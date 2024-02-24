Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1938

De camada em camada, a casca é removida por algoritmos analíticos, até que finalmente o invariante é exposto. É interessante que o caminho é tão complicado precisamente por causa do polimorfismo que esconde a essência de quase todos os objetos como uma casca. Mesmo as construções semânticas são polimórficas em suas configurações de palavras e escondem o contexto.
 
mytarmailS:

De qualquer forma, meus amigos, os padrões existem, basta saber como vê-los, e os algoritmos podem vê-los melhor do que os humanos )

Eu não acho que seja um acidente...


mesmo sem usar a rede neural, você pode fazer um indicador muito mais preciso

e este aqui é lento.

e penso que o cruzamento das barras neste ecrã vai coincidir

ou seja, quando há um sinal de compra/venda, os sinais de MA serão precisos em segundos.

 
Renat Akhtyamov:

mesmo sem usar a neurônica, você pode tornar o indicador muito mais preciso

e este é lento.

e parece-me que o cruzamento dos MAs neste ecrã vai coincidir

Então, onde houver um sinal de compra/venda, ele estará sinalizando para o segundo mais próximo.

mostrar-me as entradas dos braços que acenam e nos cruzamentos que seriam sinais como no ecrã.


Eu estou esperando muito.

 
mytarmailS:

Mostre-me as entradas dos vagões e travessias para ter sinais como na imagem da tela.


Estou mesmo à espera.

1938 páginas de discussão sobre a tecnologia MO para ter uma pequena chance de ganhar algo em forex?))) Melhore já a tecnologia, conhecedores, patenteie-a e você será o povo mais rico. Como costumavam dizer num famoso filme "Savages, it makes you want to cry". :))))
 
ReTeg Konow:
1938 páginas de discussão da tecnologia MO para ter uma pequena chance de fazer algo de forex?))) Melhore já a tecnologia, conhecedores, patenteie-a e você será o povo mais rico. Como costumavam dizer num famoso filme "Savages, it makes you want to cry". :))))

Peter, eles simplesmente não sabem que

Nenhum indicador, mesmo o mais preciso, o ajudará na negociação.

Você precisa de uma cabeça para negociar.

Eu dei-te um exemplo:

sinais super-indicadores BUY!

a neurônica aceita, a compra aberta

o analista adivinhou, moveu o cursor do mouse e baixou o preço

E daí?

enquanto não perceberem que este é o sistema com o qual estão a lidar, perderão

e se eles descobrirem como não perder, talvez façam algo a respeito disso.

 
Renat Akhtyamov:

E daí?

Sim!!! Você é um saco de vento, mostre-me o comerciante da sua mãe!

 
mytarmailS:

Sim, isso!!! És um tagarela, mostra-me o comerciante da tua mamã, mamã, mamã, mamã, mamã, mamã, mamã, mamã, mamã, mamã!

Oh, não sejas ridículo, acaba com o teu neurónio.

Boa sorte!

 
Renat Akhtyamov:

Não sejas ridículo, acaba com o teu neurónio.

Boa sorte!

Mostra-me o teu mashki, ou és um idiota?

 
mytarmailS:

Mostra-me as tuas malas, ou és um idiota? Não respondes pelo que dizes?

Pegue e ponha-o.

Você tem o gráfico original.

e sem ressentimentos, será exactamente como eu disse.

na automação, a ação mais indesejada é o teste, pois a decepção no trabalho feito é a sensação mais dura
 
Renat Akhtyamov:

pegue-o e sobreponha-o.

Você tem o gráfico original.

e não se ofenda, será como eu disse.

você é mais burro que a parede contra a qual está sentado, atravessando as carruagens não pode estar no extremo no reboque ...

Pegue no seu medidor e vá optimizar os estocásticos, é tudo o que pode fazer ...

boa sorte adabólica

