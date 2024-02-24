Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 164

Bem, não, mas eu queria mesmo dizer-te... A sério, teria colocado muitas questões de imediato, e o resultado dos vossos sistemas teria sido melhor. O que você pode fazer, orgulho é uma grande coisa :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Então diga-nos. Vamos ouvi-lo.
 
Alexey Burnakov:
Está bem, eu digo-te, mas é apenas um segredo.......

Antes de automatizar qualquer processo, você tem que descobrir o que é esse campo e como trabalhar com ele. Você chegou ao mercado com uma bagagem de conhecimento na área de programação e todo tipo de outras ciências. Mas acho que ninguém está interessado em estudar o mercado, e esse é o seu grande erro. Então ouça aqui. Não vou andar com rodeios, descrever os ditramas, etc. Eu vou directo ao assunto.

Já reparou que não é invulgar o TS trabalhar ontem, e depois hoje não está disposto a trabalhar, ou trabalha com erros. É tudo sobre o contexto do dia de negociação, e este contexto é formado por três valores.

O resultado da negociação na bolsa é o volume negociado durante o dia, o Open Interest do mesmo dia e a diferença entre a abertura e o fechamento desse dia. E este contexto, mais as notícias de fundo, as expectativas ... formam uma espécie de predisposição. Está bem, então é água outra vez, em resumo.

Todos os dias conhecemos o volume de negociação do dia anterior, o Open Interest e a diferença entre Open e Close. Não estamos interessados nos valores reais, mas nas suas mudanças, por isso devemos treinar o nosso TS de acordo com essas mudanças.

Em resumo. Hoje: O volume diminuiu, o OM aumentou, o Dclose aumentou. Guardamos os dados para treinar a rede nos dias em que a situação era a mesma e treinamos a rede para trabalhar nesses dias. E é tudo.

Três variáveis - 9 estados de mercado possíveis. Treine seus 9 TS para cada estado e você ficará feliz!!!!!!!!!!!

 
Mihail Marchukajtes:


Existem estatísticas usadas para determinar as probabilidades de ocorrência dos eventos destacados em azul no diagrama?

Como foram determinadas as "expectativas"?

 
Dimitri:

Este é apenas o contexto do dia de negociação, ou seja, as recomendações. Tenho um indicador que constrói estas diferenças para poder guardar o histórico para o dia que eu quiser. Caso contrário, são apenas recomendações. Além disso, existem apenas 4 situações no quadro, embora na realidade sejam 9. Então...
 
Mais uma vez, as expectativas dizem-nos para procurarmos um ponto de entrada na direcção recomendada...
 
Mihail Marchukajtes:
Bem, como encontrou estas "recomendações" - recolheu alguma estatística?

Por exemplo, você analisou 824 sessões de negociação onde o preço estava subindo, o volume estava subindo, o OI estava subindo e com base na análise da dinâmica de preços subsequente você determinou que em 89% dos casos o preço "continuou a subir" em pelo menos x%?

 
Dimitri:

Não, estas recomendações são fundamentais. Você só precisa entender o significado de OI e Volume. Procure-o na Internet e compreenderá tudo imediatamente. Leia, já foi explicado em muitos sites há muito tempo, porque é tão...
 
Mihail Marchukajtes:
Então não há estatísticas e o "padrão" é apenas um exercício em retrospectiva?

 
Dimitri:

Especialmente para preguiçosos como tu, Dmitry.

http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/

