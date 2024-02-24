Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1972
o terminal começou, mas não acho que tenha feito mais nada, 4 erros novamente
pr
e a partir da data deimportação, a data deimportação esqueceu-se. É uma libra padrão para trabalhar com datas e horários.
eu nem consigo que o metatrader funcione )))) ahah, sinto-me como um zerob indefeso)
Todas estas linguagens são boas para encontrar uma solução, mas é melhor aplicar o modelo em MQL.
Você precisa aplicar o modelo onde ele foi criado, e o metatrader deve enviar a solução final como um sim ou não.
você pode ver todos os erros no terminal.
Abra a aba do terminal, você verá todos os erros.
Funcionou, eu fui muito lento.
Eu percebi, fui burro.
É isso, podes ler esse livro sobre sintaxe. Tem 2-3 dias de vida. Para dataframes e outras coisas, ou é a documentação do pacote Pandas ou outro livro. Para a aprendizagem da máquina, não há nenhuma biblioteca de MO padrão como em R.
Você tem que aplicar os modelos onde eles foram criados, e você tem que enviar a solução final para Metatrader como um sim ou não
Como você agora passa os conjuntos de dados para aplicar o modelo em R - através de um arquivo?
Ok, obrigado.
É uma realidade objectiva
sim
depois baixe sua libu do git, no arquivo vscode - abra a pasta onde você baixou. E você pode correr os exemplos.
Quanto mais longo o caminho, maior o atraso.