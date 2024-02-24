Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2494
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
)))). Estou a ver, parece ter um sólido histórico de comunicação. Eu mesmo provavelmente escrevo código Hindu em 8 de cada 10 casos), mas eu ainda ficaria feliz se pudesse compartilhar minha experiência. E seria ótimo encontrar aqueles que escrevem em Python, e não apenas neurônio, mas toda a estrutura dos EAs em geral.
Sou a favor, mas rejeito muitas ideias de outras pessoas, ~99% desde que o fiz e o resultado é conhecido por mim Mas compreendi que não posso expressar a minha visão em palavras, preciso das imagens no formato de vídeos, mas sou demasiado preguiçoso para o fazer...
Há uma sensação de cansaço do tópico na sua resposta, e uma compreensão da futilidade de ir além dos 55% estáveis)
Você viu através de mim...
Ele não usa neurónios de todo, ele usa um programa medíocre de autor pronto (é um híbrido de SVM e MGUA), ele não programa em Python ou código R, então a palavra Sequental() é desconhecida para ele, 20 anos de experiência em redes neurais, ainda é cedo para se envolver...
Avatar para igualar o seu dono, não é muito de uma "twist!!!!". :-)
Avatar para igualar o seu dono, não é muito de uma "twist!!!!". :-)
bondade é característica dos veteranos locais)
a gentileza é a marca dos veteranos aqui)
Encontrei um vídeo antigo de uma conferência de um grande mestre do treinamento de redes neurais com 20 anos de experiência, um especialista em IA e o que dizer modestamente, um grande negociante de algo, guru, mentor de iniciantes e apenas um bom homem.
..
Sim, já me acalmo, já me acalmo))))