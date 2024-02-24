Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1390

Yuriy Asaulenko:
Eu suspeito que A_K não é um físico, mas um contador medíocre. Porque outra razão teria ele uma paixão tão paranóica para contar o dinheiro de outras pessoas.
É uma coisa profissional que ele tem.
Aleksey Nikolayev:

É totalmente possível. No jargão da contabilidade, todas as pessoas são físicos.

Não há necessidade de chocalhar estereótipos, já agora, o contabilista aqui preferia ser eu. Criar um novo estereótipo :)

 
Alexander_K:

Eu tenho um desejo comum de ver um estado positivo de pessoas que operam com os conceitos de matemática e física, não de comerciantes de bolas empurrando patês etc.

A questão é porquê? Meu, é tudo uma questão de tempo - não tem preço! Se eu tivesse visto um tal estado físico e matemático, saberia que é possível, que há algo em que trabalhar e lutar. Mas como está... Passar anos da minha vida numa busca sem sucesso?!

Não percebes?

Maxim publicou um link parapalestras de um cidadão, aparentemente um físico, anteriormente engajado em aerodinâmica. O que dizer da sua visão do mercado?

 
Aleksey Vyazmikin:

Maxim publicou um link parapalestras de um cidadão, aparentemente um físico, que costumava trabalhar em aerodinâmica. O que você acha da sua visão do mercado?

Palestra interessante, eu não entendi nada. Você coloca o vídeo na segunda velocidade e não há nenhum xamanismo.

 
SanSanych Fomenko:

Revisão da avaliação do modelo

Saudações.

Você já experimentou o novo pacote MetaTraderR? Vem , vamos discutir isso.

 
Alexander_K:

Também me entristece que o avô Asaulenko se recuse categoricamente a mostrar os seus resultados. Essa tolice e mania de perseguição me irrita e desacredita a própria essência da comunicação no fórum.

Contudo, velho amigo, para ser justo, mostre-nos os seus resultados, mesmo que sejam negativos. Vamos regozijar-nos ou chorar juntos... А?


Como agora...

 
Bem, eles não são tão otários, estes provedores de liquidez, para dar buracos fáceis. Eles têm uma equipe inteira de nerds que não conseguem amarrar os próprios atacadores, mas sabem tudo sobre matemática e estatística da aprendizagem de máquinas. Para vencê-los, tens mesmo de ser aquele drogado. A última máquina de massa avariou quando os ISPs fecharam o buraco. É assim que você tem que segurar o mercado pelos tomates para mudar o movimento de todos os pares de moedas regularmente.
Graal:


é assim que as coisas são agora...

Onde está a pista e onde está o avançado? Não me digas... tu és como o Yuri num guardanapo, também estás a testar a CU...

 
BillionerClub:
Tens de ser mesmo aquele fxfx para os vencer. A última máquina de massa avariou quando os ISPs fecharam o buraco.

Diz-se que crenofx era o diretor de desenvolvimento da fxopen))) A cozinha inventou ele próprio esta personagem romântica, desenhou as suas estatísticas, etc.

 
Maxim Dmitrievsky:

Onde está a linha e onde está o avançado? Não me digas... tal como o Yuri, estás a testar a CU num guardanapo.

Eu nem sequer olho para a frente, nem sequer olho para os comboios, nem sequer olho para o Eurobucks durante um ano ou mais.

O graal:

tudo é para a frente, eu nem sequer olho para a pista, os eurobucks, cerca de um ano.

e não há problema em equilibrar um pouco o gráfico e tentar a minha sorte...

