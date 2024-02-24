Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1579
quando Y muda proporcionalmente a X, ou seja, há uma dependência linear + ciclos + ruído, não faz diferença para que lado vão as duas rarefacções, mesmo em direcções diferentes
Portanto, não há observações suficientes, precisaria de 1000 vezes mais. Ou para avaliar o padrão fundamental por trás das curvas, quanto dele é consistente.
É isso, deixei o fórum. Festas Felizes!
Como é que isso nos ajuda?
Você sabe por que o córtex visual está na parte de trás da cabeça e não mais perto dos olhos?
A evolução decidiu que sim.
Boris, um sintético é apenas a soma das séries financeiras. A única coisa que você pode fazer em um sintético é reduzir a variação indefinidamente. Por isso, sugiro continuar a observar as curvas divergentes da série original e não do sintético. Você verá a mesma imagem, com as mesmas curvas em expansão.Eu não posso dizer-lhe como trocar este padrão em expansão, mas posso supor que se alguma parte das curvaturas começou a mudar o vector de orientação, muito provavelmente alguma outra parte também deveria mudar o seu vector de orientação.
Bem, podes reduzir isso.
é até possível fazer com que o sintético às vezes satisfaça a parte do "processo estacionário" da definição, mas para que serve?
aqui está um tipo de curvatura
Como é que isso nos ajudaria?
Bem, a co-integração
A evolução decidiu isso.
Sim, os anfíbios tinham bolas em cima da cabeça, depois avançaram e o cérebro ficou lá.
Talvez, mas está tudo escrito com buracos na água - até que o material genético evolutivo seja cuidadosamente estudado, é tudo uma hipótese.
Tudo isto foi estudado durante muito tempo.
Os peixes vieram como anfíbios, alguns evoluíram para mamíferos e depois você evoluiu.