Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1651
super!!!
Ainda bem que alguém o apreciou. Não é um poema para ser honesto ....
Sensei,
Inspirado pela lua.
Uma noite de Primavera...
Sensei,
inspirado pela lua.
Noite de Primavera...
Mas que raio é a Primavera? Hoje nevou até aos tomates dele. Onde fica esta primavera? Não o vejo :-(
Não discutas, é primavera. É por isso que você é tão gostoso))))
O dia não foi para o desperdício, colocar duas previsões em uma no mesmo gráfico - longo e curto.
Esta é a parte da M1 nas últimas 24 horas. Cores:
1 - longo para baixo
2 - longo para cima
3 - curto-circuito
4 - curto para cima
Eu não me posso arrancar... hipnotizante. Não que as previsões estejam correctas, apenas bonitas.
No testador você sempre quer trabalhar, então abra pelo menos uma conta de centavos, o processo de hipnotização será muito mais rápido.
no testador, sempre os sistemas do Graal não querem funcionar, então abra pelo menos uma conta de centavos, o processo será muito mais rápido
A propósito, isto não é um testador, o gráfico é complementado a cada minuto.
Por uma questão de princípio, eu não o farei. Estou em redes neurais onde estou agora só porque ainda não me preocupei com isso. E não o farei no futuro, já passei por uma fase de saltos intermináveis em torno de alvos e paradas.
A propósito, isto não é um testador, o gráfico é complementado a cada minuto.
- por uma questão de princípio
- sem dores de cabeça.
- no testador não funciona
...bem, como se apenas o pandeiro de um xamã não fosse suficiente para completar o conjunto, embora ... provavelmente tudo comece assim - o outro caminho seria chato ))))
Está bem, não me distraio da contemplação do que é fascinante.