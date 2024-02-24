Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1395

Não é assim que funciona, há uma linha oblíqua de 45g, não uma horizontal.

não conte os desvios... até sugeriu que você não sabe o quê))
Alinha horizontal é zero em termos reais, só para ser mais clara.
No lado esquerdo, todos abaixo dele (50 negócios) estão em lucro, todos acima dele (10 negócios) estão em prejuízo. No lado direito é o contrário.
elibrarius:
a linha horizontal é zero do resultado real, só para ser mais visível.
No lado esquerdo, tudo o que está abaixo dele (50 unidades) está em lucro, tudo o que está acima dele (10 unidades) está em prejuízo. Do lado direito, é o contrário.

é a razão entre os valores atuais e os valores previstos, a linha é traçada a 45 graus através da nuvem, apenas amostrando a zero centrado. A variação lá é enorme.

você poderia ter dado apenas o erro médio do modelo

escola para crianças.
 
Maxim Dmitrievsky:

é a razão entre os valores atuais e os valores previstos, a linha é traçada a 45 graus através da nuvem, apenas amostrando a zero centrado. A variação lá é enorme.

O jardim-de-infância é mais curto
Nos eixos vejo o Real e o Predict. Não a proporção.
elibrarius:
Eu vejo Real e Predict nas legendas dos eixos. Não a proporção.

Não me chateies ) liga os valores de previsão e os valores reais com uma grelha, há uma diagonal

ou google scatter plot

 
Maxim Dmitrievsky:

Não me chateies ) liga os valores de previsão e os valores reais com uma grelha, há uma diagonal

ou google scatter plot

Calma)
Eu não te entendo. Desenhe a sua visão de onde as previsões desta imagem estão correctas e onde não estão.
Ou esperar que o Jura explique o que está na fotografia dele.
elibrarius:
Calma)
Eu não te entendo. Desenhe a sua visão de onde estão e onde não estão as previsões correctas nesta imagem.
Ou espera pelo Jura - deixa-o explicar o que está na fotografia dele.

as previsões correctas estão em jogo, tudo o resto é um erro.

Calcule o quadrado do desvio da linha e obtém o erro NS

quanto menor o erro, menor a dispersão ao redor da linha

 
Maxim Dmitrievsky:

as previsões correctas estão em jogo, tudo o resto é erro

Eu não me esforço pela absoluta exatidão de uma previsão. Para mim, todos os negócios que tiveram lucro estão correctos.
Exemplos:


1) previsto -10 obteve -8 - este é um excelente lucro, não é um erro de todo
2) eles previram -4,8 e obtiveram -13 - muito mais lucro do que o previsto.
3) previu -3,5 obteve +5, haverá uma perda - isto é um erro. Como todos os pontos à esquerda e acima de 0. Apenas eles farão uma perda e negociar com eles é um erro.

elibrarius:

Eu não me esforço por previsões absolutamente correctas. Para mim, correctos são todos aqueles que tiveram lucro.
Exemplos:


1) previsto -10 obteve -8 - este é um excelente lucro, não é um erro de todo
2) eles previram -4,8 e conseguiram -13 - um lucro muito maior do que o previsto.
3) previu -3,5 obteve +5, haverá uma perda - é um erro. Como todos os pontos à esquerda e acima 0

Onde...

salsichas em espetos seriam mais úteis

um modelo robusto parece algo assim, por exemplo (primeira imagem do google)


elibrarius:

Vamos ensinar o perseprtron de algibeira para o pré-aprendizado, eh?

sempre que uma nova bandeja funciona, os pesos são randomizados, remova a randomização e tente pré-aprender, como você pode fazer em todas as embalagens normais

consegue imaginar quantas coisas interessantes você pode fazer com ele?

 
Maxim Dmitrievsky:

Vamos ensinar o perseprtron de algibeira para o pré-aprendizado, eh?

sempre que uma nova bandeja funciona, os pesos são randomizados, remova a randomização e tente pré-aprender, como você pode fazer em todas as embalagens normais

ver quantas coisas interessantes você pode fazer com ele?

Eu gosto de florestas. Se eu voltar para a NS, não será por muito tempo. Eu já passei um ano com eles.
