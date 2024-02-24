Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1864
Obrigado, ainda faltam parênteses, por exemplo, aqui.
os vermelhos são como devem ser.
o meu faz tudo. Caso contrário, as condições serão tortas e a árvore contará a coisa errada.
Sim, acontece à pressa. Aqui com if/else
Estou a torcer por vocês. Mostre-me os resultados depois de descobrir os parênteses. Eu gosto da árvore em si e é tão interessante e simples na forma como está organizada que realmente compensa. Estou a manter o meu dedo no pulso....
Eu também estou interessado.
Um exemplo de uma estrutura em árvore.
Tal como nas árvores reais, há nós de onde os ramos se ramificam.
Obrigado, está a começar a fazer sentido agora.
Então, encontramos a variante ideal?Muito semelhante ao algoritmo de rastreamento de PCB.
Obrigado, agora está a começar a fazer sentido.
Então, encontramos a melhor opção?Muito semelhante ao algoritmo de rastreamento de PCB.
Sim, a função de ativação é usada para selecionar um ou outro nó, e assim por diante através da estrutura em árvore, até que a melhor opção seja encontrada.
Aqui está outra animação interessante que me faz lembrar este algoritmo.
É exactamente o mesmo, apenas fez mais sentido para mim no código :-)
Há algum tempo atrás, quando eu estava entendendo o significado do OOP
Enquanto fumava na varanda, na minha mente, dividi árvores em frente à minha janela em aulas. :))
Boa formação em compreensão.
Uma árvore é apenas uma estrutura ramificada.
Sim, tudo começou com gráficos)
ESTÁ BEM.
E aqui está o código do Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
me faz lembrar pessoalmente um filtro digital