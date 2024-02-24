Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1388
O que significa um testador normal? É um MT ou algo assim? Eu acho que o meu é ainda mais normal.
OK, o principal aqui é que eu tirei as minhas próprias conclusões).
A propósito, estas já não eram filas artificiais, mas sim mercado, futuros Sber). E Alexey já tinha os futuros, e ele testou normalmente numa amostra independente. Perdeste alguma coisa).
Não vi nenhum grito de "eureka" ou nenhuma foto bonita com descrições.
Sim? Eu não vi nenhum "Eureka" ou fotos descritivas adequadas.
Porquê a gritaria?) Havia e há fotografias. Copiei alguns dos posts para os meus blogs para não ter de os procurar mais tarde. Também tenho de copiar o último com o protótipo do TC.
Acho que o testador te lisonjeia, detectando constantemente grãos para que você vá dormir feliz e cheio de esperanças para o dia seguinte.
Algo me diz que o seu testador está a lisonjeá-lo, detectando constantemente cascalho para que vá para a cama feliz e cheio de esperança para o dia seguinte.
Algo me diz que estás a falar de algo que não sabes e que não podes saber). E também não é a primeira vez.
A propósito, eu não faço grails. Quanto a resultados concretos, nunca ninguém os viu neste fórum e nunca os verá. Só testes, nada mais.
E onde estão os seus "resultados concretos"? ONDE?
Não há e não vai haver. Se não percebes, não tens nada a ver com isso, desculpa. Meta-se na sua vida.
O mesmo lugar que Alyoshenka o filho, tentando desesperadamente fugir dos investidores. Ai de mim...
Não, e não vai haver nenhum.
Concordo com isso, você provavelmente nunca terá resultados, assim comoAlyoshenka o filho, tentando desesperadamente fugir dos investidores.
E não continue com seus testadores dando-lhe resultados lisonjeiros, é algum tipo de auto-satisfação, algo neurótico, você precisa encarar a verdade e não enevoar sua mente com contos de fadas.
Como disse antes, na realidade tudo depende não da matemática e da gestão do dinheiro, mas das qualidades pessoais de um comerciante, do "carma", da continuidade e da hereditariedade em particular. Ou o mundo inteiro é a seu favor ou contra você. No seu caso, o Universo definitivamente não é para você, para dizer de forma branda.
Bem, você é um homem de cabeça vazia. ))
Bem, o "nester" vazio. ))
perdedor