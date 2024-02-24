Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1649

Reg Konow:

A sugestão de que "lemos" Aristóteles, Platão ou Hegel é ridícula. Eles não são "lidos", eles são estudados. E caso não saiba, Aristóteles viveu 2 milênios antes de Hegel. Ele não tinha e não podia ter um conceito dialéctico estabelecido.

Platão é nosso amigo, mas a verdade é mais querida.

 
Evgeny Dyuka:

Treinado durante uma hora. Os testes de fundo mostram-no treinado melhor que 15 minutos. Vou ver como funciona na prática, assim que tiver mais alguma história. Agora tenho um desenho para esta noite.

Isto é BTCUSD em M2. Pesquisa de rede a cada 2 minutos. Em cada ponto a previsão é de 60 minutos, mas é muito tímida. A rede é simplesmente colocada a pergunta "o que acontecerá em uma hora?" e ela responde à magnitude esperada da mudança de preço. A linha superior é o movimento descendente, a linha inferior é o movimento ascendente e a espessura da linha é o grau de confiança. Mais tarde vou dar-lhe o link para o especialista com tal previsão.

Foi-lhe pedido para dar uma série e um sinal para algum intervalo adequado, por pelo menos um terço do que você treinou, ou seja, por 100k minutos, e então veremos como isso prevê. Não sei como usá-la, mas aprendi-a na "hora".

 
Wizard2018:

Você não diz. O mercado é uma tarefa em que o principal é entender "o que procurar", e o resto é "uma questão de técnica".

Belas palavras, mas aqui é como bater no olho de um porco em cima do olho de um touro, é principalmente conversa de lixo, algoritmos extravagantes como CNN e LSTM.

 
Kesha Rutov:

Foi-lhe pedido que desse uma série e um sinal para um intervalo adequado, por pelo menos um terço do que tem estado a ensinar, ou seja, durante 100k minutos, e depois veremos como prevê. Eu não sei como usá-lo, mas nunca vi tanto tempo.

Como você dá? Pondo Expert, ele já acumulou uma história para cerca de 10K minutos, ou seja, 10K previsões individuais. Eu não tenho mais.
Se precisar dele em valores absolutos e não em gráficos, posso enviar-lhe o ficheiro de registo.
 
É realista usar NS (ou outros métodos) para obter uma previsão de preço (ou ondulação) de valor um passo melhor do que "amanhã será como hoje" (ou seja, melhor do que a taxa incremental)?
 
Kesha Rutov:

palavras de ouro, mas aqui é como as contas antes dos porcos, aqui são maioritariamente fãs de encaixar no lixo, com algoritmos extravagantes, como CNN e LSTM

E algumas pessoas promovem o JPrediction_v15.0 em geral. Que tipo de pessoas há agora. Certo?
 
Mihail Marchukajtes:
E algumas pessoas são muito melhores no JPrediction_v15.0. Que tipo de pessoas há agora. Certo?

hospedar

 
Vizard_:

carregamento

Então, eu coloquei-o lá fora. Há aqui algumas pessoas que me criticam e me telefonam com uma pequena carta, mas eu vou dar-lhe a melhor tecnologia. Sim. !!!!.

Deixa-me dizer-te, eu não toquei na aula de BROWN-Robinson-Reshet de todo. No entanto, tentei muito na classe SippleSelexion, que é exatamente responsável pela escolha do modelo recebido. E essas inovações que fiz reduziram significativamente o período de treinamento (baixando o custo do modelo) e, claro, os modelos obtidos são mais adequados. Das últimas:

E a qualidade do modelo que estamos a receber não é óptima. Acho que é apenas uma coincidência... Nada mais.

 
Ha ha, olha para isto. É tecnologia de ponta. Alguém já ouviu falar nisso? O tédio está prestes a explodir :-)
 
Mihail Marchukajtes:

Então, eu coloquei-o lá fora. Há aqui algumas pessoas que me criticam e me telefonam com uma pequena carta, mas eu vou dar-lhe a melhor tecnologia. Sim. !!!!.


Vai vendê-lo?

