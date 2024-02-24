Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1350
.
Aqui está um problema simples, mas muito útil. Consegues lidar com ele?
É melhor estudares cuidadosamente o que o Cooper escreve sobre processos aleatórios. Vai ser muito útil para si.
É melhor estudares cuidadosamente o que o Cooper escreve sobre processos aleatórios. Vai ser muito útil para ti.
;) Eu agradeço.
Em qualquer situação pouco clara, conte o espectro! O espectro é a sua escolha! (O Spectrum está agora disponível também em caso de não-estacionariedade)
os agora famosos chMOs ignoram as asas e caudas, mas dependem inteiramente de uma consciência de silicone superior, orando a ela neste fio como verdadeiro sofrimento, mas não menos fanático, Gaussians privados. Ámen.
Estava a começar a pensar que não havia ninguém aqui...
Lyosha Vyazmikin - a última vítima da raiva - aparentemente se perdeu na floresta, tendo caído de cara em cima de um herbário fresco.
Acho que as ideias malucas diminuíram um pouco... Tenho de juntar forças e avançar novamente com um novo aborrecido... ))
Eu li livros interessantes, preguiçosos demais para escrever algo e ninguém responde sobre o assunto dos meus interesses
Estou a ver.
Bem, vamos esperar pelos novos furiosos que procuram o graal. É uma pena, é claro, que o fio esteja tão vazio.
Cavalheiros!
O Graal é necessário como o ar, por isso tenho de ir a medidas extremas, mas sem violar a confidencialidade da informação.
Vamos colocar desta forma: tenho no meu PM os dados com base nos quais um certo Sr. X recebeu o cobiçado Graal (ver arquivo anexo).
O formato dos dados é padrão: Tempo, OHLC, Volume.
Inusitado e único é como os dados são adquiridos. Os incrementos CLOSE, por exemplo, têm a seguinte densidade de distribuição:
Parece que não consigo lidar com isso...
Por favor, quem não está ocupado - veja se você pode extrair lucros sem restrições destas filas com uma rede florestal/neural.
Especialmente aqueles que trabalham com retornos - por favor.
Precisa de uma resposta simples: o Graal está lá/o Graal não está lá.
Obrigado.
De onde veio este número? Existem 6 colunas no ficheiro, a primeira delas é o tempo, por isso não o vamos ter em conta, vamos deixar as colunas 2 a 6
Estamos a fazer as distribuições para todas as colunas .....
As primeiras 5 distribuições são das linhas originais, as segundas 5 (as que se seguem) são das distribuições das linhas.
Então, de onde vieram estes desenhos?
Renkocom base nele estes dados são recolhidos em incrementos de 0,001