Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что нейронная система обработки визуальной информации намного сложнее, чем считалось ранее. Эксперимент на мышах показал, что лишь небольшая часть нейронов зрительной коры мозга ведет себя так, как предсказывает классическая модель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature...
Maxim Dmitrievsky:

quando Y muda proporcionalmente a X, ou seja, há uma dependência linear + ciclos + ruído, não faz diferença para que lado vão as duas rarefacções, mesmo em direcções diferentes

Portanto, não há observações suficientes, precisaria de 1000 vezes mais. Ou para avaliar o padrão fundamental por trás das curvas, quanto dele é consistente.

É isso, deixei o fórum. Festas Felizes!

Como é que isso nos ajuda?

 
Maxim Dmitrievsky:

Você sabe por que o córtex visual está na parte de trás da cabeça e não mais perto dos olhos?

A evolução decidiu que sim.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Boris, um sintético é apenas a soma das séries financeiras. A única coisa que você pode fazer em um sintético é reduzir a variação indefinidamente. Por isso, sugiro continuar a observar as curvas divergentes da série original e não do sintético. Você verá a mesma imagem, com as mesmas curvas em expansão.Eu não posso dizer-lhe como trocar este padrão em expansão, mas posso supor que se alguma parte das curvaturas começou a mudar o vector de orientação, muito provavelmente alguma outra parte também deveria mudar o seu vector de orientação.
Seria mais interessante descobrir quando esta nuvem crescente de curvas tem um forte deslocamento do centro, então podemos recolher estatísticas e tentar identificar algo útil. Mas este não é o MO, por isso, por favor, desculpem-me por lançar informações fora do tópico.

Bem, podes reduzir isso.

é até possível fazer com que o sintético às vezes satisfaça a parte do "processo estacionário" da definição, mas para que serve?

aqui está um tipo de curvatura

Boris:

Como é que isso nos ajudaria?

Bem, a co-integração

Aleksey Vyazmikin:

A evolução decidiu isso.

Sim, os anfíbios tinham bolas em cima da cabeça, depois avançaram e o cérebro ficou lá.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, os anfíbios tinham bolas em cima da cabeça, depois avançaram e o cérebro ficou lá.

É possível, mas está escrito com buracos na água - até que o material genético evolutivo seja cuidadosamente estudado, tudo isso é uma hipótese.

Aleksey Vyazmikin:

Talvez, mas está tudo escrito com buracos na água - até que o material genético evolutivo seja cuidadosamente estudado, é tudo uma hipótese.

Tudo isto foi estudado durante muito tempo.

Os peixes vieram como anfíbios, alguns evoluíram para mamíferos e depois você evoluiu.

