Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1390
Eu suspeito que A_K não é um físico, mas um contador medíocre. Porque outra razão teria ele uma paixão tão paranóica para contar o dinheiro de outras pessoas.
É totalmente possível. No jargão da contabilidade, todas as pessoas são físicos.
Não há necessidade de chocalhar estereótipos, já agora, o contabilista aqui preferia ser eu. Criar um novo estereótipo :)
Eu tenho um desejo comum de ver um estado positivo de pessoas que operam com os conceitos de matemática e física, não de comerciantes de bolas empurrando patês etc.
A questão é porquê? Meu, é tudo uma questão de tempo - não tem preço! Se eu tivesse visto um tal estado físico e matemático, saberia que é possível, que há algo em que trabalhar e lutar. Mas como está... Passar anos da minha vida numa busca sem sucesso?!
Não percebes?
Maxim publicou um link parapalestras de um cidadão, aparentemente um físico, anteriormente engajado em aerodinâmica. O que dizer da sua visão do mercado?
Palestra interessante, eu não entendi nada. Você coloca o vídeo na segunda velocidade e não há nenhum xamanismo.
Revisão da avaliação do modelo
Saudações.
Você já experimentou o novo pacote MetaTraderR? Vem cá, vamos discutir isso.
Também me entristece que o avô Asaulenko se recuse categoricamente a mostrar os seus resultados. Essa tolice e mania de perseguição me irrita e desacredita a própria essência da comunicação no fórum.
Contudo, velho amigo, para ser justo, mostre-nos os seus resultados, mesmo que sejam negativos. Vamos regozijar-nos ou chorar juntos... А?
Como agora...
Onde está a pista e onde está o avançado? Não me digas... tu és como o Yuri num guardanapo, também estás a testar a CU...
Tens de ser mesmo aquele fxfx para os vencer. A última máquina de massa avariou quando os ISPs fecharam o buraco.
Diz-se que crenofx era o diretor de desenvolvimento da fxopen))) A cozinha inventou ele próprio esta personagem romântica, desenhou as suas estatísticas, etc.
Onde está a linha e onde está o avançado? Não me digas... tal como o Yuri, estás a testar a CU num guardanapo.
Eu nem sequer olho para a frente, nem sequer olho para os comboios, nem sequer olho para o Eurobucks durante um ano ou mais.
e não há problema em equilibrar um pouco o gráfico e tentar a minha sorte...