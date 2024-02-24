Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1659
Não, até agora em papel, mas OOS puro.
Passem-no um lote de comércio para comércio. Vamos ver...
é um lote do comércio para o comércio
Obrigado, lembre-se apenas de usar as palavras "rede neural" em vez de "rede" e "negociação" com mais frequência nas suas respostas.
Fuck off.... Honestamente. Vais ficar com as tuas cuecas em maus lençóis aqui. Porra do troll....
é um lote de negócio a negócio
Está bem, bem, essa é uma história diferente. Boa sorte.... Boa sorte!!!!
Vou ser honesto, o aspecto do OOS é bastante adequado e encorajador. Por experiência posso dizer muito da curva do balanço e dos fundos e as outras imagens são bastante adequadas. Só que aqui eu tinha uma imagem semelhante, que posteriormente não foi confirmada que eu atribuo a coincidência aleatória. Dê um passo atrás pelo menos 2-4 semanas e veja. Encontre o momento em que o TS começa a despencar. Não queres saber? Quão sobrevivível é o seu TS?
O bit de hoje + Expert mencionado acima. Aqueles que o usarem confirmarão...
Laranja é para baixo, verde é para cima.
Este neuro é mais esperto do que todos os comerciantes que conheço.
Mihail Marchukajtes, saia!!!
Este neuro é mais esperto do que todos os comerciantes que conheço.
Que bom! Gosto muito do teu indicador.
Gianni, você é um verdadeiro idiota. Sinto pena de si quando se parte na rocha das suas ilusões.
Vá em frente, merece-o. Eu vou assistir. Faz pelo menos 15 ofertas para estatísticas, ou vai continuar a alimentar-nos com as suas fotografias? Quando o fizeres, então falaremos....
Que bom! Gosto muito do teu indicador.