Maxim Dmitrievsky:

Estou a falar com ele há já algum tempo.

Eu escrevo sobre a busca de padrões, ele joga algum tipo de moldagem na forma de martingale, sem explicação.

O principal na previsão do PA é o padrão (leia-se: repetição de eventos atômicos que podem ser previstos). Se tiveres alguma coisa sobre o assunto, eu vou ouvir e até fingir que simpatizo.

A conversa começou com isto, depois ele começou a dizer disparates por alguma razão. Algum tipo de diarréia verbal.

:) Todos têm os seus próprios pensamentos na cabeça, eu também não percebi bem o ponto sobre as grelhas.

Só reparei na ideia que me pareceu importante e concentrei-me nela. O tópico é sobre MO, portanto eu digo que a estratégia primária - ou seja, o padrão básico, deve ser ensinado separadamente do resto do secundário.

O que é exigido do primário é SUSTENTABILIDADE.

A rentabilidade do sistema como um todo depende muitas vezes em maior grau dos secundários, mas sem um primário sustentável, naturalmente tudo é apenas um mero ajuste. Muitos ficam atolados nisto desde o início.

Estou a estudar as tuas descobertas, ainda não digeri tudo, mas estou a tentar).

A propósito, podes responder-explicar.

parece-me que todos os estudos estatísticos e de MO no campo do comércio trabalham com retornos. Porquê?

Porquê? Tentaram aplicar métodos estatísticos a análises gráficas, de velas e outras coisas de alto nível?

Aleksey Mavrin:

parece-me que todas as pesquisas estatísticas e IOs no campo do comércio trabalham com torneios. Porquê?

Houve alguma tentativa de aplicar métodos estatísticos para fazer gráficos, análises com velas e outras coisas de nível superior?

Exatamente isso porque todos os MOs trabalham com séries estacionárias, a começar pelo Kolmogorov.

 
Aleksey Mavrin:

De que biblioteca estás a falar, concidadãos? Estou a escrever o meu, talvez me possas mostrar um pronto.

E a propósito - como me parece que todos os estudos estatísticos e IOs na área do comércio trabalham com retornos.

Eles já tentaram aplicar métodos estatísticos a análises gráficas, castiçais e outras coisas de alto nível?

Aleksey Mavrin:

E a propósito - parece-me que todas as pesquisas estatísticas e OP no campo do comércio funcionam com retornos. Porquê?

As devoluções são a primeira coisa a ser analisada, estes são os dados primários.
Também é possível analisar os indicadores. Mas pode haver perdas e atrasos, se o indicador for baseado em MACs.

Aleksey Mavrin:

Não sei porquê. Já tentaram aplicar métodos estatísticos a análises gráficas e castiçais e outras coisas de nível superior?

Acho que alguém tentou. Eu não tenho.
Mas será que 50-100-500 retornados consecutivos não descreveriam nenhum padrão gráfico e de candelabro?

 

como é que os veneráveis demónios pensam que é possível "descontar" em tais sintéticos residuais quando estes estão "condicionalmente estacionados"?

aqui estão alguns exemplos






isto faz parte dos gráficos do resíduo do sintético

Repito, os gráficos são feitos quando o sintético está "condicionalmente estacionário",

o gráfico começa quando a "estacionaridade começa" e termina quando a "estacionaridade termina".

este período pode ser de 1 a 2000+ barras

 
Boris:

como é que os veneráveis demónios pensam que é possível "descontar" em tais sintéticos residuais quando estes estão "condicionalmente parados"?

aqui estão alguns exemplos





isto faz parte dos gráficos do resíduo do sintético

Repito, os gráficos são feitos quando o sintético está "condicionalmente estacionário",

o gráfico começa quando a "estacionaridade começa" e termina quando a "estacionaridade termina".

E este período pode ser de 1 a 2000+ barras

Não é muito claro o que se quer dizer, mas a maioria dos gráficos mostrados não parecem estacionários devido a uma tendência perceptível.

 
Maxim Dmitrievsky:

porque todos os MOs trabalham com séries estacionárias, a começar pelo Kolmogorov, um folheto sobre a previsão de séries estacionárias foi lançado por Alexander

No nosso caso, só podemos trabalhar de forma significativa com não estacionaridade que, de uma forma ou de outra, se reduz à estacionaridade. Estacionaridade por partes, modelos autoregressivos, hmm etc.

A principal razão é que apenas uma realização do processo é sempre conhecida. Por exemplo, se tomarmos o reconhecimento da fala, há qualquer palavra que podemos dizer quantas vezes quisermos. As citações para um instrumento concreto em um intervalo de tempo concreto estão em uma única variante. A propósito, parece ser o motivo da distinção difusa de um processo aleatório a partir da sua realização.

 
Aleksey Mavrin:

É um artigo poderoso, obrigado, se não é ficção, confirma o velho ditado sobre estatísticas)

As estatísticas são apenas uma ferramenta. Vale a pena repreender um martelo por ter batido com os dedos?

 
Maxim Dmitrievsky:

porque todos os MOs trabalham com séries estacionárias, a partir de Kolmogorov, o folheto sobre previsões de séries estacionárias foi lançado por Alexander

Mas você não sabe quando a sua série deixará de estar parada

E pode acontecer de imediato.

E depois? Para onde irá o MoD?

 
Aleksey Nikolayev:

Não está muito claro o que significa, mas a maioria dos gráficos apresentados não parecem estacionários devido a uma tendência perceptível.

No entanto, o guião mostra-os como "estacionários".

há uma razão pela qual diz em todo o lado que a série está "estacionária" entre aspas.

