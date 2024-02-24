Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1582
há algo nele!
testei em 1000 e 1 configuração de uma grelha de ordens, o principal problema é que muito pouco para a frente passa em carrapatos reais e a dinâmica do gráfico de equidade na frente é deslocada no tempo, num par de horas vou mostrar-lhe as imagens dos testes - o que estou a escrever sobre
bem, lembre-se do último artigo que você odiou ), há um deslocamento de retornados em certas horas não permite construir uma estratégia curta em geral, em princípio
Mandei verificar outro artigo, para outros relógios, sobre o qual é impossível construir uma estratégia longa, enquanto que os calções têm estado a bulldozing assim há mais de 5 anos. Além disso, o gráfico neste intervalo está tanto em alta como em baixa, sem diferença. Mas a compra lá está condenada em todo o lado.
E nos 10 anos anteriores a média dos retornados era positiva nas mesmas horas, e os períodos de tempo estavam em boa forma, embora o gráfico esteja crescendo e caindo, periodicamente.
Tente adicionar às florestas aleatórias a minha pesquisa sobre agrupamentos de folhas.
Presumo que as florestas não estão equilibradas por votos e, depois de agrupar as votações, você pode melhorar os resultados. Eu sugiro que você tente, já que você trabalhou em detalhes a biblioteca que você pode usar para construir florestas no MT5.
Você pode entender a biblioteca em 5 dias. Basta sentar-se e ler o código, escrever comentários para ele, descrevendo o que cada linha faz.
Depois disso, você pode editar a floresta como quiser.
Eu também costumava filtrar as folhas. Mas não manualmente, mas simplesmente por porcentagem de acertos bem sucedidos na trama de treinamento. Por exemplo, eu tirei todas as folhas com 90% de sucesso. Mas eles também deram 50/50 no atacante.
Agora estou fazendo algo mais, que realmente me alimenta, e não apenas com promessas como forex com andaimes.
As florestas funcionam onde há regularidades. Processos físicos, por exemplo. Uma vez li um artigo sobre o uso de MO para controlar e monitorar os processos de purificação e liquefação de gás natural. Lá, o MO funciona melhor do que qualquer automação...
Se o mesmo andaime não funciona em forex, isso significa que não existem regularidades. Pelo menos não os encontrei em retornados de preço e também em volumes reais de PMEs. Nenhuma outra informação está disponível para comerciantes comuns.
Agora também tenho dificuldades com o tempo livre - tive de ir trabalhar por um salário e, nos últimos 3 anos e meio, muita coisa mudou na minha área profissional.
Eu não sugeri que se cortasse nada à mão - há um código no fio.
Concordo que os métodos de MO funcionam em processos estacionários, mas não concordo que eles não estejam no mercado, eles estão, mas misturados com o caos.
Lembra-se do último artigo que odiou?)
o artigo é bom, o exemplo é um pouco rebuscado, mas em resumo - é uma treta.
o que estou a escrever é sobre o teste da grelha de encomendas com algum tipo de gestão de encomendas - não sei sequer o que está lá e como, a GA selecciona-o - não o ponto principal, aqui está o óptimo baseado em tiques reais, o tempo de funcionamento do TS é de 18-1 horas, óptimo para 6 meses de 2019
em princípio, não é uma má dinâmica, além disso, o próprio cp pegou a AG, parece possível continuar a trabalhar com ela.... e aqui está um teste de 12 meses de 2019 deste TS - nota sobre carrapatos reais!
e aqui está o avançado:
tenho a sensação de que o drawdown não é esperado mais do que no teste, mas o drawdown começa a flutuar com o tempo, quanto mais longo o avanço, mais frequentes os drawdowns.
Este exemplo não é rebuscado. Se você estava confuso com MA, eu o removi no próximo artigo, o assunto não mudou.
É normal para a grelha, a perda acumulada torna-se maior na frente, uma vez que o padrão já não é o mesmo, mas continua a retirar-se às custas da grelha.
Deixa-me dar-te outro exemplo:
Arranjar paragem, arranjar lucro. Sem grelha, sem médias, sem optimizações. TC tem apenas 2 instâncias. A regularidade é o deslocamento do incremento médio ao longo de todo o período. Não importa como um determinado comércio vai fechar, em média eles estão na posição +. O TS é simples como um banco.
A realidade e irrealidade dos carrapatos praticamente não afeta os resultados para mim, +- o mesmo, porque todos os sinais estão fechando os preços.
Bem, e note que o teste é para 10 anos, 15 min. TF.
Tretas, o que quer que lhe queiras chamar.
Eu acho que há padrões de comportamento de preços após a tomada de decisões políticas, após a divulgação de notícias importantes. Aqui está uma janela de 10 minutos para saber tudo )))
A meu ver, o preço é corrigido para um "padrão" por impulsos que podem ocorrer durante notícias e outros eventos, com uma acumulação/distribuição caótica no meio.
Eu não entendo o que o suporte tem a ver com a execução da ordem quando as regularidades são negociadas. Aparentemente, não é dado.
Isto é... Se considerarmos a negociação a partir da posição da teoria do jogo, é muito importante selecionar os parâmetros TS que corresponderão ao jogo ideal.
E se olharmos para a negociação a partir da posição de alguns encontrou regularidade na história, então é negociar de acordo com a previsão - como a previsão é feita... Você pode bater no pandeiro de um xamã, ou você pode seletivamente afinar os carrapatos para caber no mesmo pandeiro do xamã ))))