosto do processo

 
Maxim Dmitrievsky:

Meu, é divertido quando se sabe exactamente o que se pode aplicar na prática e não apenas fotografias bonitas para desenhar.....
 
Maxim Dmitrievsky:

Em que IDE você escreve?

mytarmailS:

VSCode, como um estúdio visual leve. Você pode usar um plugin python para destacar a sintaxe e pronto.

 
Maxim Dmitrievsky:

Dirige-o ..., o estúdio é lindo :)))

é tudo o que eu sei como))

 
Maxim Dmitrievsky:

aprender ) instalar um plugin python, manuais do google, existem em russo

Vá para extensões, escreva Python no painel direito e instale o primeiro plugin.

você precisará configurar o depurador lá também, mas isso não é importante.

Não consigo instalar o plugin, não o tenho no meu telefone, não parece puxar, amanhã vou tentar

 

Então, o que há de errado com o MetaTrader? Há todo o tipo de janelas, para não mencionar os módulos de opções. O principal é configurá-lo adequadamente.


