Maxim Dmitrievsky:

Obrigado, ainda faltam parênteses, por exemplo, aqui.

os vermelhos são como devem ser.

o meu faz tudo. Caso contrário, as condições serão tortas e a árvore contará a coisa errada.

Sim, acontece à pressa. Aqui com if/else

else{
    if(L_30_1  <= 0.00044){ return 2;}
    else{
        if(L_25_1  <= 0.00047){
            if(L_5_1  <= 0.00012){ return 0;}
            else{ return 2;}}
        else{ return 2;}}}
Arquivos anexados:
Estou a torcer por vocês. Mostra-me o resultado quando tiveres trabalhado os parênteses. Eu gosto da árvore em si e é realmente interessante e simples na forma como está organizada - é isso que a torna tão interessante. Vou manter a minha mão na pulse....
 
Mihail Marchukajtes:
Estou a torcer por vocês. Mostre-me os resultados depois de descobrir os parênteses. Eu gosto da árvore em si e é tão interessante e simples na forma como está organizada que realmente compensa. Estou a manter o meu dedo no pulso....

Eu também estou interessado.

mas o que parece na prática, eu quero ver uma foto

apenas códigos...

 
Renat Akhtyamov:

Eu também estou interessado.

mas o que parece na prática, eu gostaria de ver uma foto

apenas códigos...

Um exemplo de uma estrutura em árvore.
Tal como nas árvores reais, há nós de onde os ramos se ramificam.


 
Roman:

Um exemplo de estrutura em árvore.
Como árvores reais, há nós de onde os ramos se ramificam.

Obrigado, está a começar a fazer sentido agora.

Então, encontramos a variante ideal?

Muito semelhante ao algoritmo de rastreamento de PCB.
 
Roman:

Um exemplo de estrutura em árvore.
Como árvores reais, há nós de onde os ramos se ramificam.


É exatamente o mesmo, eu só queria ser mais claro no código :-)
 
Renat Akhtyamov:

Obrigado, agora está a começar a fazer sentido.

Então, encontramos a melhor opção?

Muito semelhante ao algoritmo de rastreamento de PCB.

Sim, a função de ativação é usada para selecionar um ou outro nó, e assim por diante através da estrutura em árvore, até que a melhor opção seja encontrada.

Aqui está outra animação interessante que me faz lembrar este algoritmo.



 
Mihail Marchukajtes:
É exactamente o mesmo, apenas fez mais sentido para mim no código :-)

Há algum tempo atrás, quando eu estava entendendo o significado do OOP
Enquanto fumava na varanda, na minha mente, dividi árvores em frente à minha janela em aulas. :))
Boa formação em compreensão.
Uma árvore é apenas uma estrutura ramificada.

 
Renat Akhtyamov:

Obrigado, agora está a começar a fazer sentido.

Então, encontramos a melhor opção?

Muito semelhante ao algoritmo de rastreamento de PCB.

Sim, tudo começou com gráficos)

 
Roman:

Sim, a função de ativação seleciona um nó ou outro, e assim por diante através da estrutura em árvore, até que a melhor opção seja encontrada.

Aqui está outra animação interessante que me faz lembrar este algoritmo.

ESTÁ BEM.

E aqui está o código do Maxim,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

me faz lembrar pessoalmente um filtro digital

