Dimitri:

Pode haver muitos critérios de qualidade. Para os sintéticos pode ser constante MO ou variância.

Se o comércio médio durar 4-6 meses, EXEMPLO, então o forward é de 6 meses. Depois disso, o sistema pode ser super-optimizado.

Tolos que acreditam que o modelo pode "funcionar" por um ano ou mais sem re-otimização sem perda de qualidade, serão punidos pelo próprio mercado. São apenas os idiotas que testam EAs numa amostra de 10 anos... Bem, também maxima....

Há um algoritmo simples que não requer otimização em excesso. É baseado em uma quebra da volatilidade do último dia (período).

Compre se:
((Alto[0]-Baixo[0] > Alto[1]-Baixo[1] ) & Fechar[0]>Abrir[0])

Vender:
((Alto[0]-Baixo[0] > Alto[1]-Baixo[1] ) &
Close[0]<Open[0]))


 
Boris:

O problema é que abrimos uma encomenda hoje e fechamo-la quase um ano depois (10-12 meses).

e então corremos o risco de descobrir imediatamente se a "tendência fundamental" acabou (((


Mas não é uma questão de princípio.

em outras TFs pode haver configurações diferentes e ainda não sabemos como nos relacionarmos com elas se as configurações não forem aleatórias, mas funcionarem dentro de uma gama bastante grande de parâmetros

A propósito, aqui estou eu a resolver um problema semelhantehttps://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536

Se houver menos negócios, a margem de erro será simplesmente maior. Assumindo, é claro, que usa padrões que não mudaram com o tempo.

Se você conhece seus indicadores TS (% de negócios positivos, MO), você pode calcular para o seu.

outra pergunta complicada para os veneráveis dons

Digamos que temos mais de 10 séries temporais saindo de aproximadamente o mesmo ponto.

como podemos negociar sobre a divergência da soma das séries, se não sabemos de antemão qual será a BP mais alta ou mais baixa que as outras?

 
Talvez aqueles acima da curva média que vendemos, e aqueles abaixo da curva que compramos?

 
Dimitri:

Talvez os acima da curva média sejam vendidos e os abaixo são comprados?

Bem, isso é uma opção.

mas como é que se verifica??

embora se os sintéticos forem apenas 2-3 ou apenas um número ímpar, e mesmo com o facto de poderem atravessar à medida que vão avançando, então aparentemente não é uma opção

 
Verifique com os testes.

Par ou ímpar não faz diferença. Traçar a curva média no gráfico

 
não funciona

Os gráficos cruzam-se, e podem fazer isto muitas vezes.

não é raro que os que estão acima da média desçam e vice-versa

 
Então os que estão acima da média devem estar a descer. Presumo que esteja a trocar o spread - deve convergir para 0.

 
Ninguém te deve nada. Vá solha na linha de propagação.
 
É verdade, ninguém prometeu convergir para zero.

A questão era sobre como negociar com uma mistura de séries temporais divergentes, e não sabemos qual delas seria a inferior ou a superior.

