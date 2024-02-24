Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1395
Não é assim que funciona, há uma linha oblíqua de 45g, não uma horizontal.não conte os desvios... até sugeriu que você não sabe o quê))
No lado esquerdo, todos abaixo dele (50 negócios) estão em lucro, todos acima dele (10 negócios) estão em prejuízo. No lado direito é o contrário.
a linha horizontal é zero do resultado real, só para ser mais visível.
é a razão entre os valores atuais e os valores previstos, a linha é traçada a 45 graus através da nuvem, apenas amostrando a zero centrado. A variação lá é enorme.
você poderia ter dado apenas o erro médio do modeloescola para crianças.
Eu vejo Real e Predict nas legendas dos eixos. Não a proporção.
Não me chateies ) liga os valores de previsão e os valores reais com uma grelha, há uma diagonal
ou google scatter plot
Eu não te entendo. Desenhe a sua visão de onde as previsões desta imagem estão correctas e onde não estão.
Ou esperar que o Jura explique o que está na fotografia dele.
Calma)
as previsões correctas estão em jogo, tudo o resto é um erro.
Calcule o quadrado do desvio da linha e obtém o erro NS
quanto menor o erro, menor a dispersão ao redor da linha
as previsões correctas estão em jogo, tudo o resto é erro
Eu não me esforço pela absoluta exatidão de uma previsão. Para mim, todos os negócios que tiveram lucro estão correctos.
Exemplos:
1) previsto -10 obteve -8 - este é um excelente lucro, não é um erro de todo
2) eles previram -4,8 e obtiveram -13 - muito mais lucro do que o previsto.
3) previu -3,5 obteve +5, haverá uma perda - isto é um erro. Como todos os pontos à esquerda e acima de 0. Apenas eles farão uma perda e negociar com eles é um erro.
Onde...
salsichas em espetos seriam mais úteis
um modelo robusto parece algo assim, por exemplo (primeira imagem do google)
Vamos ensinar o perseprtron de algibeira para o pré-aprendizado, eh?
sempre que uma nova bandeja funciona, os pesos são randomizados, remova a randomização e tente pré-aprender, como você pode fazer em todas as embalagens normais
consegue imaginar quantas coisas interessantes você pode fazer com ele?
