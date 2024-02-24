Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 161
E se eu te dissesse que a "Lei de Newton" não existe na natureza? E é apenas uma fórmula derivada para simplificar os cálculos. E a frase "a lei de Newton funciona ou não funciona" implica que esta fórmula pode ser usada para calcular algum processo, ou vice-versa não pode ser aplicada devido à complexidade do problema e à natureza caótica do mundo.
Suponha que haja uma bola de aço. Conhecendo sua massa, você pode determinar a rapidez com que ela cairá, a que velocidade chegará ao chão, etc., e tudo isso é bastante preciso. No caso de uma penugem, no entanto, há tantas influências sobre ela que a aplicação das leis de Newton não o ajudará a calcular onde e quando a penugem vai cair. Mesmo que você se feche em uma sala sem vento no fundo do oceano, mesmo qualquer atividade sísmica mudará e a penugem não cairá onde você a calculou. Mesmo uma experiência tão complexa já está além dos limites da normalidade, mas ainda não é suficientemente precisa.
O comportamento da penugem é uma analogia ao comportamento de um símbolo de negociação forex. Você pode fazer um Expert Advisor com milhares de fórmulas, mas todas elas irão descrever apenas os fenômenos que você observa neste processo. Você nunca irá compreender totalmente os processos subjacentes, por isso, quaisquer que sejam as fórmulas precisas que você criar, elas funcionarão apenas em condições ideais, descrevendo apenas os fenômenos previamente observados. Mas na realidade algo inesperado irá acontecer e o mercado irá contra todas as suas fórmulas e tirará todas as suas paradas.
Eu estava envolvido no cálculo da dinâmica do fluxo de líquidos e gases. Com plena responsabilidade posso declarar-vos que se o objecto "fluff" se comporta como "invulgarmente" para qualquer observador não significa que as leis de Newton não funcionem, significa que o observador não considerou quaisquer forças que influenciem o objecto, neste caso o movimento das massas de ar que, tendo em conta a relação da massa do objecto com a área da sua superfície, tornam muito mais influência, do que a força da gravitação. Mas todas estas são as mesmas forças newtonianas, que não foram tidas em conta pelo observador.
Estás a ver o que quero dizer? São coisas elementares, meu. Se não funcionar, significa que há algo por explicar. Não é culpa de ninguém, além do observador.Agora faça uma analogia, talvez mentalmente, entre o acima exposto e o mercado.
A lei funciona, e também para a penugem. Mas quando se olha para as coisas "a nível doméstico", é isso que se recebe....
Fa, as variáveis conhecidas são descartadas de imediato, sugerindo oração))))
Obrigado, já o li.
Eu acho que o autor é demasiado optimista.
Ao usar dados pré-processados padrão (fx), esta abordagem é pensada para funcionar
e com uma estrutura mais complexa (número de tijolos), será a mais resistente.
Todos imunes, claro...
E que tipo de forças newtonianas são estas? A força usada por Isaac Newton para girar uma vez a cada 1 segundo? (Estava a brincar)
O mesmo! Tanto na penugem como na bola)))
Eu sou um pouco burro, sim ) A dada altura, é praticamente a mesma coisa. Mas o balão só vai cair e pronto. E a trajetória da bala que cai é mais retorcida, portanto terá que voar uma distância maior e a soma dos efeitos durante todo o tempo da queda será diferente. Bem, a menos que a situação seja num vácuo com zero influências externas.
1. você é quem fala sobre o desconhecido, e SanSanych, para quem você está interjetando, estava dizendo que as leis "a nível doméstico" não se aplicam à penugem. Mas asseguro-vos que a queda está tão sujeita às leis da física como qualquer outro corpo.
2. É tão simples como um pedaço de bolo? - Essa é a tua fantasia, eu não disse simples ou fácil.
3) Se você não levar em conta todas as forças que atuam sobre o corpo, torna-se impossível determinar a futura trajetória do movimento. E alguns podem até pensar que o corpo está além das leis da física. Vou repetir mais uma vez, em termos simples - se "algo" não funciona para alguém, isso significa que essa pessoa não leva em conta todos os fatores que atuam sobre "algo".
4) Familiarize-se primeiro com as três leis de Newton e as consequências dessas leis. Então você pode proceder a um estudo profundo da cinemática de um corpo sólido e, se desejar, à mecânica de um corpo sólido deformável.
Para consolidar o que você leu, tente desenhar uma bola metálica sobre papel com densidade específica de 7,8 g/cm3 e uma bola de tamanho semelhante com densidade de 0,00001 g/cm3. Aplique esquematicamente um vector de força a estes corpos e marque os vectores de força. Vai ficar claro porque a bola e a penugem se comportam de maneira diferente quando enviadas em queda livre. De imediato não haverá vontade de abordar o estudo dos processos no mercado "a nível doméstico".
"Não digas disparates" (s) Reshetov, não me lembro do ano.
A análise de sistemas declara um erro do primeiro tipo:
"Aplicando os métodos certos aos problemas errados".
O meu exemplo.
A aplicação da lei de Newton à queda de uma bola de aço é um exemplo de aplicação do método correcto a um problema correctamente formulado, uma vez que só se pode orientar pela lei de Newton enegligenciar todos os outros factores que afectam a queda da bola.
A aplicação da lei de Newton a um nódulo é um exemplo de aplicação do método correto a um problema NÃO correto, pois no caso de um nódulo, alei de Newton pode ser negligenciada e outras forças que determinam o movimento do nódulo devem ser levadas em conta.
Em forex, o problema de selecionar fatores (preditores) relevantes para a variável alvo a partir do ruído é extremamente agudo, pois a presença de preditores de ruído em um modelo leva a um superajuste desse modelo. É a requalificação do modelo (sistema de negociação) que está em causa.
Para mim, a imagem é a seguinte.
Em uma quantidade suficientemente grande de observações (5000 - 10 000 barras) selecionamos entre várias centenas de preditores 20-30 preditores que são relevantes para a variável alvo. A seleção será individual para uma determinada variável alvo.
Depois, numa janela mais pequena de 100-300 bar deste conjunto, re-selecionamos os preditores, por exemplo, por rfe. Fiquei surpreendido ao ver que à medida que a janela se move, a lista de preditores e o seu número muda. No meu caso: Lista inicial = 170 preditores. Eu selecionei 27 preditores, e por rfe eu recebo de 5 a 15 preditores à medida que a janela se move.
Com esta abordagem, o erro de previsão por rf pode ser aproximado a 20%. Ada parece melhor e gbm ainda melhor. Vou notar especialmente que o erro na amostra de treinamento é aproximadamente igual ao erro fora dessa amostra. O modelo NÃO é reeducado.
Isto é o que "aplicar os métodos certos para o problema certo" parece em forex.
E como é "aplicar o método rf certo ao conjunto errado de preditores?
Tiramos um conjunto de preditores do nada. Ao mesmo tempo, é muito importante levar em conta a experiência de AT - eles gostam de indicadores de tendência - vários manequins.
Usando tal lista de preditores no conjunto de treinamento rf pode ser facilmente treinado com um erro dentro de 5%.
E se levarmos o conjunto para fora deste conjunto de treino, tornar-se-á imediatamente claro que as árvores encontradas pelo algoritmo rf não têm qualquer relação com o novo segmento do kotir - o modelo é requalificado, ou seja, lembrou-se dos detalhes do conjunto de treino e é completamente inutilizável fora deste conjunto. Uma foto familiar, não é?
No link o cara fala sobre idéias interessantes sobre como fazer isso com base nas probabilidades Bayesianas.
Assim, temos duas tendências opostas: por um lado, temos uma amostra de treinamento que gostaríamos de prever com a maior precisão possível, sendo todas as outras coisas iguais, enquanto por outro lado, temos a complexidade dos padrões encontrados, a complexidade do algoritmo de previsão e gostaríamos de torná-lo menos complicado. Estes requisitos contradizem-se uns aos outros, por isso precisamos de encontrar um compromisso de alguma forma, mas para o encontrar, precisamos de expressar tanto a complexidade como a precisão em alguns termos unificados.
https://postnauka.ru/video/55303
Infelizmente Dimitri Vetrov não consegue distinguir entre a capacidade de aprendizagem dos modelos, e a capacidade de generalização. Portanto, ele não tem compromisso. No entanto, se olharmos para o gráfico (retirado AQUI), podemos ver que o compromisso pode ser facilmente encontrado:
Isto é, se seguirmos o raciocínio da Vetorov, não há capacidade de aprendizagem para o trade-off (a linha azul é a capacidade de aprendizagem. No entanto, se olharmos para a dependência do erro de generalizabilidade do modelo em relação à complexidade, vemos que o trade-off é alcançado no valor M da complexidade do modelo (o extremo da generalizabilidade).
jPrediction, a partir da versão 9, encontra este compromisso, ou seja, complica os modelos para um valor de M e produz o modelo encontrado em M como resultado.
Por complexidade de modelo no jPrediction entendemos um aumento gradual do número de preditores. Pois em jPrediction o número de neurônios na camada oculta é 2^(2*n+1), onde n é o número de preditores. Assim, à medida que o número de preditores aumenta a complexidade do modelo (o número de neurónios na camada oculta). Assim, ao aumentar gradualmente a complexidade dos modelos, a jPredição atingirá mais cedo ou mais tarde o valor de M, após o que o aumento da complexidade dos modelos levará a uma nova diminuição da generalizabilidade (aumento dos erros na generalizabilidade).
Desta forma, o jPrediction mata dois coelhos com uma cajadada só:
E não há problemas como os que o D. Vetrov exprimiu. E Newton também não tem nada a ver com isso.
Eu também não gostei dos comentários dos trolls sobre as SS em estilo sarcástico. Não precisa de se envolver no seu passatempo preferido neste tópico. É como se os "engenheiros de aprendizagem de máquinas MQL desfavorecidos" estivessem tendo um dia de campo aqui com seus colegas que fazem suas pesquisas usando outras ferramentas.
Vamos colocar desta forma: CC disse que se você tomar poplitee fluff sozinho, suas trajetórias de pouso extremamente barulhentas seriam muito mais difíceis de derivar as leis de Newton. Isto - eu concordo com ele - ecoa os problemas que temos. O sinal extremamente barulhento a partir do qual estamos a tentar discernir as verdadeiras leis.
E todas as outras considerações soam a trolling. As SS deram-nos uma metáfora para compreender. É isso aí!
As SS acabam de dar um exemplo muito infeliz, enquanto continuam a persistir na sua ignorância. Seria bom se ele dissesse "bem, sim, ele exagerou com o exemplo", mas não, ele persiste, veja o que ele escreve mesmo depois das minhas recomendações para tentar desenhar um esquema de forças agindo sobre a bola e a penugem:
Aaplicação da lei de Newton à penugem é um exemplo de aplicação do método correto ao problema NÃO correto, porque no caso da penugemvocê pode negligenciar a lei de Newton e precisaconsiderar outras forças que determinam o movimento da penugem.
O que você quer dizer com "outras forças"? As mesmas forças actuam sobre a bola e a penugem - a força da gravidade (peso) e a força do fluxo do vento distribuída por metade da área do corpo. Portanto, há apenas duas forças em ambos os casos. O fluxo do vento é o mesmo, mas o peso é milhares de vezes diferente. Construa a soma dos vetores das forças aplicadas e veja o que acontece.
Então a metáfora não funciona para as SS.
Caso contrário ele está certo sobre "aplicar métodos certos a preditores errados", mas não há nada muito sábio aqui, sim - o céu é azul, o sol está brilhando, o ônibus nº 16 passa pela casa exatamente às 13:07... E a seguir, qual é a sabedoria ou pelo menos o valor prático deste ditado?
SZY. Eu provavelmente tenho menos experiência no MOE do que você, e se eu disser alguma heresia sobre o MOE, é improvável que você passe por aqui e tente me ajudar a corrigir meus preconceitos (acredito que você é uma pessoa simpática e não indiferente a casos flagrantes de entusiasmo excessivo por pisar no mesmo ancinho). E eu, também, não consigo ultrapassar o gritante "Os poderes do Nyuto não funcionam com um fofoqueiro".