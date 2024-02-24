Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1391
Todos os atacantes, o trader nem sequer olha para mim, eurobucks, cerca de um ano.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizagem de máquinas no comércio: teoria e prática (comércio e mais além)
Graal, 2019.03.03 12:45
assim agora...
Aproximadamente o mesmo aconteceria com o Eurobucks e sem MO se você comprasse no início da semana e vendesse no final da semana durante o ano,
e depois, como toda a gente, terias sido largado em segurança, mas como era realmente?
Todas as semanas os retraio, depois ligo-os cuidadosamente para os fazer funcionar. Estes modelos entram em produção
em essência redundante, porque eu vou reeducá-los em uma semana de qualquer forma )
Este ainda está em espera.
Isto é para fx, diferente para Forts, com ajustes para as sessões, compensação e outras coisas.
Metade do fio é dedicado a histórias sobre meus modelos, eu acho )) Eu já parei de escrever
Eu não vi nada claro, ou perdi alguma coisa. Bem, não, então não.
Tudo o que escrevo, todas as frases têm sentido.
Não estou apenas a discutir com toda a gente, estou a escrever por experiência própria.acima suplementado, pré-post.
Eu não li o artigo. Eu vou lê-lo.
Não apenas uma semana, mas a eficiência diminui com o tempo, o que é natural.
estou testando com carrapatos reais no corretor com o qual estou negociando, então não é uma esperança, mas testes precisos. embora os carrapatos sejam redundantes, já que não tenho peso, mas para ter certeza de como as paradas funcionam, por exemplo, spreads flutuantes, atrasos
Para os meus testes 1m foi sempre suficiente. As carraças não mudam essencialmente nada no teste, o tédio é maior. No comércio real eles se encaixam no sistema porque são necessários apenas na última vela e em nenhum outro lugar. Eles vão como Klose, e é isso.
Claro que mais se você tiver seu próprio testador, no mt5 não há problemas.
Uma tristeza agora - as tomadas no testador mt5 não funcionam. Eu queria testar modelos avançados em python, mas ainda não posso.Nem vou me incomodar com a DLL, porque quero carregar o modelo para um servidor remoto e conectar terminais a ele remotamente
