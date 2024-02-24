Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1394
Quando se trata de resultados - eu não vi nada como o meu no fio, nem mesmo perto
os únicos resultados que vi são do fxsaber, e não quero dizer isso no sentido completo da palavra.
Não preciso de te lembrar dos testes de costas no guardanapo.
Não estou criticando, estou apenas dizendo que é uma abordagem muito complexa e me divirto com afirmações como "Vou fazer isso por algumas semanas e tudo vai ficar bem".
mesmo uma coisa aparentemente simples como esta, ninguém escreveu sobre isso, ou sobre RL, andaimes de algibeiras, etc., até que eu o mencionei
Então, do que estamos a falar... Então você só vê "alvo randômico" e não consegue pensar em uma maneira de complicar mais, porque ver algo pronto e dizer que é fácil é sempre fácil, mas melhorando...
Você tem megalomania. Apenas as suas abordagens e testes estão correctos, o resto está no guardanapo e nas tretas, etc.
Antes dos teus artigos, eu pensava que era algo complicado. Mas agora, se necessário, você pode pensar em algo e modificá-lo. E obrigado por isso!
Este é o básico, como completar um modelo sem um professor, e como fazer algo funcionar com os novos dados.por exemplo, como fazer uma amostragem adequada destes exemplos, de que distribuições, com que frequência, como validar, etc.
Asaulenko serviu 20 retornados na rede e está feliz... não é engraçado?
E há uma elipse.
Eu preciso de resultados, não de abordagens complexas. As abordagens complexas devem produzir uma nova qualidade. Você tem modd complexo em outro lugar. Mas não há resultados qualitativamente diferentes. Então, porquê todas estas dificuldades?
)) A qualidade é que eu recebo um punhado de bons modelos em 5 minutos (o resultado). A complexidade é necessária inicialmente para que depois não se sente durante meses e não pegue em modelos quando os antigos estiverem quebrados.
OK, uma elipse está no limite do aleatório, mais perto de um círculo do que de uma linha reta.
Como Yuri sugeriu, se negociarmos com previsões > 2,5 e <-2,5 - na realidade a maioria das trocas será lucrativa:
Vejo uma taxa de erro de 15-20%.
não funciona assim, há uma linha inclinada de 45g através da nuvem não horizontalde não contar os desvios... até sugeriu não saber o quê ))