Porque ninguém tem tal estratégia. Não uma fantasia, mas a que faz mais dinheiro com dinheiro, e é estável e permanente.
Bem, você tem um indicador que prevê o mercado, certo?
Você percebe que não é o melhor especialista da AMO no mundo, certo? E você não é o melhor especialista em mecânica do mercado ... o que significa que você não implementou as melhores soluções no seu indicador. Agora imagine que o seu indicador pode ser melhorado em 30-50% usando as melhores soluções .... Consegueimaginar? )
Boa pergunta. O sentido prático é o mesmo que para todos aqui - para ganhar dinheiro. Só a maneira de lá chegar não é através da guerra com moinhos de vento na forma de uma "super estratégia", mas através da criação de um novo produto. Hoje o neuro não é pior do que muitos indicadores, por exemplo, eu não recomendaria abrir uma posição contra os seus sinais. O facto de isto não ser uma ilusão é confirmado pela carga de API - o Expert Advisor está a ser utilizado.
Exatamente, não vejo nenhum sinal específico em suas fotos. A construção da linha de previsão acima ou abaixo do quociente não é um sinal. Um sinal é uma condição específica, um momento competitivo. Onde estão marcados de tal forma?
Eu entendo bem? Que não quer negociar, mas quer ganhar dinheiro com o próprio produto?
Se eu entendi corretamente, acontece que você não acredita no seu produto, não confia nos sinais
O dia não foi em vão, eu coloquei duas previsões em um único gráfico - longo e curto.
Este é o bitcoin na M1 nas últimas 24 horas. Cores:
1 - longo para baixo
2 - longo para cima
3 - curto-circuito
4 - curto-circuito
Eu não me posso arrancar... hipnotizante. Não que as previsões estejam correctas, apenas bonitas.
Pena que eu não possa compartilhar a admiração, não está claro onde vender, onde comprar, onde parar. As flechas seriam...
Bingo :)))
Bem, você tem um indicador que prevê o mercado muito bem, certo?
Bem, você tem um indicador que prevê o mercado muito bem, certo?
Depois haverá também setas de compra/venda.
Tais problemas não são resolvidos a nível amador. Neste momento não me importaria de ter uma equipa de dois bons programadores altamente pagos, um dos quais é um matemático com profundo conhecimento de redes neurais, e o outro é apenas um programador generalista. Mais custos de hardware ilimitados. Nessas condições, você pode falar de um resultado. Isso só é possível se houver um investidor estratégico.
Depois haverá também setas de compra/venda.
Não é assim que funciona, você mesmo tem que se tornar um especialista em muitas áreas.
Os especialistas mais bem pagos provavelmente já têm uma ocupação favorita e um bom salário. Se de repente eles querem combinar um matemático de redes neurais e um programador para prever o mercado, para que eles precisam de você?
E sobre o investidor, o investidor é um homem que quer investir um dólar e receber dois dólares por um certo período de tempo. O que lhe dizes? Tu: Somos três tipos duros que querem tentar fazer previsões de mercado, não sabemos se e quando vamos ter sucesso, mas precisamos do dinheiro agora! ), a reacção do investidor?
Eu finalmente fiz a saída do meu AMO para o programa.
Quero dizer desde já que é apenas um rascunho, que falta muito, por exemplo a falta de afinação adaptativa, que deveria estar em todas as barras (não a implementei na saída), ou seja, o algoritmo negoceia o conhecimento do mercado da manhã de ontem, e isto certamente não é o ideal, mas vamos terminá-lo.
Também o algoritmo deve ser considerado como o primeiro bloco de três:
bloco 1 : direção do mercado
bloco 2 : melhor ponto de entrada
Bloco 3 : filtrar entradas falsas.
Isto é pontos de entrada não são claros não são agradáveis, mas não é a tarefa deste bloco, a tarefa do bloco ser adequado à direção do mercado
Na verdade, não há parâmetros para negociação, apenas uma regra lógica para entrar na posição.
Este é o Euro 5 min. se alguma coisa) (o mais imprevisível e amado por todos os instrumentos)
Pergunto-me o que lhe vai acontecer no final do dia, já que ele já está a usar o conhecimento irrelevante sobre o mercado ... vamos ver...
Hoje é sexta-feira, deve haver movimentos bruscos e fortes, vai ser um teste de stress...