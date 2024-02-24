Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2494

Novo comentário
 
eccocom #:
)))). Estou a ver, parece ter um sólido histórico de comunicação. Eu mesmo provavelmente escrevo código Hindu em 8 de cada 10 casos), mas eu ainda ficaria feliz se pudesse compartilhar minha experiência. E seria ótimo encontrar aqueles que escrevem em Python, e não apenas neurônio, mas toda a estrutura dos EAs em geral.
Eu sou a favor, mas rejeito muitas ideias de outras pessoas, ~99% porque já o fiz antes e o resultado é conhecido por mim.... E compreendi que não posso expressar a minha visão em palavras, preciso das imagens em forma de videoclips, mas sou demasiado preguiçoso para o fazer...
 
mytarmailS #:
Sou a favor, mas rejeito muitas ideias de outras pessoas, ~99% desde que o fiz e o resultado é conhecido por mim Mas compreendi que não posso expressar a minha visão em palavras, preciso das imagens no formato de vídeos, mas sou demasiado preguiçoso para o fazer...
Sua resposta me faz sentir cansado do assunto e do entendimento da futilidade de ir além dos 55% estáveis)
 
eccocom #:
Há uma sensação de cansaço do tópico na sua resposta, e uma compreensão da futilidade de ir além dos 55% estáveis)
Você viu através de mim...

55% - Sim, mas isso é apenas num paradigma, ziguezague, retorno, cor da vela, etc...

Mas também há outros paradigmas.
 
mytarmailS #:
Você viu através de mim...

55% - Sim, mas isto é apenas num paradigma, ziguezagues, retornos, cor da vela, etc...

Mas também há outros paradigmas.
Co-integração, Kalman e Fourier, ou algo mais interessante?) A propósito, Maxim Dmitrievsky, ele está marcado como amigo seu, usa sliders o tempo todo, você sabe se teve alguma experiência com derivados deles? Quero tentar, mas caso já tenhas uma opinião sobre isso.
 
mytarmailS #:
Ele não usa neurónios de todo, ele usa um programa medíocre de autor pronto (é um híbrido de SVM e MGUA), ele não programa em Python ou código R, então a palavra Sequental() é desconhecida para ele, 20 anos de experiência em redes neurais, ainda é cedo para se envolver...


Bem, sabe, estou a pedir código a outros, mas use apenas o que eu próprio escrevi. Sem contar com as soluções prontas. Onde te levou o teu conhecimento de programação? Você já chegou ao fim esperado do seu trabalho? Não, porque você está procurando e jogando entre suas pesquisas que não vai se acomodar em sua mente. Antes de julgar alguém, pergunte-se o que fez, tem uma resposta? Eu não tenho um, por isso não sejas maricas com isso.... ventosa!!!!!
 

Avatar para igualar o seu dono, não é muito de uma "twist!!!!". :-)



 
Mihail Marchukajtes #:

Avatar para igualar o seu dono, não é muito de uma "twist!!!!". :-)



bondade é característica dos veteranos locais)

 
Valeriy Yastremskiy #:

a gentileza é a marca dos veteranos aqui)

Esse é o nosso humor. Chato :-(.
 

Encontrei um vídeo antigo de uma conferência de um grande mestre do treinamento de redes neurais com 20 anos de experiência, um especialista em IA e o que dizer modestamente, um grande negociante de algo, guru, mentor de iniciantes e apenas um bom homem.

 

..

Sim, já me acalmo, já me acalmo))))

1...248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501...3399
Novo comentário