Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1862
Configurações -> Geral -> Inserir () e fechar }])') "
Talvez isto possa ajudar?
Ou compilar.
Depoisna ficha Erro, clique duas vezes no primeiro erro.
O Cursor irá para onde não há nenhum suporte de fechamento.
E assim, para cada parêntese, faça duplo clique no erro, coloque o parêntese, compilar.
a tarefa é gerar um código mql funcional em python, então por que mexer com ele?
quase pronto
Acho que descobri que não se pode fazer isso fora de linha....
a carteira é realmente algo....
voilá
seria uma dor no depurador :D
não é a maior árvore que se pode ter
Verificar se a árvore funciona da mesma maneira.
Em mql:
Em pitão:
Está a sair-se bem fora de linha. Já o testei.
Estou a ficar com um casaco de pele na cabeça.
Houve um erro.
Roman, procura o teu insecto, deve funcionar bem na história.
;)
encontrou-a, encontrou a falha na estratégia!!!
pré-teste até 10x por dia
o que está por vir........
Então eu não disse nada sobre não trabalhar em história :)))
Eu disse que não o terminei para a história, então adiei o desenvolvimento por enquanto.
E assim, a preparação de dados históricos é um dos passos importantes.
E todos os modelos são construídos e testados levando em conta o histórico.
Isso é estatística ))
Bom para você que tudo está dando certo.
@Maxim Dmitrievsky é o parser ainda necessário?
Obrigado, ainda faltam parênteses, por exemplo, aqui.
vermelho - como deve ser.
O meu faz tudo. Caso contrário, as condições não funcionarão corretamente e a árvore contará o errado.
Obrigado, ainda faltam parênteses, por exemplo, aqui.
os vermelhos são como devem ser.
o meu faz tudo. Caso contrário, as condições funcionarão incorretamente e a árvore contará mal.
A partir dos vossos códigos, comecei a perceber como funcionam as árvores. Algoritmo fraco comparado ao polinómio, por isso parece-me....
Não me venhas com tretas.