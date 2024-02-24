Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1862

Roman:

Configurações -> Geral -> Inserir () e fechar }])') "
Talvez isto possa ajudar?

Ou compilar.
Depoisna ficha Erro, clique duas vezes no primeiro erro.
O Cursor irá para onde não há nenhum suporte de fechamento.
E assim, para cada parêntese, faça duplo clique no erro, coloque o parêntese, compilar.

a tarefa é gerar um código mql funcional em python, então por que mexer com ele?

quase pronto

 
Acho que descobri que não se pode fazer isso fora de linha....

a carteira é realmente algo....

voilá

seria uma dor no depurador :D

não é a maior árvore que se pode ter

double decision_tree(double &features[]) { 
    if ( features[11] <= 0.000385 )  {
        if ( features[9] <= -0.000275 )  {
            if ( features[9] <= -0.000465 )  {
                if ( features[5] <= 0.00034 )  {
                    if ( features[10] <= -0.00034 )  {
                        return 2; }
                    if ( features[10] > -0.00034 )  {
                        if ( features[11] <= -0.00031 )  {
                            return 1; }
                        if ( features[11] > -0.00031 )  {
                            return 2; } } }
                if ( features[5] > 0.00034 )  {
                    return 1; } }
            if ( features[9] > -0.000465 )  {
                if ( features[4] <= -0.000465 )  {
                    return 1; }
                if ( features[4] > -0.000465 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000425 )  {
                        if ( features[5] <= -0.00015 )  {
                            return 1; }
                        if ( features[5] > -0.00015 )  {
                            return 2; } }
                    if ( features[9] > -0.000425 )  {
                        if ( features[8] <= -0.000165 )  {
                            if ( features[4] <= -0.000395 )  {
                                if ( features[5] <= -0.00033 )  {
                                    return 1; }
                                if ( features[5] > -0.00033 )  {
                                    return 2; } }
                            if ( features[4] > -0.000395 )  {
                                return 2; } }
                        if ( features[8] > -0.000165 )  {
                            if ( features[8] <= -4.5 e-05 )  {
                                return 1; }
                            if ( features[8] > -4.5 e-05 )  {
                                return 2; } } } } } }
        if ( features[9] > -0.000275 )  {
            if ( features[3] <= 0.000605 )  {
                if ( features[1] <= -0.00036 )  {
                    return 2; }
                if ( features[1] > -0.00036 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000115 )  {
                        if ( features[2] <= 0.000165 )  {
                            if ( features[4] <= -0.000125 )  {
                                if ( features[7] <= -0.00014 )  {
                                    if ( features[6] <= -0.000265 )  {
                                        if ( features[8] <= -0.0003 )  {
                                            return 1; }
                                        if ( features[8] > -0.0003 )  {
                                            return 2; } }
                                    if ( features[6] > -0.000265 )  {
                                        return 1; } }
                                if ( features[7] > -0.00014 )  {
                                    if ( features[10] <= -0.00015 )  {
                                        return 1; }
                                    if ( features[10] > -0.00015 )  {
                                        return 2; } } }
                            if ( features[4] > -0.000125 )  {
                                return 1; } }
                        if ( features[2] > 0.000165 )  {
                            return 2; } }
                    if ( features[9] > -0.000115 )  {
                        if ( features[1] <= -0.000175 )  {
                            if ( features[8] <= 0.000145 )  {
                                return 1; }
                            if ( features[8] > 0.000145 )  {
                                if ( features[2] <= -9.5 e-05 )  {
                                    return 0; }
                                if ( features[2] > -9.5 e-05 )  {
                                    return 2; } } }
                        if ( features[1] > -0.000175 )  {
                            if ( features[11] <= 0.000195 )  {
                                if ( features[11] <= -5.5 e-05 )  {
                                    if ( features[5] <= 9.5 e-05 )  {
                                        return 1; }
                                    if ( features[5] > 9.5 e-05 )  {
                                        if ( features[2] <= -2.5 e-05 )  {
                                            return 0; }
                                        if ( features[2] > -2.5 e-05 )  {
                                            return 1; } } }
                                if ( features[11] > -5.5 e-05 )  {
                                    if ( features[8] <= -8.5 e-05 )  {
                                        if ( features[2] <= 2.5 e-05 )  {
                                            return 1; }
                                        if ( features[2] > 2.5 e-05 )  {
                                            return 2; } }
                                    if ( features[8] > -8.5 e-05 )  {
                                        return 1; } } }
                            if ( features[11] > 0.000195 )  {
                                if ( features[4] <= -0.00024 )  {
                                    return 0; }
                                if ( features[4] > -0.00024 )  {
                                    if ( features[2] <= 0.00021 )  {
                                        if ( features[1] <= 1.5 e-05 )  {
                                            return 1; }
                                        if ( features[1] > 1.5 e-05 )  {
                                            return 1; } }
                                    if ( features[2] > 0.00021 )  {
                                        if ( features[5] <= 0.00024 )  {
                                            return 0; }
                                        if ( features[5] > 0.00024 )  {
                                            return 1; } } } } } } } }
            if ( features[3] > 0.000605 )  {
                if ( features[11] <= 0.000195 )  {
                    return 2; }
                if ( features[11] > 0.000195 )  {
                    return 0; } } } }
    if ( features[11] > 0.000385 )  {
        if ( features[11] <= 0.00049 )  {
            if ( features[3] <= 0.000155 )  {
                if ( features[8] <= 0.00036 )  {
                    return 0; }
                if ( features[8] > 0.00036 )  {
                    return 1; } }
            if ( features[3] > 0.000155 )  {
                if ( features[11] <= 0.00041 )  {
                    if ( features[5] <= 0.00047 )  {
                        return 0; }
                    if ( features[5] > 0.00047 )  {
                        return 1; } }
                if ( features[11] > 0.00041 )  {
                    return 1; } } }
        if ( features[11] > 0.00049 )  {
            if ( features[4] <= -0.00022 )  {
                return 1; }
            if ( features[4] > -0.00022 )  {
                if ( features[2] <= 0.000345 )  {
                    return 0; }
                if ( features[2] > 0.000345 )  {
                    if ( features[7] <= 0.00061 )  {
                        return 1; }
                    if ( features[7] > 0.00061 )  {
                        return 0; } } } } }


 return 3; }
Verificar se a árvore funciona da mesma maneira.

Em mql:

2020.07.11 23:17:15.120 code check (EURUSD,M5)  Result 2.0
2020.07.11 23:17:15.121 code check (EURUSD,M5)   0.00000  0.00030  0.00031  0.00019  0.00005 -0.00009 -0.00014 -0.00014 -0.00008 -0.00025 -0.00014 -0.00038

Em pitão:

lll = [0.00000,  0.00030,  0.00031,  0.00019,  0.00005, -0.00009, -0.00014, -0.00014, -0.00008, -0.00025, -0.00014, -0.00038]
lll = np.array(lll).reshape(1,-1)
clf.predict(lll)

>>> clf.predict(lll)
array([2])
 
Renat Akhtyamov:

Acho que descobri que não se pode fazer isso fora de linha....

a pasta é uma verdadeira peça de trabalho....

Está a sair-se bem fora de linha. Já o testei.

Estou a ficar com um casaco de pele na cabeça.

Houve um erro.

Roman, procura o teu insecto, deve funcionar bem na história.

;)

vaporoso, 7 anos atrás

encontrou-a, encontrou a falha na estratégia!!!

pré-teste até 10x por dia

o que está por vir........

 
@Maxim Dmitrievsky é o parser ainda necessário?
Arquivos anexados:
parser.zip  2 kb
 
Renat Akhtyamov:

Vidas fora de linha, eu testei-o.

É um bocadinho excitante.

Houve um erro estúpido.

Roman, procure um erro em si mesmo, deve funcionar bem na história.

;)

vaporoso, 7 anos atrás

encontrou-a, encontrou a falha na estratégia!!!

pré-teste até 10x por dia

o que está por vir........

Então eu não disse nada sobre não trabalhar em história :)))
Eu disse que não o terminei para a história, então adiei o desenvolvimento por enquanto.
E assim, a preparação de dados históricos é um dos passos importantes.
E todos os modelos são construídos e testados levando em conta o histórico.
Isso é estatística ))
Bom para você que tudo está dando certo.

Nanix:
@Maxim Dmitrievsky é o parser ainda necessário?

Obrigado, ainda faltam parênteses, por exemplo, aqui.

if(L_55_1  >  0.00047) {
    if(L_30_1  <= 0.00044)
        { return 2;}
    if(L_30_1  >  0.00044) {
        if(L_25_1  <= 0.00047) {
            if(L_5_1  <= 0.00012)
                { return 0;}
            if(L_5_1  >  0.00012)
                { return 2;} }
        if(L_25_1  >  0.00047) return 2; } }

vermelho - como deve ser.

O meu faz tudo. Caso contrário, as condições não funcionarão corretamente e a árvore contará o errado.

 
Maxim Dmitrievsky:

Obrigado, ainda faltam parênteses, por exemplo, aqui.

os vermelhos são como devem ser.

o meu faz tudo. Caso contrário, as condições funcionarão incorretamente e a árvore contará mal.

A partir dos seus códigos, comecei a entender como funcionam as árvores. Algoritmo fraco comparado com o polinomial, acho que sim....
Mihail Marchukajtes:
A partir dos vossos códigos, comecei a perceber como funcionam as árvores. Algoritmo fraco comparado ao polinómio, por isso parece-me....

Não me venhas com tretas.

