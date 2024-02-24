Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 962
Eu só tenho preços de entrada, não sofro de fichas :) o principal é a seleção de alvos
não sei o que fazer a seguir, ninguém tem ideias, sou demasiado preguiçoso para pensar
ideias?
você alimenta os preços, o desvio dos preços, o logaritmo dos preços.... e qual deve ser o resultado? - imho, o mecanismo de cotação máxima, é o que você pode encontrar no pequeno TF
tente adivinhar qual será a primeira atualização (quebrada) na nova barra Alta[1] ou Baixa[1] - se você aprender a prever, então é um lucro, porque você já sabe a direção do movimento de preços
;)
Os mecanismos de citação são uma citação separada :)
Eu gostaria de usá-lo em prazos de 5 a 15 minutos. Já mostrei nas capturas de tela que ele captura algumas regularidades que não estão relacionadas à citação. Mas funciona não muito tempo no oscilador, 2X traços no máximo.
É interessante ver a avaria, eu devia tentar.
História/Futuro = 30000/1000. Entrada - série cronológica de diferenças Fechar e Abrir: iClose(NULL, 0, i+j+1+Shift) - iOpen(NULL, 0, i+j+1+Shift), onde j é de 0 a 99 (total de 100 peças). O alvo é a cor da barra (0,1).
Apenas nos gráficos do período OOS (Futuro).
Não há propagação. O nível para entrar na ordem é 0.
Spread - 2 pontos. Nível para introduzir uma ordem - 0.
Spread - 2 pontos. Nível para entrar na ordem - 0.1
Spread - 2 pontos. Nível para entrar na ordem - 0,15.
Distribuição dos predicados entre as classes. Precisão - 0,525.
Alocação de previsões entre as classes. A precisão é de 0,525.
Algumas amostras são pequenas - eu tenho 100-200 mil amostras, e se eu tirar uma fatia de 1000, há uma boa chance de haver um emparelhamento melhor.
É muito fácil fazer uma coisa brilhante. É difícil chegar ao estado em que as coisas geniais são feitas. Amedeo Modigliani :)
por isso tens de experimentar diferentes tipos de ervas.
Bem, há um modelo, treina bem em diferentes modificações, alguns trabalham 100% e mais de trens em oos, como aqui... (4 meses de treino 10 meses de OOS) e depois merda
Não vejo a utilidade de testar as demonstrações, pois tudo já está claro.
Sim, é uma pena que a tua demo tenha desaparecido. E tudo porque você está no CB muito à procura, embora ele tenha trazido o artigo, que diz que o CB para escolher o modelo não pode, e no fórum muitas vezes escreveu a mesma coisa.
Sim, é uma pena que a tua demo tenha desaparecido. E tudo porque você está no OOS muito olhando, embora o mesmo artigo onde está escrito que no modelo OOS não pode escolher, e no fórum aqui muitas vezes escreveu a mesma coisa.
Vou copiar o meu raciocínio/sugestões sobre este assunto a partir de outro tópico:
Parece-me um pouco exagerado para estimar o modelo, por isso me perguntei por que você está fazendo a seleção apenas para esta parte.
Sim, funciona em um caso particular (você obteve bons resultados em todos os segmentos), mas me parece que não é universal.
Afinal de contas, você pode encontrar dados que não são tão bons. E o modelo, por exemplo, pode ser treinado a 40% de erro na trama de treinamento e então, por acidente, mostrar 30% de erro na trama de teste. Mas digamos, o segundo modelo aprendeu até 35% em ambas as secções. O segundo modelo é obviamente melhor. Mas selecionando apenas a trama de teste, será selecionado o primeiro. Para comparação, existem opções para avaliar o modelo:
avaliação apenas na trama de treinamento,
ou na soma de todas as parcelas,
ou como em Darch, (nos dados de validação apresentados) por Err = (ErrLeran * 0,37 + ErrValid * 0,63) - estes coeficientes são por padrão, mas podem ser alterados.
A última opção é a mais interessante, pois leva em conta os dois erros, mas com uma grande ponderação do gráfico de validação.Talvez até devêssemos fazer uma seleção por erros delta, por exemplo, se ErrLeran e ErrTest diferem em mais de 5%, então rejeitaremos este modelo (San Sanich estava falando sobre isso). E do resto para fazer uma escolha.
Na verdade você pode estender a fórmula, por exemplo, para Err = (ErrLeran * 0,25 + ErrValid * 0,35 + ErrTest * 0,4).
Acontece o seguinte...
IMHO, além das fórmulas de soma de erros, precisamos de mais proporções de sua relação, parece que alguém escreveu aqui que erros por seções devem se correlacionar como Trem <= Válido <= Teste.
O trem é minimizado por erro de treinamento, as outras seções podem pendurar aleatoriamente, tanto para cima como para baixo. O principal é não balançar muito.
E o que você, por si mesmo, justifica a permissibilidade de desvios para baixo, além do puro acaso?
E então qual é a sua tarefa principal, se não combater essa aleatoriedade, porque ela nega o significado tanto da validação como de OOS e MO em geral)).