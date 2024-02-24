Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2530
Apenas uma rápida olhada na correlação do último mês entre a cobertura total de opções (K mais próxima) e o movimento dos futuros -- na zona TP eem todos,sem viés... sem análise de fatores (o traço fatorial dohedge_total é escolhido para nada)
OpEx não verificado separadamente - apenas um vector de amostragem para todo o período...
em geral, para a moeda, como é habitual (muitas vezes) nos activos de risco-off, a correlação positiva entre o movimento dos futuros e o tamanho da sua cobertura total é mais representada...
Mas porque é que os índices TF mostram mais posições hedged do que, por exemplo, ES - só se pode adivinhar... - provavelmente ele foi mais interessante para os espertalhões no mês passado... - a razão para procurar as Notícias pode ser tentada (é aí que a NN pode realmente se envolver - mas ainda não ao meu nível)...
no modelo para a previsão não verifiquei estas dependências... se elas (estas dependências) são de longo ou curto prazo Eu também não verifiquei...
É compreensível. Então, para comprar ou para vender?
Eles estão a tentar descobrir. E, a julgar pelo volume do fio, há muito tempo que vem vindo.
Só o sexo feminino tem ideias brilhantes no nosso fórum, a sério!
Senhora, não preste atenção, por favor continue!
A ouvi-lo com muita atenção.
Sim, você pode pensar em muitas variantes, é interessante novamente, como eles fazem isso pelo livro didático)
À espera da opinião de Aleksey Nikolayev)
Eu estou procedendo da mesma coisa que Drimmer - eu preciso marcar os movimentos de alguma forma. Depois utilizo o mesmo método que no meu artigo sobre lacunas para estudar as estatísticas de retorno ao ponto de partida dos movimentos selecionados.
Estou começando da mesma coisa que Drimmer - você precisa de uma maneira de isolar os movimentos. Então, por analogia com o método do meu artigo sobre lacunas, estudo as estatísticas de retorno ao ponto de partida das moções destacadas.
Uma pergunta para físicos e matemáticos - o que é um GEP? Dê-me uma definição ... caso contrário você perde o seu caminho e não dá definições de entidades
uma pergunta para os matemáticos físicos - o que é um GEP ? dar uma definição...caso contrário você perde o controle e não dá definições de entidades
