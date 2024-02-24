Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1658

onedollarusd:

Abriu o artigo sobre o conselho de Igor Makanu

https://www.mql5.com/ru/articles/1530

Listado imediatamente às "conclusões" e eu gostei de uma)

"Vamos terminar este artigo com uma pergunta muito difícil: talvez a parte analítica da grande maioria das TS seja inútil, e os principais esforços devem ser concentrados em técnicas eficientes e sólidas de gestão de dinheiro ("A análise não é nada, a gestão de dinheiro é tudo o resto!")"...

Acho que o autor deste artigo começou a escrever 2 artigos para tornar esta tese clara nas entrelinhas ;)

Não creio que o autor deste artigo tenha decidido escrever dois artigos para explicar esta tese nas entrelinhas; mas o problema é mais profundo, você pode ver Savvateev no YouTube, não uma série de palestras, mas apenas sua entrevista, ele expressou sua opinião sobre a falta de sentido da previsão de séries temporais e economia, e ele é bastante interessante como homem, sem bombástico, mas ele explica muito bem, então eu gosto de ver Savvateev às vezes - eu recomendo.


Evgeny Dyuka:
Não estou a tentar medir-me contra ninguém, e não estou a surpreender ninguém! Você só está doente...

pelo menos uma pessoa saudável foi adicionada à nossa ala )))))

 

Perito actualizado.
Esta mostra e combina duas previsões, curta e longa.
A longa é mais clara e mais alta e a curta é mais escura e mais baixa.
À medida que os castiçais são adicionados, a previsão é atualizada.
Faça o download aqui.

Se você reduzir o zoom ao mínimo, a imagem será assim.


Evgeny Dyuka:

Eu actualizei o Perito.
Esta mostra e combina duas previsões, curta e longa.
A longa é mais clara e mais alta e a curta é mais escura e mais baixa.
À medida que os castiçais são adicionados, a previsão é atualizada.
Faça o download aqui.

Se baixares o zoom para um mínimo, vai parecer algo parecido com isto.


Zhenya, não é interessante, honestamente. Em primeiro lugar, porque não é claro e, em segundo lugar, não há nenhum sentido prático. Agora faça setas onde a previsão muda de Comprar para Vender e vice versa. Você não pode nem mesmo julgar a qualidade da rede por suas capturas de tela.

O que você está esperando ao exibir fotos como esta?

 

Mihail Marchukajtes:

O que você espera quando publica este tipo de fotografia?

Espero que a imagem o excite e que você escreva algo duplicando o link de download. Isso faz com que o fórum seja bem indexado. Como resultado, meu API já está caindo da carga. Não pule as fotos!

 
Evgeny Dyuka:

Espero que a imagem o excite e que escreva algo duplicando o link de download. Isto faz com que o índice do fórum seja bom. No final, o meu API já está a cair da carga. Não pule fotos!

Desculpa, mas acabaste de admitir que queres ganhar dinheiro na indexação ou o que quer que seja, mas não na negociação. As suas fotografias são incompreensíveis e não fazem sentido. Portanto, não se incomode e aos grandes admiradores deste fio. A tua rede é uma porcaria e pronto. E se tens um recurso do qual vais promover as tuas tretas, fica contente por eu não estar lá, porque vou esmaga-lo em pedaços. Não vale a pena. Não há utilidade prática!!!!
 

O meu algoritmo...

Evra 5m, três dias de negociação desde a noite de 26.03 até agora, OOS completo sem ajustes, sem otimização dos parâmetros de entrada, nada, tal como está!

MSUA


O mesmo, já comercializando floresta aleatória

 
Mihail Marchukajtes:
Desculpe, mas acabou de admitir que quer ganhar dinheiro na indexação ou o que quer que seja, mas não na negociação. As suas fotografias são incompreensíveis e não fazem sentido. Portanto, não se incomode e aos grandes admiradores deste fio. A tua rede é uma porcaria e pronto. E se tens um recurso do qual vais promover as tuas tretas, fica contente por eu não estar lá, porque vou esmaga-lo em pedaços. Não vale a pena. Não há utilidade prática!!!!
Obrigado, lembre-se apenas de usar as palavras "rede neural" em vez de "rede" e "negociação" nas suas respostas com mais frequência.
 
mytarmailS:

O meu algoritmo...

Evra 5m, três dias de negociação desde a noite de 26.03 até agora, OOS completo sem ajustes, sem otimização dos parâmetros de entrada, nada, tal como está!

MSUA


O mesmo, já comercializando floresta aleatória

É lindo, se estiver numa conta a sério, é super.
 
Evgeny Dyuka:
Lindo, se estiver numa conta a sério, é super.

Não, no papel até agora, mas OOS puro.

 
mytarmailS:

O meu algoritmo...

Evra 5m, três dias de negociação desde a noite de 26.03 até agora, OOS completo sem ajustes, sem otimização dos parâmetros de entrada, nada, tal como está!

MSUA


A mesma coisa, já negociado

Imediatamente sente-se a abordagem adequada, basta lembrar que pode ser OOS aleatório. Otimizações infreqüentes necessárias com feedbacks apropriados para ter certeza de que a abordagem é adequada. Mas no geral, é bastante bom. Ao contrário do Eugene, que não pode fornecer tal status...


O truque aqui é que você nem sempre pode ter certeza de que o OOS será discado. Apenas múltiplos testes ao longo do tempo irão responder a isso.
