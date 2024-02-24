Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1520

Novo comentário
[Excluído]  

O que há para verificar? Abrir em qualquer corretora e olhar para o spread... fechar

Tais estratégias funcionaram há 7 anos e antes disso. O tempo é desperdiçado.

 
Maxim Dmitrievsky:

tais estratégias funcionaram há cerca de sete anos e antes. Perda de tempo.

Que estratégias?

 
Maxim Dmitrievsky:

O que há para verificar? Abrir em qualquer corretora e olhar para o spread... fechar

Tais estratégias funcionaram há 7 anos e antes disso. perda de tempo.

Sim, a propagação é enorme.

pode haver um graal, no entanto

[Excluído]  
fxsaber:

Que estratégias?

Bem, os desgrenhados. Os DTs lutaram e lutaram com eles, mas no final eles não encontraram nada mais inteligente do que aumentar a propagação.

O que resta para trocar no dia ou o que resta para trocar no dia?

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, eles estão desgrenhados. Os DTs lutaram e lutaram com eles, mas no final eles não encontraram nada mais inteligente do que aumentar a propagação

O que resta para trocar no dia?

Onde está a crueza?

[Excluído]  
fxsaber:

Onde está o feitio?

Quem tem onde?

 
Maxim Dmitrievsky:

que tem onde.

Exactamente.

[Excluído]  

O que ler sobre entropia e fractais... só a pensar

Arquivos anexados:
Entropy_and_fractals.zip  7594 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

o que ler sobre entropia e fractais... só por curiosidade.

Uau, mesmo em russo, obrigado.

 
Gianni:

Sim, bem, a propagação é gigantesca.

mas pode haver um graal, no entanto.

fxsaber:

Citações fofas.

Eh,youngsters....

Você tem que distinguir entre licitação de mercado e licitação de distribuidor, em spreads tão baixos o distribuidor varia o spread dependendo da situação do mercado, mas isso não significa que o preço anda assim, nenhuma negociação acontece, estas não são cotações de mercado, o alargamento do spread não remove o limite.

1...151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527...3399
Novo comentário