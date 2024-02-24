Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 157
1) Como não é uma classificação, tomemos por exemplo 1000 fatores, uma rede neural profunda com, por exemplo, 100 saídas que dão probabilidades de movimentos de subida/descida de um determinado instrumento, para diferentes horizontes temporais. Isso é uma regressão? A regressão é quando o preço é previsto.
2) Você pode usar informações mútuas, enquanto nós simplesmente olhamos através dos fatores e calculamos a porcentagem de influência de cada um na previsão final, para um modelo específico, o que é ainda pior. googleNet em termos de sofisticação. Não precisamos de regressão, não nos interessa exactamente quanto vale um activo, complica o modelo e não faz sentido, o principal é que durante N segundos ele se moverá na direcção certa com uma dada probabilidade.
1) Estou fazendo previsões de preços (não apenas de preço, mas de crescimento de preços) para vários horizontes.
2) Eu não posso recomendar nada aqui. Alguém usa a probabilidade de um movimento na direção certa, e outra pessoa usa a força prevista de um movimento em uma determinada direção. É provavelmente lógico que um movimento de preço num sentido e um movimento de preço de 10 pontos para um lado dão resultados diferentes.
A alavancagem máxima é sim, 1:100. Mas eu não o uso. Mais uma vez.
É uma busca sem fim, e é isso que me interessa - uma funciona melhor que a outra, é uma simbiose da ciência e da criatividade. Podem existir centenas de funções, desde simples incrementos em diferentes horizontes até à detecção/flutuação de tendências, detecção de anomalias, mudanças de modo, cisnes negros, etc. Em seguida, utilize os resultados desses subsistemas como preditores de meta-sistemas, etc. Evolution))))
Você não pode usar a alavancagem fornecida pela corretora.
Está bem,
vamos olhar novamente para a fórmula de alavancagem:
Alavancagem 1:10 é 0,01 (volume por negociação) * 100000 (valor de 1 lote) * 5 (número de negociações) / 500 (depósito).
Ou seja, estou alavancando 10 vezes a quantia que tenho na minha conta para comprar moeda. A mim parece-me simples. Ou devemos ler a definição de alavancagem?
Se um corretor real me dá um máximo de 1:2, mas eu não quero usá-lo (por causa de comissões, por exemplo), eu uso alavancagem 1:1. E se me perguntarem quanto ganho e com que alavancagem, direi, por exemplo, 25% por ano sem usar fundos emprestados, ou seja, negoceio apenas por conta própria. Está tudo claro...
A alavancagem não é o quanto você usa do seu depósito, mas o quanto a sua corretora lhe permite usar. Compreende?
Eu compreendo. Mas se alguém me perguntar quanto ganho e a que alavancagem, não direi que tenho um tio que me pode dar 1:1000 de alavancagem, mas na verdade troco 1:2 e ganho 10%... Eu digo apenas 1:2. E se eu correr mais, os riscos não o permitirão.
E voltando ao contexto da questão, quanto é a alavancagem de se ganhar 40% ao ano. Digamos que eu troquei de firma e outro tio me dá 1:500. Isso muda alguma coisa? Espero que compreenda que vou trocar com o mesmo lote 0.01 nos meus 500?
Normalmente, quando as pessoas perguntam sobre a alavancagem, perguntam sobre a alavancagem da conta que o escritório especificou. O objetivo de tal pergunta é descobrir quanto dinheiro você pode usar na negociação.
E quando você pede o saque máximo em uma negociação, a porcentagem de margem flutuante negativa em relação ao tamanho do depósito no momento.
Mas você não tem idéia do que está falando - nem de alavancagem nem de drawdown.
E voltando ao contexto da questão, quanto é a alavancagem de 40% dos ganhos por ano. Digamos que eu troquei de firma e outro homem me dá 1:500. Isso muda alguma coisa? Espero que compreenda que vou trocar com o mesmo lote de 0,01 para o meu depósito de 500?
Também não te diz nada, porque não sabes que tipo de drawdown estás a deixar no ofício. Assim, a questão da utilização eficiente dos fundos na conta permanece em aberto. Suponho que não é o ideal, caso contrário a rentabilidade anual pode ser superior a 35%.
1)Mas você não tem idéia do que está falando - nem da alavancagem nem do drawdown.
2) Além disso, não significa nada, porque você não sabe o drawdown permitido no comércio. Portanto, a questão da eficiência da conta permanece em aberto. O meu palpite é que não é ideal, caso contrário a rentabilidade anual seria superior a 35%.
1) Estou a falar especificamente de alavancagem. Por outras palavras, quanto dinheiro me posso dar ao luxo de pedir emprestado para poder negociar. Espero que fique claro que se eu sempre abrisse o corte inteiro (500 * 100 / 100000 = 0.5 lote), e o fizesse o tempo todo, provavelmente tenho um sistema tão fixe que quase não vejo nenhum empate...
2) isto mostra que qualquer que seja a alavancagem que o escritório me deu, e consequentemente, não importa o tamanho do negócio que eu possa abrir, eu vou abrir um volume estritamente definido para salvar os riscos. Tudo o resto é uma mera especulação.
Estou a ver. Se não queres responder, não o faças.
Você pode não pensar que o conhecimento da alavancagem é muito importante para a construção de um sistema de negociação, mas ainda é necessário para a perspectiva comum. Caso contrário, você pode não ter conhecimento em contravalidações e regressões, mas em coisas elementares no comércio.
A-----i. Mostra claramente "Alavancagem em uso".