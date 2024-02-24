Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1938
De qualquer forma, meus amigos, os padrões existem, basta saber como vê-los, e os algoritmos podem vê-los melhor do que os humanos )
Eu não acho que seja um acidente...
mesmo sem usar a rede neural, você pode fazer um indicador muito mais preciso
e penso que o cruzamento das barras neste ecrã vai coincidir
ou seja, quando há um sinal de compra/venda, os sinais de MA serão precisos em segundos.
mesmo sem usar a neurônica, você pode tornar o indicador muito mais preciso
e parece-me que o cruzamento dos MAs neste ecrã vai coincidir
Então, onde houver um sinal de compra/venda, ele estará sinalizando para o segundo mais próximo.
mostrar-me as entradas dos braços que acenam e nos cruzamentos que seriam sinais como no ecrã.
Mostre-me as entradas dos vagões e travessias para ter sinais como na imagem da tela.
1938 páginas de discussão da tecnologia MO para ter uma pequena chance de fazer algo de forex?))) Melhore já a tecnologia, conhecedores, patenteie-a e você será o povo mais rico. Como costumavam dizer num famoso filme "Savages, it makes you want to cry". :))))
Peter, eles simplesmente não sabem que
Nenhum indicador, mesmo o mais preciso, o ajudará na negociação.
Você precisa de uma cabeça para negociar.
Eu dei-te um exemplo:
sinais super-indicadores BUY!
a neurônica aceita, a compra aberta
o analista adivinhou, moveu o cursor do mouse e baixou o preço
E daí?
enquanto não perceberem que este é o sistema com o qual estão a lidar, perderão
e se eles descobrirem como não perder, talvez façam algo a respeito disso.
Sim!!! Você é um saco de vento, mostre-me o comerciante da sua mãe!
Oh, não sejas ridículo, acaba com o teu neurónio.
Boa sorte!
Mostra-me o teu mashki, ou és um idiota?
Pegue e ponha-o.
Você tem o gráfico original.
e sem ressentimentos, será exactamente como eu disse.na automação, a ação mais indesejada é o teste, pois a decepção no trabalho feito é a sensação mais dura
você é mais burro que a parede contra a qual está sentado, atravessando as carruagens não pode estar no extremo no reboque ...
Pegue no seu medidor e vá optimizar os estocásticos, é tudo o que pode fazer ...
boa sorte adabólica