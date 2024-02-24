Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1656
Os fãs das setas e do comércio real ao vivo são bem-vindos.
Treinados de novo para vender/comprar neuro. Esta é a parte de hoje, vermelho - curto-circuito, azul - saudade.
Não é o ideal, claro, mas como quiseres. O perito está a completar e eu afixo-o um pouco mais tarde.
Esta é uma captura de tela anterior para objetividade, não tão aberta, mas trabalho...
Um exemplo de comportamento espantoso da rede neural. Havia outro bitcoin flush da noite para o dia.
1 - sinais persistentes para baixo,
2 - na correcção, os sinais continuam a descer!!!
3 - início de uma verdadeira correcção,
4 - à espera que o afundamento continue.
Só os MA ou outros indicadores não podem explicar.
Respeito!
Você tem tal experiência?
A saída deve ser um arquivo .exe carregado com os especialistas necessários e com as configurações já preparadas.
Bem, olha Eugene, o problema do comércio real é o seguinte. Uma vez obtido o primeiro valor a vender, no seu caso o sinal vermelho acima do kotir, você não sabe o que vai acontecer a seguir. A previsão vai continuar ou haverá uma inversão. Portanto, a mudança é feita ao primeiro sinal diferente do anterior. Se você colocar setas simples no início das suas previsões e calcular o número de pontos ganhos, eu não vejo nenhum lucro lá, infelizmente. Não percebo que coisas interessantes vês aí, é uma treta. Os meus negócios estão nos drawdowns. Sentam-se em drawdowns. A saída com um flip não é muito boa. Porque estás tão orgulhoso, não percebo, mas continua, talvez nos surpreendas a todos...
2. Eu entendo que dói, mas não é preciso apressar tais avaliações, basta esperar por um verdadeiro fracasso do meu lado e então será mais fácil e meu humor se elevará.
3. Eu sei das falhas do prognóstico, estou envergonhado, estou a trabalhar na melhoria...
1. Não estou orgulhoso, este é um ramo temático do fórum. Todos compartilham informações sobre como trabalhar em redes neurais.
É doloroso ver como não entendes o que te estão a dizer.
O indicador desenha as curvas, parece um hurra! - mas não é hooray! (С) - parece um desenho animado sobre o Prostokvashino )))
O fracasso ocorre a todos os que querem testar tais obras de arte on-line, todas as falhas são atribuídas não à falta de vontade (ou incapacidade) de testar com o testador, e a alguma força maior e circunstâncias menores.
Eu posso tranquilizá-lo, você não está sozinho, eu sei fóruns onde as pessoas estão testando indicadores de ondas online, então ... Não é uma questão de tempo, mas de ilusão, que se torna a base de um sistema de negociação.
estou me repetindo - boa sorte com esta busca
SZZY: Leia pelo menos o artigoDEEPNESSES PARTE 1, 2- infelizmente, você precisa entendê-lo, para não ficar sob a ilusão de suas próprias esperanças.