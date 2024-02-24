Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1784

Esse sentimento quando se quer construir um modelo sobre dados macroeconómicos (números de emprego nos EUA) mas depara-se com um coronavírus


 
Sim, sim, os nossos modelos são requalificados...

Aqui está um link para baixar os arquivos, mesmo o arquivo comprimido não caberá no fórum

https://dropmefiles.com.ua/56CDZB


Treinar o modelo nos meus letreiros, imaginar o que será o acurasi

Mas se você aumentar a amostra para um ano (2019), você pode ver pelo menos uma tendência para 2018


Da fusão das duas amostras obtemos Accuracy=68,06261099940409

E, pelo gráfico, parece que a tendência das novas árvores foi para o lado.


Decidi treinar separadamente as duas amostras, pois tinha que podá-las, como você disse o resultado:

Ваша Accuracy=65.46896295378517


Mine Accuracy=68.03370090447281


 
Então, o teu e o meu sinal estão juntos?

Isso é um grande sinal que você tem! 3% de diferença, isso é muito significativo... Você deve ter as suas placas preparadas para esta ZZ em particular ?


1) E outra pergunta como se negoceia ketbust em mt4 ?

2) Posso trocar o mt4 usando R, por exemplo, para escrever um sinal em um arquivo .tt e deixar meu EA ler o arquivo e abrir/fechar uma posição no mt4?

 
Posso dar-lhe uma amostra com a minha - talvez o seu método de treino mostre resultados diferentes.

Isso é um grande sinal que você tem! 3% de diferença, isso é muito significativo... Deve ter os seus traços definidos para esta zona em particular?

Na verdade 3% está dentro da margem de erro, se você fizer centenas de milhares de modelos como eu fiz antes, a variação pode ser de até 10%.

Sim, eu tenho muitos ZZs relacionados com alvos. No entanto, vou dizer que instrumentos diferentes têm spreads ZZ óptimos diferentes e os resultados serão melhores se eu os ajustar. Na verdade, ZZ é um retorno do preço para o passado sem alterar a tendência.

1) E outra pergunta, como se troca ketbust em mt4 ?

2) Posso trocar o mt4 por R, por exemplo, escrever um sinal num ficheiro tht e ter um EA do mt4 a ler o ficheiro e abrir/fechar uma posição

1. Eu estou negociando no MT5. Eu tenho uma aula de interpretação de modelos, mas não é minha, por isso não posso distribuir.

2. Sim, claro que se pode trabalhar através de um ficheiro, é assim que muitas fotocopiadoras comerciais funcionam...

 
1) Não, você não deve, pelo menos ainda não, o principal são os sinais.

2) Por experiência, por assim dizer - quanto mais próximo o erro estiver do limite das possibilidades do modelo, menor a margem de erro, se o modelo deu 55% então os 5% é um erro mas se o limite do modelo é 68% então a margem é inferior a 1%.

3) Qual deveria ser o nome de tal programa / EA? Como pesquisá-lo no Google? Sou apenas um completo novato em MT4/5, tenho algumas idéias para algoritmar, se você quiser participar, eu teria prazer em fazê-lo.

 
1. Está bem.

2. Posso ter acabado de chegar a 60% melhor lá.

3. Sim, então procure por "Deal Copyer". isso é uma opção. Depende das ideias.

 

Pessoal, vejam em !!!!. Não tome isso como um anúncio, mas estive em um dia aberto onde eles falaram sobre o treinamento e você sabe que os resultados gerais têm sido positivos.

Em primeiro lugar, você pode aprender Python, e em segundo lugar, eles ensinam como usar bibliotecas conhecidas. O apresentador, no entanto, mentiu um pouco sobre uma das minhas perguntas, mas é uma coisa mundana, por isso, por favor, quem quiser melhorar os seus conhecimentos nesta área. Eles também conseguiram emprego.

https://neural-university.ru/main.

Mas eu não estou fazendo propaganda, apenas aconselhando, que os moderadores não me banam......

obrigado

Aqui está um, por exemplo.

Algoritmo de tendência normal, sem parâmetros, sem ajustes , há apenas um swing que suaviza uma linha de sinal

Eu acho que este robô não tem parâmetros, nem otimizações, nem MO, apenas adaptabilidade e análise espectral. Você não pode fazer isso com indicadores comuns. Você não terá sucesso com 1700 pontos após 7 meses.

Se você quiser implementar tal robô você deve escrever no MT4 o método dos componentes principais e o cálculo do coeficiente de correlação Pearson.

Se você não souber como usar a Mt4, não poderá implementá-la corretamente.

 
O coeficiente de Pearson parecia ser o do roteiro Mt4.
 
Maxim Dmitrievsky:

Esse sentimento quando se quer construir um modelo sobre dados macroeconómicos (número de empregos nos EUA) mas depara-se com um coronavírus


Um único fator externo não pode ser significativo em um grande intervalo. Você tem que levar um grupo de pessoas próximas, pelo menos mais um casal. Isso é mais preciso. O Coronavírus não pode ser contabilizado, embora você possa/ deva compará-lo a crises. Pelo menos, ressalte quais fatores permanecem significativos.

