Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1975
Eu testei com a propagação - bem, parece estar a arrastar-se, é pior. Na próxima semana irei reescrevê-lo para o terminal e será possível colocá-lo à prova.
Você tem um gráfico com spread?
Adicionei novos preditores (todos os tipos de retorno de acordo com a minha tecnologia, volatilidade, canal de regressão do dia), acho que acabou tudo bem - não perfeito - é plausível.
Mas mesmo com os antigos estou do lado positivo, 30 modelos (100%) na zona verde - bom, não sei, talvez os cenários de treino CatBoost também o tenham influenciado.
Posso usar cães de guarda?
A propósito, isto é um erro do analisador de pacotes. Eu arranjei-o desta maneira:
O padrão lá é o jedi nas configurações. Eu instalei o Pylance e mudei 'jedi' na parte inferior para Pylance em configurações de estúdio via busca. Agora ele vê todos os campos do pacote e não dá nenhum erro.
entendido )
14. Montagens Quick R
15. compilador JIT
porque precisas de tudo isto?
Tens um algoritmo de trabalho, mas falta-lhe velocidade?
tens uma ideia super-duper, mas falta-lhe poder de processamento?
Porque precisas de tudo isso? Concentra-te no TS, tudo o resto é só tretas.
Ouve-me, eu tenho o ECLIPS, e tu também podes. Limpe a sua baba e continue a trabalhar :-)
Você já entendeu R-ka? Profesor))
Que tal os marcadores de hora?
Eu fiz um botão mágico que reduz/acresce o número de negócios
entrar em python, vais estar a testar... já estou farto de codificar tanto)
eu adoraria ser um programador num dia))
O meu Pipeline. O objetivo inicial é criar uma base para pesquisas posteriores, o objetivo final é vencero sistema "clássico".
Com base numa floresta, mas facilmente substituída por uma rede neural. Há carregamento de arquivo, renders, ajuste de profundidade do histórico (tamanho da entrada), importância das entradas, erro na bandeja e validação, testador simples.
O plano é adicionar um ziguezague, mãe, modificar o testador.
A crítica é bem-vinda.
Porque precisas de tudo isto?
Tem um algoritmo funcional, mas falta-lhe velocidade?
você tem uma ideia super-duper, mas não tem poder de processamento suficiente?
Porque precisas disso tudo? Concentra-te no TS, tudo o resto é lixo.
Eu tenho um sistema, mas não tenho velocidade suficiente.
Este "sistema" é projetado para 1 revendedor com deslizes positivos.
Este "sistema" é projetado para 1 dia com deslizamentos positivos.