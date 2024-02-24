Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1520
O que há para verificar? Abrir em qualquer corretora e olhar para o spread... fechar
Tais estratégias funcionaram há 7 anos e antes disso. O tempo é desperdiçado.
Que estratégias?
O que há para verificar? Abrir em qualquer corretora e olhar para o spread... fechar
Sim, a propagação é enorme.
pode haver um graal, no entanto
Bem, os desgrenhados. Os DTs lutaram e lutaram com eles, mas no final eles não encontraram nada mais inteligente do que aumentar a propagação.
O que resta para trocar no dia ou o que resta para trocar no dia?
Bem, eles estão desgrenhados. Os DTs lutaram e lutaram com eles, mas no final eles não encontraram nada mais inteligente do que aumentar a propagação
Onde está a crueza?
Quem tem onde?
Exactamente.
O que ler sobre entropia e fractais... só a pensar
Uau, mesmo em russo, obrigado.
Sim, bem, a propagação é gigantesca.
Citações fofas.
Eh,youngsters....
Você tem que distinguir entre licitação de mercado e licitação de distribuidor, em spreads tão baixos o distribuidor varia o spread dependendo da situação do mercado, mas isso não significa que o preço anda assim, nenhuma negociação acontece, estas não são cotações de mercado, o alargamento do spread não remove o limite.