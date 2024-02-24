Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1651

Vizard_:

super!!!

Ainda bem que alguém o apreciou. Não é um poema se eu for honesto....
 
Sensei,
Inspirado pela lua.
Uma noite de Primavera...

 
Não é a merda da Primavera. Hoje está a nevar até aos meus tomates. Onde está esta fonte proverbial? Eu não consigo ver :-(
 
Não discutas, é primavera. É por isso que você é tão gostoso))))

 
E apenas o Sindicato dos Compositores
E só o Sindicato dos Escritores
E só o Sindicato dos Artistas
Sagrado e intocado pela carniça
 
Aqui vamos nós, estamos a ficar mais em forma))))
 

O dia não foi para o desperdício, colocar duas previsões em uma no mesmo gráfico - longo e curto.
Esta é a parte da M1 nas últimas 24 horas. Cores:
1 - longo para baixo
2 - longo para cima
3 - curto-circuito
4 - curto para cima

Eu não me posso arrancar... hipnotizante. Não que as previsões estejam correctas, apenas bonitas.


 
No testador você sempre quer trabalhar, então abra pelo menos uma conta de centavos, o processo de hipnotização será muito mais rápido.

 
Por uma questão de princípio, eu não o farei. Estou no neurónio onde estou agora, porque não tenho isso na minha cabeça. E não voltarei a fazê-lo, já tive uma fase de intermináveis conversas em torno de alvos e paragens.
A propósito, isto não é um testador, o gráfico é complementado a cada minuto.
 
- por uma questão de princípio

- sem dores de cabeça.

- no testador não funciona

...bem, como se apenas o pandeiro de um xamã não fosse suficiente para completar o conjunto, embora ... provavelmente tudo comece assim - o outro caminho seria chato ))))

Está bem, não me distraio da contemplação do que é fascinante.

