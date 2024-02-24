Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1649
A sugestão de que "lemos" Aristóteles, Platão ou Hegel é ridícula. Eles não são "lidos", eles são estudados. E caso não saiba, Aristóteles viveu 2 milênios antes de Hegel. Ele não tinha e não podia ter um conceito dialéctico estabelecido.
Platão é nosso amigo, mas a verdade é mais querida.
Treinado durante uma hora. Os testes de fundo mostram-no treinado melhor que 15 minutos. Vou ver como funciona na prática, assim que tiver mais alguma história. Agora tenho um desenho para esta noite.
Isto é BTCUSD em M2. Pesquisa de rede a cada 2 minutos. Em cada ponto a previsão é de 60 minutos, mas é muito tímida. A rede é simplesmente colocada a pergunta "o que acontecerá em uma hora?" e ela responde à magnitude esperada da mudança de preço. A linha superior é o movimento descendente, a linha inferior é o movimento ascendente e a espessura da linha é o grau de confiança. Mais tarde vou dar-lhe o link para o especialista com tal previsão.
Foi-lhe pedido para dar uma série e um sinal para algum intervalo adequado, por pelo menos um terço do que você treinou, ou seja, por 100k minutos, e então veremos como isso prevê. Não sei como usá-la, mas aprendi-a na "hora".
Você não diz. O mercado é uma tarefa em que o principal é entender "o que procurar", e o resto é "uma questão de técnica".
Foi-lhe pedido que desse uma série e um sinal para um intervalo adequado, por pelo menos um terço do que tem estado a ensinar, ou seja, durante 100k minutos, e depois veremos como prevê. Eu não sei como usá-lo, mas nunca vi tanto tempo.
Se precisar dele em valores absolutos e não em gráficos, posso enviar-lhe o ficheiro de registo.
palavras de ouro, mas aqui é como as contas antes dos porcos, aqui são maioritariamente fãs de encaixar no lixo, com algoritmos extravagantes, como CNN e LSTM
E algumas pessoas são muito melhores no JPrediction_v15.0. Que tipo de pessoas há agora. Certo?
Então, eu coloquei-o lá fora. Há aqui algumas pessoas que me criticam e me telefonam com uma pequena carta, mas eu vou dar-lhe a melhor tecnologia. Sim. !!!!.
Deixa-me dizer-te, eu não toquei na aula de BROWN-Robinson-Reshet de todo. No entanto, tentei muito na classe SippleSelexion, que é exatamente responsável pela escolha do modelo recebido. E essas inovações que fiz reduziram significativamente o período de treinamento (baixando o custo do modelo) e, claro, os modelos obtidos são mais adequados. Das últimas:
E a qualidade do modelo que estamos a receber não é óptima. Acho que é apenas uma coincidência... Nada mais.
Vai vendê-lo?