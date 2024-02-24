Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1647
Aquele que sabe o que a multidão está a pensar agora tem uma previsão um passo à frente.
As realidades de hoje tornam isto decepcionante. Aqui está o porquê:
1. "A multidão está sempre dividida em dois campos - compradores/vendedores. Eles podem pensar o que quiserem, mas as suas previsões são sempre opostas. Portanto, já temos 2 opiniões mutuamente exclusivas.
2.Não sabemos como ou o que tornará um dos "campos" mais ativo do que o outro e eles (em seu detrimento) começarão a tomar o preço de mercado em vez de esperar com limitadores. Afinal, é a iniciativa que dá um impulso ao movimento, e a iniciativa, são as Licitações de Mercado. Eles são menos rentáveis, mas dão um passo à frente mostrando determinação. Aquele que faz uma oferta de mercado é mais certo da direção da jogada do que aquele que espera com limitadores. Não sabemos quantos destes "decisivos" são, neste momento.
Além disso, os robôs têm inundado o mercado e não têm emoções; a sua "decisão" não é causada pela sua motivação, mas sim pelo seu algoritmo. Nós não conhecemos os algoritmos dos robôs no mercado.
4. Os comerciantes modernos há muito que perderam o contacto com eventos de mercado e negoceiam em todo o tipo de fórmulas/indicadores que utilizam parâmetros derivados e não têm nada a ver com eventos mundiais e, portanto, as suas decisões NÃO são previsíveis.
5. Há contrapartes que podem parar/reverter qualquer movimento usando uma enorme liquidez. Especialmente em mercados fracos. Nesse caso, é melhor saber o que a contraparte quer do que a multidão.
Então, é um pouco mais complicado do que isso.
Um bom substituto para o Automat cresce)
Resta ver quando se começa a grafar a soma acumulada dos resultados da moeda, prevendo com Fourier, wavelets e outros DSPs. Afinal, este gráfico é alguma função do preço versus tempo, discretizado ao longo do tempo, quantizado, digitalizado.
+++)))
nossos idiotas
Tem-los?
Tem-los?
Já escrevi antes, estão todos inundados) Sou demasiado preguiçoso para o fazer eu mesmo.
agrupamento por quaisquer meios disponíveis regras
comprar Eurobucks em Abril e vender em Maio)
É muito mais simples, acredite que pode, tudo é possível)) Você só precisa escrever muito texto para explicar tudo, mas no final você pode prever e não é difícil ...
A multidão é assim))... fácil de prever ) tal como alguns dos habitantes deste fórum
Eu já escrevi antes, está por todo o lado) Sou demasiado preguiçoso para o fazer eu mesmo.
agrupamento por quaisquer meios disponíveis regras
e comprar eurobucks em abril e vender em maio )
eles prometem um colapso de tudo)
por exemplo, o recente colapso do fio do colapso global)
eles estão prometendo um colapso de tudo)
como o recente colapso do fio do colapso mundial)
está sempre a ser-nos prometido algo )
Treinado por "uma hora". Os testes de fundo mostram-no treinado melhor do que 15 minutos. Como na prática será visto quando a história se construir. Agora tenho um desenho para esta noite.
Isto éBTCUSD em M2. Pesquisa de rede a cada 2 minutos. Em cada ponto a previsão é de 60 minutos, mas é muito tímida. A rede é simplesmente questionada "o que acontecerá em uma hora" e responde à magnitude esperada da mudança de preço. A linha superior é o movimento descendente, a linha inferior é o movimento ascendente e a espessura da linha é o grau de confiança. Mais tarde vou dar um link para um especialista com tal previsão.