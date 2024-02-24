Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1972

Novo comentário
[Excluído]  
mytarmailS:

o terminal começou, mas não acho que tenha feito mais nada, 4 erros novamente


ligue o separador TERMINAL abaixo, tal como em R.

então você pode ver o que está dentro da pr

pr

e a partir da data deimportação, a data deimportação esqueceu-se. É uma libra padrão para trabalhar com datas e horários.


 
Maxim Dmitrievsky:

ligue o separador TERMINAL na parte inferior, o mesmo que em R.

então você pode ver o que está dentro da pr

pr

e a partir da data deimportação, a data deimportação esqueceu-se. Esta é uma libra padrão para trabalhar com datas e horas.


eu nem consigo que o metatrader funcione )))) ahah, sinto-me como um zerob indefeso)


 
Aleksey Vyazmikin:

Todas estas linguagens são boas para encontrar uma solução, mas é melhor aplicar o modelo em MQL.

Você precisa aplicar o modelo onde ele foi criado, e o metatrader deve enviar a solução final como um sim ou não.

[Excluído]  
mytarmailS:

agora até o metatrader não começa )))) ahah, sinto-me como um nerd indefeso))


você pode ver todos os erros no terminal.

 
Maxim Dmitrievsky:

Abra a aba do terminal, você verá todos os erros.

Funcionou, eu fui muito lento.

[Excluído]  
mytarmailS:

Eu percebi, fui burro.

É isso, podes ler esse livro sobre sintaxe. Tem 2-3 dias de vida. Para dataframes e outras coisas, ou é a documentação do pacote Pandas ou outro livro. Para a aprendizagem da máquina, não há nenhuma biblioteca de MO padrão como em R.

 
mytarmailS:

Você tem que aplicar os modelos onde eles foram criados, e você tem que enviar a solução final para Metatrader como um sim ou não

Esta é uma filosofia diferente, não quero discutir.

Como você agora passa os conjuntos de dados para aplicar o modelo em R - através de um arquivo?

 
Maxim Dmitrievsky:

é isso, podes ler esse livro sobre sintaxe. Tem 2-3 dias de vida. Para dataframes e outras coisas, ou é a documentação do pacote Pandas ou outro livro. Para a aprendizagem da máquina, não há nenhuma biblioteca de MO padrão como em R

Ok, obrigado.

Aleksey Vyazmikin:

É uma filosofia diferente, não quero discutir.

É uma realidade objectiva

Aleksey Vyazmikin:

Como você agora passa os conjuntos de dados para aplicar o modelo em R - através de um arquivo?

sim

[Excluído]  
mytarmailS:

Está bem, obrigado.

depois baixe sua libu do git, no arquivo vscode - abra a pasta onde você baixou. E você pode correr os exemplos.

 
mytarmailS:

Está bem, obrigado.

Esta é uma realidade objectiva.

sim

Quanto mais longo o caminho, maior o atraso.

1...196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979...3399
Novo comentário