Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só
É verdade, ninguém prometeu convergir para zero.
A questão era como trocar uma mistura de séries temporais divergentes, e qual seria a inferior ou a superior que não sabemos.
Se você não sabe, só há uma opção - adivinhar).
A questão era trocar uma mistura de séries temporais divergentes.
abstratamente - considere a distância Levenshtein na ordem de sucessão. A medida é maior do que razoável - significa que as linhas estão "entrelaçadas" e devem ser recalculadas.
Se as filas não forem retiradas do cuspo, significa não só para si, mas também que muitas pessoas irão alterar as estimativas e fazer entradas/saídas. E então você pode pensar em algo :-)
A imagem: os que estão no topo são mais propensos a permanecer no topo.
Eles nem sequer conhecem essa palavra na nossa aldeia.
Poderia esclarecer o seu ponto de vista?
Há uma probabilidade, claro, e até algumas estatísticas... Mas isso não nos pode ajudar, por alguma razão ((
outra pergunta complicada para os veneráveis dons
Digamos que temos mais de 10 séries temporais saindo de aproximadamente o mesmo ponto.
como podemos negociar sobre a divergência da soma das séries, se não sabemos de antemão qual BP será mais alta ou mais baixa que as outras?
Você tem muitas filas semelhantes, talvez elas devam ser verificadas para a cointegração.
as séries podem ser muito semelhantes, isto é verdade.
e, admito, alguns podem até estar "cointegrados", embora a sua diferença não seja muito semelhante a um processo estacionário.
alguns podem ir lado a lado, entrelaçar-se, divergir, convergir
o único fato confiável é que eles divergem em sua maioria, ou seja, a distância inicial entre séries é menor do que a distância final
é claro, se soubéssemos quais deles seriam mais altos e mais baixos no final do período, não haveria dúvida
bem, se a distância entre eles variar linearmente, isso não é um problema. Está a olhar para a fotografia, não conheço a outra. Você pode permitir comprar para um e vender para o outro, sinais por resíduos.
ou seja, esta é a única opção.
Linearmente? O que queres dizer?
tais fotos estragam o meu humor
e isso seria bom, mas sobreposições complexas (((
e depois há isto
a posição normal (lucro padrão) - quando a 1ª linha - a linha azul está localizada abaixo das outras
Mas nem sempre é esse o caso e ainda não consegui identificar a causa
quando Y muda proporcionalmente a X, ou seja, há uma dependência linear + ciclos + ruído, não faz diferença para que lado vão as duas linhas tortas, mesmo em direcções diferentes
Portanto, não há observações suficientes, precisamos de 1000 vezes mais. Ou para avaliar o padrão fundamental por trás das curvas, quanto dele é consistente.
É isso, deixei o fórum. Feliz Ano Novo!
