Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1970
Há uma sensação de incerteza... de que o resultado nem sequer pagará a electricidade.
Eu só não tenho tempo para isso agora.
Lembra-te que eu disse que se tudo correr fabulosamente, então algo está errado... O resultado deve ser uma média.... Você precisa verificar tudo cuidadosamente.... Max se for OOS, ou é uma coincidência, verificada por repetidas optimizações de janelas deslizantes, ou uma espreitadela algures..... Tome-a como uma prática quando tiver tais resultados para duvidar. Afinal, você entende que estamos trabalhando contra gigantes do mercado com poder de computação e equipes de especialistas, você não pode simplesmente pegar e jogar perfeitamente. Não é real.... as ações têm que crescer a um ângulo de 45 graus, com um bom resultado o lucro a prejuízo é de 3:1 IMHO
eu só o faço e pronto, não tenho emoções) eu gosto do processo
Em que IDE você escreve?
VSCode, como um estúdio visual leve. Você pode usar um plugin python para destacar a sintaxe e pronto.
Dirige-o ..., o estúdio é lindo :)))
é tudo o que eu sei como))
aprender ) instalar um plugin python, manuais do google, existem em russo
Vá para extensões, escreva Python no painel direito e instale o primeiro plugin.
você precisará configurar o depurador lá também, mas isso não é importante.
Não consigo instalar o plugin, não o tenho no meu telefone, não parece puxar, amanhã vou tentar
Então, o que há de errado com o MetaTrader? Há todo o tipo de janelas, para não mencionar os módulos de opções. O principal é configurá-lo adequadamente.