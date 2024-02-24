Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1580

Maxim Dmitrievsky:

bem, a co-integração


é uma bênção que normalmente descobrimos depois do facto

por isso é de pouca utilidade excepto para marcar a caixa - estas linhas foram recentemente cointegradas

Boris:


não há mais nada lá fora, ao que parece.

 
Maxim Dmitrievsky:

É disso que estamos a falar.

triste

 

ou aqui estão, por exemplo, 2 séries, cada uma composta de seus próprios incrementos, ou diferenças, como dizem outros

ou isto

ou isto

ou isto


 
Anatolii Zainchkovskii:
A única coisa que você pode fazer com os sintéticos é reduzir indefinidamente a variação. Por isso, sugiro continuar observando as curvaturas divergentes da série original e não os sintéticos. Você verá a mesma imagem com as mesmas curvaturas em expansão.Eu não posso dizer-lhe como trocar este padrão em expansão, mas posso supor que se alguma parte das curvaturas começou a mudar o vector de orientação, muito provavelmente alguma outra parte também deveria mudar o seu vector de orientação.
Seria mais interessante descobrir quando esta nuvem de curvas em expansão tem um forte deslocamento do centro, então podemos reunir estatísticas e tentar identificar algo útil. Mas este não é o MO, então, por favor, desculpem-me por lançar informações fora do tópico.

este é o caso, embora não seja muito forte, mas parece bastante estável

e foi por isso que surgiu a questão de investigar um possível sobretreinamento

 

Colegas,

Desejo-lhe um Feliz Ano Novo e que no próximo ano receba apenas modelos generalizados e adequados ao mercado. Boa sorte !!!!

E para o seu refresco. Um sucesso do novo ano


 

O vídeo CatBoost é mais para programadores :)


 
Aleksey Vyazmikin:

Os vídeos CatBoost são mais para programadores :)


Interessante e não muito claro :-(
 

Eu estou em manos de ahtubing. Hoje é um dia de folga e faltam-me os últimos preços simbólicos na visão geral do mercado. Há alguma forma de os actualizar através da emulação de carraças ou algo parecido. Eu não quero contar sem os últimos preços :-(.

Procurei em todo o fórum mas, infelizmente, não encontrei nada.

Evgeny Dyuka:

Sou novo aqui e a linha é grande, se não for difícil dar um sammari - é possível prever citações usando redes neurais? existem exemplos de trabalho?

Estou a trabalhar com um Google colab + TensorFlow + Keras + Telegramas (estou a sinalizar os resultados por mim mesmo).

Em resumo, o tema é: quem começa a trabalhar, sai e não diz a ninguém. Quem não começa a trabalhar, simplesmente sai.

Cheguei à conclusão de que a análise estatística fuerst, e depois a cereja na forma de MO no topo. Opinião pessoal. Eu acho que provavelmente há maneiras eficazes de fazer análise estatística no piloto automático através da IA, eu não tenho tido sucesso.

não a análise estatística, mas a econometria fuerst, por assim dizer. A NS é apenas um tipo de coisa "porque não".
