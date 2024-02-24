Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1784
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Esse sentimento quando se quer construir um modelo sobre dados macroeconómicos (números de emprego nos EUA) mas depara-se com um coronavírus
Sim, sim, os nossos modelos são requalificados...
Aqui está um link para baixar os arquivos, mesmo o arquivo comprimido não caberá no fórum
https://dropmefiles.com.ua/56CDZB
Treinar o modelo nos meus letreiros, imaginar o que será o acurasi
Mas se você aumentar a amostra para um ano (2019), você pode ver pelo menos uma tendência para 2018
Da fusão das duas amostras obtemos Accuracy=68,06261099940409
E, pelo gráfico, parece que a tendência das novas árvores foi para o lado.
Decidi treinar separadamente as duas amostras, pois tinha que podá-las, como você disse o resultado:
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Mine Accuracy=68.03370090447281
Esse sentimento quando se quer construir um modelo sobre dados macroeconómicos (números de emprego nos EUA) mas depara-se com um coronavírus
)))
Da fusão das duas amostras saiu Accuracy=68,06261099940409
E, pelo gráfico, verifica-se que a tendência das novas árvores foi para o lado.
Então, o teu e o meu sinal estão juntos?
Ваша Accuracy=65.46896295378517
My Accuracy=68.03370090447281.
Isso é um grande sinal que você tem! 3% de diferença, isso é muito significativo... Você deve ter as suas placas preparadas para esta ZZ em particular ?
1) E outra pergunta como se negoceia ketbust em mt4 ?
2) Posso trocar o mt4 usando R, por exemplo, para escrever um sinal em um arquivo .tt e deixar meu EA ler o arquivo e abrir/fechar uma posição no mt4?
)))
Então os teus sinais e os meus estão juntos?
Sim.
Posso dar-lhe uma amostra com a minha - talvez o seu método de treino mostre resultados diferentes.
Isso é um grande sinal que você tem! 3% de diferença, isso é muito significativo... Deve ter os seus traços definidos para esta zona em particular?
Na verdade 3% está dentro da margem de erro, se você fizer centenas de milhares de modelos como eu fiz antes, a variação pode ser de até 10%.
Sim, eu tenho muitos ZZs relacionados com alvos. No entanto, vou dizer que instrumentos diferentes têm spreads ZZ óptimos diferentes e os resultados serão melhores se eu os ajustar. Na verdade, ZZ é um retorno do preço para o passado sem alterar a tendência.
1) E outra pergunta, como se troca ketbust em mt4 ?
2) Posso trocar o mt4 por R, por exemplo, escrever um sinal num ficheiro tht e ter um EA do mt4 a ler o ficheiro e abrir/fechar uma posição
1. Eu estou negociando no MT5. Eu tenho uma aula de interpretação de modelos, mas não é minha, por isso não posso distribuir.
2. Sim, claro que se pode trabalhar através de um ficheiro, é assim que muitas fotocopiadoras comerciais funcionam...
Sim.
1) Eu posso dar-lhe uma amostra com o meu próprio - talvez o seu método de treino mostre resultados diferentes.
2) Na verdade 3% está dentro da margem de erro, se você fizer centenas de milhares de modelos como eu costumava fazer, o spread pode ser de até 10%.
3). Sim, claro que se pode trabalhar através de um ficheiro, é o número de fotocopiadoras de negócios que funcionam...
1) Não, você não deve, pelo menos ainda não, o principal são os sinais.
2) Por experiência, por assim dizer - quanto mais próximo o erro estiver do limite das possibilidades do modelo, menor a margem de erro, se o modelo deu 55% então os 5% é um erro mas se o limite do modelo é 68% então a margem é inferior a 1%.
3) Qual deveria ser o nome de tal programa / EA? Como pesquisá-lo no Google? Sou apenas um completo novato em MT4/5, tenho algumas idéias para algoritmar, se você quiser participar, eu teria prazer em fazê-lo.
1) Não, você não deve, pelo menos ainda não, o principal são os sinais.
2) Por experiência, como - quanto mais próximo o erro estiver do limite das possibilidades do modelo, menor o intervalo de erro, se o modelo der 55% então os 5% é um erro, mas se o limite do modelo for 68% então o spread é inferior a 1%
3) Quais são os nomes destes tipos de programas / Expert Advisors? Como pesquisá-los? Sou apenas um completo novato em mt4/5, tenho algumas idéias para algoritmar, se você quiser participar, eu teria prazer em
1. Está bem.
2. Posso ter acabado de chegar a 60% melhor lá.
3. Sim, então procure por "Deal Copyer". isso é uma opção. Depende das ideias.
Pessoal, vejam em !!!!. Não tome isso como um anúncio, mas estive em um dia aberto onde eles falaram sobre o treinamento e você sabe que os resultados gerais têm sido positivos.
Em primeiro lugar, você pode aprender Python, e em segundo lugar, eles ensinam como usar bibliotecas conhecidas. O apresentador, no entanto, mentiu um pouco sobre uma das minhas perguntas, mas é uma coisa mundana, por isso, por favor, quem quiser melhorar os seus conhecimentos nesta área. Eles também conseguiram emprego.
https://neural-university.ru/main.
Mas eu não estou fazendo propaganda, apenas aconselhando, que os moderadores não me banam......
3. Sim, então procura por "copiadora de negócios".
obrigado
Depende das ideias.
Aqui está um, por exemplo.
Algoritmo de tendência normal, sem parâmetros, sem ajustes , há apenas um swing que suaviza uma linha de sinal
Eu acho que este robô não tem parâmetros, nem otimizações, nem MO, apenas adaptabilidade e análise espectral. Você não pode fazer isso com indicadores comuns. Você não terá sucesso com 1700 pontos após 7 meses.
Se você quiser implementar tal robô você deve escrever no MT4 o método dos componentes principais e o cálculo do coeficiente de correlação Pearson.
Se você não souber como usar a Mt4, não poderá implementá-la corretamente.
obrigado
Aqui está um deles, por exemplo.
O habitual algoritmo de tendência, sem parâmetros, sem ajustes , há apenas uma varredura que suaviza uma linha de sinal
Eu acho que este robô não tem parâmetros nem otimizações, apenas adaptatividade e análise espectral. Não se pode fazer isso com indicadores comuns. 1700 pontos em 7 meses.
Se você quiser implementar tal robô você deve escrever no MT4 o método dos componentes principais e o cálculo do coeficiente de correlação Pearson.
Se eu não souber como fazê-lo, vou tentar usar o R de uma maneira diferente.
Esse sentimento quando se quer construir um modelo sobre dados macroeconómicos (número de empregos nos EUA) mas depara-se com um coronavírus
Um único fator externo não pode ser significativo em um grande intervalo. Você tem que levar um grupo de pessoas próximas, pelo menos mais um casal. Isso é mais preciso. O Coronavírus não pode ser contabilizado, embora você possa/ deva compará-lo a crises. Pelo menos, ressalte quais fatores permanecem significativos.